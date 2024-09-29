"بينالي دوحة التصميم" ينشر أول كتاب يبحث التصميم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أصدر "بينالي متاحف قطر للتميز والابتكار" في مجتمع التصميم في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "دوحة التصميم" -الذي يقام كل عامين- كتاب "التصميم العربي الآن"، وهو دراسة للمواهب المحلية والإقليمية في مختلف تخصصات مجال التصميم، من الإبداعات المعمارية والمادية إلى الحرف المعاصرة والأثاث والأزياء.

وحررت كتاب "التصميم العربي الآن" رنا بيروتي، وشارك فيه كل من نورا السايح-هولتروب وهوزان زنكنة وهالة كيكسو وحسين الأزعت، ومجموعة "نقش"، وديما سروج، وإ"يه إيه يو أناستاس"، وأركيتكس (ستون)، وإستوديو موبيوس للتصميم، وإستوديو ندى دبس، وفاطمة السهلاوي وأمينة قجزناي. ونشر بالشراكة بين "متاحف قطر إن كيو" ودار نشر "سيلفانا إديتوريال".

ويتضمن الكتاب توطئة بقلم رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، ومقدمة كتبها المدير الفني لبينالي دوحة التصميم، غلين أدامسون، كما يتضمن مقالات بقلم كل من رنا بيروتي والقيّم الفني نورا السايح-هولتروب، تفصِلان فيها الممارسات والفلسفات المتنوعة التي تميز التصميم المعاصر في المنطقة، ويحتوي ملفات حول أكثر من 70 مصمما في مجالات العمارة وتصميم الأثاث والحرف.

يعتمد تصميم الكتاب على نمط زخرفة نجمي، يستلهم أهميته من رمزية النجوم في الثقافة العربية. ويتناول الكتاب كل فنان وجماعة فنية كنقطة رئيسية في شبكة أو سماء ليلية تربطهم بكوكبة من الرؤى الإبداعية.

وقال نائب مدير بينالي دوحة التصميم‏ للبرامج والشراكات، فهد العبيدلي إن هذا الإصدار الرائد يعد دراسة مسحية طال انتظارها حول التصميم العربي النابض وغوصا عميقا في العمليات الإبداعية للمصممين المذهلين الذين تناولهم كتاب "التصميم العربي الآن". وأضاف أن هذه المطبوعة تمثل لحظة مهمة في تاريخ بينالي دوحة التصميم، بينما نستعد لإطلاق النسخة الثانية في عام 2026.

يذكر أن متاحف قطر لبينالي "دوحة التصميم"، وهو معرض يقام كل عامين للتميز والابتكار في مجتمع التصميم في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو بمثابة منصة جديدة يعرض من خلالها المصممون العرب أعمالهم وتخصصاتهم، ويحددون فيها مساراتهم المهنية المستقبلية، ويتفاعلون مع أشهر المصممين المتمرسين من جميع أنحاء العالم.