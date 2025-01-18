من ديسكو الأوزبك إلى روك الإيغور: الأصوات المنسية لطريق الحرير

في رحلة بالسيارة في الصباح الباكر من طشقند إلى سمرقند بعد عرض عام 1983، قامت مغنية البوب الأوزبكية نسيبة عبد الله بفتح محطة إذاعية أفغانية بالصدفة ووجدت نفسها مفتونة بأغنية كانت تُعزف.

"من أولى نغماتها، أسرتني الأغنية، ووقعت في حبها"، تذكرت نسيبة، وطلبت حينها من السائق التوقف حتى تستطيع حفظ الجمل بسرعة، إذ "لم يكن لدي قلم وورقة، لذا طلبت فقط من الجميع أن يصمتوا".

حولت نسيبة تلك الأغنية الأصلية للفنان الأفغاني عزيز غزناوي إلى غلاف تم إصداره في النهاية بعنوان "آرزوي غم كردم" (فقدت حلمي)، الذي غنته بشكل شجي باللغة الدارية. تم إصدار الأغنية عام 1984، وارتفعت إلى الشعبية في آسيا الوسطى والقوقاز، وحتى أصبحت صيحة كبيرة في أفغانستان.

بعد 40 عاما، أصبحت تلك الأغنية الافتتاحية لمجموعة جديدة تم إصدارها في أغسطس/آب الماضي من قبل شركة "أوستيناتو ريكوردز" المرشحة لجائزة غرامي، بعنوان "توليف طرق الحرير: ديسكو أوزبكي، فولكترونيكا طاجيكي، روك إيغوري، جاز تاتاري من آسيا الوسطى السوفياتية في الثمانينيات"، التي تكشف عن عصر صوتي متنوع من صناديق التاريخ المغبرة.

في ظل الستار الحديدي الذي قسم الاتحاد السوفياتي السابق وحلفاءه الشيوعيين عن الغرب، كانت تهيمن على الموجات الإذاعية طائرة تخدير من الأغاني الشعبية المعتمدة من الدولة.

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لكن خلال الحكم السوفياتي في السبعينيات والثمانينيات، كانت هناك حركة موسيقية تحت الأرض مزدهرة في الأراضي التي اختلطت بها الثقافات لقرون. كان الفنانون من أوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان وما وراءها يشكلون صوتا يختلف عن أي شيء سمع في الاتحاد السوفياتي.

تخيل رائدي الإلكترونيات الألمان "كرافتويرك" يضيعون في سوق سمرقند، ويشرعون في رحلة عبر الأزقة الغامضة للتجربة الشيوعية. بطاقة بريدية مضاءة بالنيو نيون من منطقة التقى فيها الشرق بالغرب واصطدم الماضي بالمستقبل– كل ذلك تحت عين الرقباء السوفياتيين.

"توليف طرق الحرير" هو مزيج متنوع من التجارب الفيوجن: الأوتار الفخمة لبالاد "بايدوت كردم" (وجدت حبيبا) للمغنية الطاجيكية خورمو شيرينوفا، وديسكو إيطالي ممتلئ بالأغنية "لولا"، وهجوم روك الإيغور المشوه "رادست" (فرح) لفرقة "ياشليك"، والطابع الحزين للبوزوكي في "ميهانه"، الذي يحمل تأثير اللاجئين اليونانيين الذين هربوا إلى أوزبكستان بعد الحرب الأهلية في الستينيات.

بالنسبة لرئيس شركة "أوستيناتو" فيك سوهوني، يمثل الإصدار كبسولة زمنية لموسيقى المنطقة وتصحيحا لمفاهيم خاطئة حول الاتحاد السوفياتي.

"فكرة أن الاتحاد السوفياتي كان هذا المكان المغلق الذي لم يتفاعل مع العالم قد تكون صحيحة إذا كنا نتحدث عن الجانب الأوروبي. أما على الجانب الآسيوي، فكانت قصة مختلفة"، قال سوهوني.

وأضاف أن "هذا الألبوم يخبرك الكثير عن مراكز الثقافة داخل الاتحاد السوفياتي".

كل الطرق تؤدي إلى طشقند

وصفها المؤرخ بيتر فرانكوبان بأنها "الجهاز العصبي المركزي" للعالم القديم، ربط طريق الحرير التجار، والمتصوفين، والإمبراطوريات من الصين إلى البحر الأبيض المتوسط.

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بالنسبة إلى عالم الموسيقى الإثني ثيودور ليفين، كانت هذه الطرق المرصعة بالخانات الداخلية لآسيا هي الأماكن التي وقعت فيها أولى جلسات "الموسيقى العالمية"، حيث كان الموسيقيون "يتأقلمون مع الآلات غير المألوفة لأداء الموسيقى المحلية، بينما يقدمون في الوقت نفسه أنماطا إيقاعية ومقاييس وتقنيات أداء غير محلية".

تقدم سريعا إلى النصف الثاني من القرن العشرين تحت السيطرة السوفياتية، أعاد فتح تلك الطرق المتنوعة مثل خط عطل كوني لإطلاق مزيج كيميائي، حيث اصطدمت دقات 808 بالعود التقليدي، خطوط البيس الفانك تتداخل تحت الفلوت التتاري والمغنين الأوزبكيين الذين يغنون أناشيد الديسكو.

لفهم كيف حدث هذا الانفجار الثقافي، نحتاج إلى العودة إلى أربعينيات القرن الماضي. مع اجتياح النازيين لأوروبا، قامت السلطات السوفياتية بنقل 16 مليون شخص قسرا من الخطوط الأمامية إلى الشرق الداخلي. جرت هذه التنقلات لأسباب عديدة – لحماية الأصول العسكرية والاقتصادية، والمحافظة على الأمن الداخلي، واستغلال الموارد العمالية، وتوطيد السيطرة على إقليم متعدد الأعراق.

تردد أصداء ماضيها الكوزموبوليتي، فتحت أوزبكستان أبوابها للروس، الطاجيك، الإيغور، والتتار الذين تم تهجيرهم ببرنامج نقل جوزيف ستالين. في وقت سابق من عام 1937، تم ترحيل حوالي 172 ألف كوري من الشرق الأقصى السوفياتي إلى أوزبكستان وكازاخستان بناء على شكوك بأنهم جواسيس يابانيون.

نتيجة لذلك، أصبحت العاصمة الأوزبكية ملاذا للعلماء والفنانين -والأهم من ذلك- لمهندسي الموسيقى الذين أسسوا مصنع تسجيلات الفينيل طشقند غرامبلاستينوك بعد الحرب في عام 1945. بحلول السبعينيات، كانت شبكة من مصانع التصنيع تحت اسم الاحتكار الحكومي ميلوديا تنتج ما يقرب من 200 مليون تسجيل سنويا.

بعد ازدهار أوكار الروك في الستينيات، اجتاحت حمى الديسكو صالات الرقص في أواخر السبعينيات، حيث جذبت حوالي 20 ألف قاعة ديسكو عامة 30 مليون زائر سنويا في جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي.

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اكتسبت عديد من الأندية شهرة لتداول "التمتع البرجوازي" مثل السجائر الغربية، الفينيل والملابس، مما أدى إلى ظهور "مافيا الديسكو" تحت الأرض. كانت الجالية اليهودية البخارية في أوزبكستان جزءا لا يتجزأ من المشهد، مستغلين علاقاتهم بالشتات لاستيراد التسجيلات الأجنبية والأجهزة الموسيقية اليابانية والأميركية.

في آسيا الوسطى السوفياتية، كانت الحدود دائما متغيرة، وكان القمع السياسي موجودا جنبا إلى جنب ديسكوهات براقة.

وفقا للدكتورة ليورا إيزنبرغ، الباحثة في جامعة هارفارد التي تدرس الإنتاج الثقافي في آسيا الوسطى السوفياتية، كانت الموسيقى التقدمية في المنطقة ناتجة عن سياسات سوفياتية صُممت لتشجيع التنوع الثقافي. لتلبية احتياجات العديد من الأعراق، وقام الاتحاد السوفياتي بتدريج "أشكال مقبولة من القومية" في الأشكال الاجتماعية والثقافية.

بعد وفاة ستالين عام 1953، أطلق نيكيتا خروتشوف "الانفراج" الذي شجع التعبير الثقافي. ازدهرت دور الأوبرا، والمسارح، والباليهات والمعاهد الموسيقية بتمويل حكومي لأن "الدولة حاولت إضفاء مسحة أوربية على الثقافة الوطنية بينما تروج لها في الوقت نفسه"، أوضحت إيزنبرغ. حتى أماكن الديسكو سُمح لها بالعمل من خلال رابطات الشباب المعتمدة من الدولة والمعروفة باسم كومسومول.

أطلق على طشقند لقب "لؤلؤة الشرق السوفياتي"، كانت أهميتها التاريخية والجغرافية ضرورية لخطط موسكو لتحديث ما رأت أنه مجتمع "متخلف" وتحويله إلى قصة نجاح شيوعية. كجزء من انتشار السوفيات للدول المستقلة، استضافت طشقند مهرجانات ثقافية مثل رابطة الكتاب الأفروآسيوية عام 1958 والمهرجان البينالي لفيلم أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية عام 1968.

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"كان الموسيقيون من أوزبكستان -أكثر من الجمهوريات الأربع الأخرى [في آسيا الوسطى]– يتبنون أساليب الدول الأجنبية بحلول الخمسينيات بسبب هذه الحاجة السياسية لتلبية العالم غير المنحاز"، قالت إيزنبرغ، مشيرة إلى الدول التي اتخذت موقفا محايدا خلال حقبة الحرب الباردة.

ازدهر الجاز المحظور سابقا بدعم الدولة، فتم عقد أول مهرجان جاز في آسيا الوسطى في طشقند عام 1968، وانتقل لاحقا إلى فيرغنة، 314 كلم (195 ميلا) جنوب شرق العاصمة عام 1977. وأدى هذا إلى ظهور مشهد جاز خصب في آسيا الوسطى في السبعينيات والثمانينيات، بقيادة فرق أوزبكية مثل ساتو وأنور، مجموعات كازاخية مثل بوميرانغ وميديو، وفرق تركمانية مثل جونش وفيريوزا، التي تمزج الأصوات التقليدية مع عناصر الجاز، الروك والإلكترونيك.

ثم كانت هناك فرقة الفولك-روك يالا، التي أطلقت عليها إيزنبرغ لقب "البيتلز الأوزبكية"، ولا تزال نشطة حتى اليوم، مزجت يالا الألحان الأوزبكية مع ترتيبات الروك الغربية وكانت مهمة في جلب الموسيقى الآسيوية الوسطى إلى جمهور أوسع في الاتحاد السوفياتي والعالم.

في انتظار أن تُكتشف من جديد

تم نسيان هذه الآثار من الحقبة السوفياتية إلى حد كبير بعد حل الاتحاد السوفياتي عام 1991 واستقلال أوزبكستان اللاحق. "شعبنا لا يعرف هذه الموسيقى اليوم على الإطلاق"، قال جامع التسجيلات الأوزبكي أنفار كالانداروف لقناة الجزيرة، معبّرا عن فقدان ذاكرة البلاد الثقافية، مضيفا أن كثيرا من هذه الموسيقى لم تتم رقمنتها بعد ولا تزال في الأشكال التناظرية.

كانت الڤينيلات غير المباعة التي جرى ضغطها في مصنع التسجيلات الوحيد في طشقند، بالإضافة إلى تسجيلات التلفزيون المباشرة، هي التي شكّلت تجميعية أوستيناتو، التي تم استقدامها بمساعدة كالانداروف، الذي ساهمت شركته "ماقوم سول" في تجميع وتنظيم الألبوم.

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بعد عقدين من الزمن قضاهما في البحث في أسواق السلع المستعملة والمرائب والأرشيفات الإذاعية والخاصة، جمع كالانداروف مجموعة كبيرة من التسجيلات التي جذبت في النهاية انتباه سوهوني.

"ليست هذه جزءا من العالم الذي يشهد توثيقا موسيقيا وافرا"، قال سوهوني. كان إصدار آسيا الوسطى على راداره منذ عام 2016، لذلك عندما تواصل معه كالانداروف العام الماضي، انتهز سوهوني الفرصة، قائلا: "اتصل بي أنفار يسأل عما إذا كنت أرغب في تبادل بعض التسجيلات، فقلت: لماذا لا نضع تجميعة؟".

عند لقائهما في طشقند في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قام سوهوني وكالانداروف بفرز مئات التسجيلات لاختيار 15 أغنية تم ضمها إلى التسجيل. وعلى الرغم من التحديات الأولية، فإنه تم تأمين التراخيص لكل المقاطع الموسيقية مباشرة من الموسيقيين الناجين أو عائلاتهم.

بعض هؤلاء الفنانين خاطروا بسلامتهم -وحياتهم- في أثناء صنع الموسيقى.

هناك فرقة أوزبكية تُدعى "أوريجينال"، كان قائدها دافران غايبوف قد سُجن في مخيم عمل سيبيري لمدة 5 سنوات بتهمة تنظيم أحداث تم فيها استخدام مواد محظورة. بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه عام 1983، سجل غايبوف اثنتين من مقطوعات الإلكتروبوب التي ظهرت في الألبوم: "سن كايدان بيلاسان" (كيف تعرف) و"بو نيما بو" (ما هذا).

آخرون واجهوا مصائر أكثر ظلاما، مثل أنفر مصطفاييف مؤسس مجموعة الجاز القرمينية "مآذن نصيف"، التي تتسم مقطوعتها "إنسترومنتال" بالأبواق المتفائلة. كلمات مصطفاييف باللغة التتارية القرمينية، التي كانت حينها لغة مجرّمة، ونشاطه السياسي مع حركة انفصالية أكسباه عقوبة سجن لمدة 7 سنوات بعد اعتداء وحشي من قبل الـ"كيه جي بي". وتوفي نتيجة اشتباه بإصابته بالسل بعد 3 أيام من إطلاق سراحه عام 1987.

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لحسن الحظ، تمكن كالانداروف من الوصول إلى أحد أعضاء فرقة "مآذن نصيف" الناجين، الذي قدم له أشرطة التسجيل الأصلية التي نجت من أيدي الـ"كيه جي بي".

لدى الموسيقيين مثل عبد الله إيفا ذكريات حنونة عن البيئة الثقافية السوفياتية، إذ تقول: "أعتقد أن الموسيقى من ذلك الوقت كانت ذات جودة أعلى وأكثر تنوعا، كانت لها شخصيتها، كان لكل شخص صوته الخاص".

واستمر هذا الشعور في الطريقة التي كان يتم بها تقدير الفنانين في ذلك الوقت، موضحة أنه "كنا يُنظر إلينا كنجوم يُعاملون باحترام. للأسف، هذا ليس الحال اليوم".

إزالة مركزية الغرب

تم التظليل على هذه التركيبة الصوتية الغنية بانهيار الاتحاد السوفياتي قبل 3 عقود، حيث كانت الصناعة مشغولة جدا بتشريح صعود موسيقى الغرنج في التسعينيات لتولي اهتماما بما يحدث من تسجيلات تجريبية في ألماتي أو دوشنبه.

مواصلة للروح الاستعمارية التي كانت توجه أنثولوجيات الموسيقى السابقة لأوستيناتو التي توقفت في القرن الأفريقي وهاييتي والرأس الأخضر، قال سوهوني إنه يعتقد أن "تجميع طرق الحرير" يعيد تركيز آسيا الوسطى في وقت تتدفق فيه الاستثمارات الصينية إلى مشاريع البنية التحتية وتُعاد إحياء طرق الحرير الجديدة مثل مبادرة الحزام والطريق في بكين.

وأضاف أنه "من الواضح من الموسيقى أن مراكز التاريخ ليست تلك التي أُخبرنا بها"، وتابع أنه "إذا كنا ندخل عالما ما بعد الغربي، فمن الحكمة على الأرجح إذا قمنا بإزالة مركزية الغرب في أعمدة خيالنا".

كالانداروف يأمل أن تسلط الأضواء على موسيقى آسيا الوسطى لرفع تصورها بين المستمعين، إذ إن "أوزبكستان تفتح أبوابها للعالم. لدينا تاريخ وثقافة جميلة، ونريد مشاركتها مع الجميع".

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وربما بشكل ملائم، تشعر الروح السائدة في هذه الألحان التابعة لطريق الحرير بأنها خالدة بما يكفي ليتم عزفها في قافلة أشقاباد وكذلك في ديسكوتيك سوفياتي.