اكتشاف مجموعة من العملات الرومانية الأثرية في صقلية

قالت إدارة منطقة صقلية الإيطالية إنه تم اكتشاف مجموعة نادرة من 27 عملة فضية رومانية يرجع تاريخها إلى الفترة بين عامي 94 و74 قبل الميلاد في جزيرة بانتليريا النائية.

جاء الاكتشاف خلال مشروع تنظيف وترميم قام به فريق بقيادة عالم الآثار توماس شيفر من جامعة توبنغن الألمانية.

وعثر على هذه العملات في الأكروبوليس، وهو جزء من متنزه سيلينونتي الأثري وكهف دي كوزا وبانتليريا، الذي يعد من أكبر المواقع الأثرية في منطقة البحر المتوسط ويضم بقايا مستعمرة يونانية قديمة أسست في القرن السابع قبل الميلاد.

واكتشفت العملات في الموقع الذي عثر فيه على 107 عملات فضية رومانية في عام 2010، وهو ليس بعيدا عن المنطقة التي عُثر فيها على تماثيل الرؤوس الثلاثة الشهيرة للقيصر والإمبراطورة أجريبينا والإمبراطور تيتوس قبل بضع سنوات.

وربما سُكّت تلك العملات في روما، ويرجع تاريخها إلى العصر الجمهوري، والجمهورية الرومانية هي حقبةٌ من تاريخ روما القديمة، بدأت عقب انهيار المملكة الرومانية واستمرت حتى قيام الإمبراطورية الرومانية في عام 27 ق م.

وقال مستشار التراث الثقافي فرانشيسكو باولو سكاربيناتو "يقدم هذا الاكتشاف معلومات قيمة… عن الأحداث والاتصالات التجارية والعلاقات السياسية التي ميزت منطقة البحر المتوسط ​​في العصر الجمهوري".

وظهرت بعض العملات المعدنية المكتشفة في التربة الرخوة جراء هطول أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة، بينما عثر على بقية العملات تحت صخرة أثناء أعمال التنقيب.

وتكهن عالم الآثار شيفر بأن الكنز أخفي أثناء هجوم للقراصنة ولم يُستعَد قط.

وخلال معظم تاريخها المتنوع، كانت صقلية موقعا إستراتيجيا مهما، ويعود ذلك في جزء كبير لأهميتها في طرق التجارة المتوسطية. وتُعد صقلية إقليم حكم ذاتي في إيطاليا، وهي أكبر الأقاليم الإيطالية من حيث المساحة، ويبلغ تعداد سكانها نحو 5 ملايين نسمة.