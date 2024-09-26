عمّان.. الشاعر الكتالوني جوان مارغريت مترجما إلى العربية

عمّان – أعلنت معاهد ثربانتس في عمّان وبيروت والقاهرة، تزامنا مع الاحتفال باليوم الأوروبي للغات، عن إطلاق الدورة السابعة من برنامج الترجمة "شعراء ثربانتس باللغة العربية" "بوثنار" (POCENAR)، بمشاركة الكاتب الكتالوني جوان مارغاريت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مديرة معهد ثربانتس في عمّان يولاندا سولير أونيس في مركز "هيا" الثقافي بالعاصمة الأردنية، حيث تم تسليط الضوء على اللغات الرسمية الأربع في إسبانيا: الإسبانية والكتالونية والباسكية والغاليسية.

ويهدف المعهد إلى نشر وترجمة أعمال الشعراء الحائزين على "جائزة ثربانتس" الإسبانية في العالم العربي، إضافة إلى تعزيز إبداعات المترجمين الشباب من خلال تقديم التدريب والدعم لتطوير مهاراتهم.

وتنضم اللغة الكتالونية إلى لغات برنامج "بوثنار" في دورته السابعة المخصّصة لتكريم الشاعر جوان مارغريت، التي ستُقام في الأردن خلال العام القادم.

وُلد خوان مارغاريت في سانوجا بإسبانيا عام 1938 وتوفي عام 2021، وقد جمع بين موهبته الشعرية وبراعته في الهندسة المعمارية. إذ عُرف بأستاذيته في مجال الهندسة ومساهمته البارزة في بناء كنيسة العائلة المقدسة. كتب أعماله باللغتين الكتالونية والإسبانية، وحاز "جائزة ثربانتس" عام 2019.

وسيشارك مترجمو البرنامج، الذين تم اختيارهم من خلال مسابقة، في ورشتي عمل يديرهما الشاعر والناقد خوسيه لويس مورانتي، والمترجم محمد بيتاري أستاذ اللغة العربيّة في جامعة برشلونة المستقلة. ويتكون فريق التدريس من اللبنانية نورا السيد رودريغيز، والمغربي حسن بوطكة، والمصري علي عبد اللطيف، والأردني عدنان كاظم، والمترجم والكاتب السوري جعفر العلوني. ويمكن الاطّلاع على شروط الدعوة للمترجمين في مراكز معهد ثربانتس بعمان وبيروت والقاهرة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

يذكر أن برنامج الترجمة "بوثنار" تأسس في مدينة مراكش عام 2016، وانتقل إلى لبنان بدءا من عام 2019، وقد نُشرت فيه مختارات شعرية ثنائية اللغة لشعراء بارزين، من بينهم الشاعر التشيلي غونزالو روخاس، والإسبانيان خوسيه هييرو وماريا زامبرانو، والشاعرة الأوروغوايانية إيدا فيتالي، والشاعر المكسيكي خوسيه إميليو باتشيكو، والشاعر الكولومبي ألفارو موتيس. ويحظى برنامج "شعراء ثربانتس باللغة العربية" بدعم السفارة الإسبانية في الأردن، ومؤسسة أبرتيس، ومنطقة بيروت ديجيتال ديستريكت.