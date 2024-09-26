الأردن يرشح "حلوة يا أرضي" للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم دولي

رشح الأردن الفيلم الوثائقي الطويل "حلوة يا أرضي؛ للمخرجة سارين هيرابديان لتمثيله في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة الـ97 للجوائز الأشهر عالميا بمجال السينما.

وقالت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في بيان اليوم الأربعاء "وقع اختيار لجنة مستقلة بالكامل مؤلفة من 6 أعضاء -خبراء ومهنيين أردنيين معنيين بالقطاع المرئي والمسموع- على الفيلم".

العمل المرشح من إنتاج الأردنية عزة حوراني وحصل على منحة تطوير من صندوق الأردن لدعم الأفلام، وهو الفيلم الطويل الأول لمخرجته التي حاز فيلمها الوثائقي السابق "لم ننته بعد" على العديد من الجوائز.

ويتناول الفيلم قصة الطفل فريج البالغ من العمر 11 عاما الذي يحلم بأن يصبح طبيب أسنان في قريته، لكن الصراع يندلع فجأة حوله ويضطر للفرار مع عائلته التي لم تجد عند عودتها سوى وطن مدمر.

وكتبت مخرجة الفيلم على صفحتها في فيسبوك بالإنجليزية "نمر بأوقات صعبة، والحاجة إلى إعلاء أصوات الذين يعانون أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وأضافت "نتشرف بهذا الاختيار، وممتنون للفريق الرائع الذي آمن دائما بأهمية سرد قصة فريج. مبارك".

ومن المنتظر أن تعلن الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما القائمة الأولية للأفلام المنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي في ديسمبر/ كانون الأول، في حين سيُعلن عن القائمة المختصرة في يناير/كانون الثاني 2025.