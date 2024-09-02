ثقافة|فرنسا

رياض سطوف يصدر سلسلة شرائط مصورة جديدة من "عربي المستقبل"

A visitor looks at creations on display at the Riad Sattouf exhibition at Vaisseau Moebius during the 51st Angouleme International Comics Festival in Angouleme, western France, on January 24, 2024. (Photo by YOHAN BONNET / AFP)
زائرة تتابع لوحات معرض رياض سطوف خلال مهرجان أنغوليم الدولي للقصص المصورة الـ51 في أنغوليم غرب فرنسا (الفرنسية)
2/9/2024

أعلن الفنان الفرنسي السوري رياض سطوف الأحد أنه سيطلق سلسلة شرائط مصورة متفرعة من سلسلته الشهيرة "عربي المستقبل"، يروي فيها قصة شقيقه.

وأشار سطوف عبر حسابه على "إنستغرام" إلى أن السلسلة الجديدة ستحمل عنوان "أنا فادي الأخ المسروق" (Moi, Fadi, le frere vole).

A visitor looks at creations on display at the Riad Sattouf exhibition at Vaisseau Moebius during the 51st Angouleme International Comics Festival in Angouleme, western France, on January 24, 2024. (Photo by YOHAN BONNET / AFP)
تُعد سلسلة "عربي المستقبل" من أكثر كتب الشرائط المصورة نجاحا (الفرنسية)

ويتناول الجزء الأول المقرر إصداره في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل المرحلة الممتدة من 1986 إلى 1994.

Visitors look at creations on display at the Riad Sattouf exhibition at Vaisseau Moebius during the 51st Angouleme International Comics Festival in Angouleme, western France, on January 24, 2024. (Photo by YOHAN BONNET / AFP)
لوحات بمعرض رياض سطوف في غرب فرنسا (الفرنسية)

وفادي هو الشقيق الأصغر لرياض، ويظهر في سلسلة "عربي المستقبل" التي يروي فيها الفنان سيرته الذاتية. وفي نهاية رابع المجلدات الستة، يكشف رياض أن والده الذي توفي، يترك زوجته الفرنسية من دون سابق إنذار، ويغادر نهائيا إلى بلده سوريا، مختطفا نجله الثالث.

ويلتقي الشقيقان مجددا في المجلد السادس والأخير من "عربي المستقبل"، وكان فادي نسي لغة أمه وترك وراءه ذكرياته في فرنسا.

وكتب الرسام الفرنسي السوري على حسابه: "هذا الشريط المصور الذي أعده منذ أكثر من 10 سنوات، والذي كتبته ورسمته استنادا على مقابلات مع شقيقي عامي 2011 و2012، يعطي الكلمة أخيرا لفادي".

Visitors look at creations on display at the Riad Sattouf exhibition at Vaisseau Moebius during the 51st Angouleme International Comics Festival in Angouleme, western France, on January 24, 2024. (Photo by YOHAN BONNET / AFP)
لوحات معرض رياض سطوف خلال مهرجان أنغوليم الدولي للقصص المصورة الـ51 في يناير/كانون الثاني الماضي (الفرنسية))

وأوضح أن شقيقه يروي في هذه السلسة "طفولته المذهلة" مع والدهما "ويلقي ضوءا مختلفا تماما".

وتُعد سلسلة "عربي المستقبل" من أكثر كتب الشرائط المصورة نجاحا في القرن الـ21، إذ بيعت من مجلداتها الستة 3,5 ملايين نسخة في مختلف أنحاء العالم وتُرجمت إلى 23 لغة.

ويروي سطوف في سلسلة القصص المصورة هذه أحداثا من شبابه بين ليبيا إبان حكم معمر القذافي، إلى سوريا خلال حكم الرئيس السابق حافظ الأسد، ثم في منطقة بريتاني في غرب فرنسا.

Visitors look at creations on display at the Riad Sattouf exhibition at Vaisseau Moebius during the 51st Angouleme International Comics Festival in Angouleme, western France, on January 24, 2024. (Photo by YOHAN BONNET / AFP)
لوحات لسطوف بالفرنسية في مهرجان أنغوليم الدولي للقصص المصورة الـ51 في يناير/كانون الثاني الماضي (الفرنسية)

وفي حين تولت دار "ألاري" للنشر إصدار كل مجلدات "عربي المستقبل" التي طُرح أولها في 2014، ستصدر السلسلة الجديدة عن دار "Les livres du futur" (كتب المستقبل) التي أسسها سطوف عام 2021.

وفاز الفنان عام 2023 بالجائزة الكبرى في مهرجان أنغوليم، أرفع مكافأة في مجال الشرائط المصورة في فرنسا.

المصدر : الفرنسية

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