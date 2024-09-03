ثقافة|إيطاليا

اكتشاف مجموعة من العملات الرومانية الأثرية في صقلية

A handout picture shows one of the coins of a treasure of 27 silver Roman coins dated between 94 and 74 BC was discovered on the remote island of Pantelleria, Sicily, Italy September 2, 2024. Ufficio Stampa Regione Sicilia/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO ARCHIVE. NO RESALE.
صحف إيطالية نشرت صورا مختلفة لكنز من 27 عملة فضية رومانية يرجع تاريخها للفترة بين 94 و74 قبل الميلاد تم اكتشافه في جزيرة بانتيليريا النائية بصقلية (رويترز)
3/9/2024

قالت إدارة منطقة صقلية الإيطالية إنه تم اكتشاف مجموعة نادرة من 27 عملة فضية رومانية يرجع تاريخها إلى الفترة بين عامي 94 و74 قبل الميلاد في جزيرة بانتليريا النائية.

جاء الاكتشاف خلال مشروع تنظيف وترميم قام به فريق بقيادة عالم الآثار توماس شيفر من جامعة توبنغن الألمانية.

وعثر على هذه العملات في الأكروبوليس، وهو جزء من متنزه سيلينونتي الأثري وكهف دي كوزا وبانتليريا، الذي يعد من أكبر المواقع الأثرية في منطقة البحر المتوسط ويضم بقايا مستعمرة يونانية قديمة أسست في القرن السابع قبل الميلاد.

A handout picture shows a treasure of 27 silver Roman coins dated between 94 and 74 BC was discovered on the remote island of Pantelleria, Sicily, Italy September 2, 2024. Ufficio Stampa Regione Sicilia/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO ARCHIVE. NO RESALE.
عملات فضية رومانية يرجع تاريخها للفترة بين 94 و74 قبل الميلاد اكتشفت في جزيرة بانتيليريا النائية بصقلية (رويترز)

واكتشفت العملات في الموقع الذي عثر فيه على 107 عملات فضية رومانية في عام 2010، وهو ليس بعيدا عن المنطقة التي عُثر فيها على تماثيل الرؤوس الثلاثة الشهيرة للقيصر والإمبراطورة أجريبينا والإمبراطور تيتوس قبل بضع سنوات.

وربما سُكّت تلك العملات في روما، ويرجع تاريخها إلى العصر الجمهوري، والجمهورية الرومانية هي حقبةٌ من تاريخ روما القديمة، بدأت عقب انهيار المملكة الرومانية واستمرت حتى قيام الإمبراطورية الرومانية في عام 27 ق م.

وقال مستشار التراث الثقافي فرانشيسكو باولو سكاربيناتو "يقدم هذا الاكتشاف معلومات قيمة… عن الأحداث والاتصالات التجارية والعلاقات السياسية التي ميزت منطقة البحر المتوسط ​​في العصر الجمهوري".

A handout picture shows one of the coins of a treasure of 27 silver Roman coins dated between 94 and 74 BC was discovered on the remote island of Pantelleria, Sicily, Italy September 2, 2024. Ufficio Stampa Regione Sicilia/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO ARCHIVE. NO RESALE.
عملة فضية رومانية يرجع تاريخها إلى الفترة بين 94 و74 قبل الميلاد (رويترز)

وظهرت بعض العملات المعدنية المكتشفة في التربة الرخوة جراء هطول أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة، بينما عثر على بقية العملات تحت صخرة أثناء أعمال التنقيب.

وتكهن عالم الآثار شيفر بأن الكنز أخفي أثناء هجوم للقراصنة ولم يُستعَد قط.

وخلال معظم تاريخها المتنوع، كانت صقلية موقعا إستراتيجيا مهما، ويعود ذلك في جزء كبير لأهميتها في طرق التجارة المتوسطية. وتُعد صقلية إقليم حكم ذاتي في إيطاليا، وهي أكبر الأقاليم الإيطالية من حيث المساحة، ويبلغ تعداد سكانها نحو 5 ملايين نسمة.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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