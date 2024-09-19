معرض فني بالدوحة يصور مأساة الشعب الفلسطيني في غزة

دعما للشعب الفلسطيني في قطاع عزة، افتتح في الدوحة، الثلاثاء، معرض فني تحت عنوان "السماء فوق غزة متخيلة" يصور المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة على وقع العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المعرض الذي يستمر قرابة شهرين ويعقد في مطافئ مقر الفنانين بالدوحة أقيم بالتعاون بين "جاليري المرخية" والهلال الأحمر القطري وسيخصص دخله لصالح الشعب الفلسطيني في غزة.

ويضم المعرض أعمال 54 فنانا من قطر وفلسطين ودول عربية عدة، يستلهمون في أعمالهم القضية الفلسطينية، ومقاومة أهلها ضد العدوان الإسرائيلي والتدمير والتهجير.

ويركز المعرض على التجارب الإنسانية ويسعى إلى تعزيز الفهم العميق لقضايا الإنسان والمجتمع من خلال مجموعة من الصور الفوتوغرافية والفنون البصرية.

دعم القضية

وقال المنسق الفني في "جاليري المرخية" أنس قطيط في تصريح له إن المعرض يأتي في إطار دعم القضية الفلسطينية، من خلال مبادرة تجمع مبدعي الوطن العربي وتوجه جهودهم لخدمة قضية العرب المركزية، مشيرا إلى تخصيص جزء من عائدات المعرض لدعم أهل غزة.

ونوه بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري وجهوده في الإعداد والتنظيم، وكذلك بجهود الفنانين المشاركين في المعرض والذين تتنوع أعمالهم المشاركة بين فنون الرسم والتلوين والفن التركيبي والنحت، ويغلب على الأعمال التي استقبلها الجاليري اللوحات الفنية، لكل فنان لوحة واحدة ما عدا البعض المشارك بأعمال نحتية من البرونز والخشب والحجر.

وبدوره، وصف الفنان التشكيلي القطري سلمان المالك في حديث للجزيرة نت، معرض السماء فوق غزة متخيلة بأنه استثنائي ونوعي وسيقوم بدور كبير في إيصال قضية فلسطين إلى كل زواره، مشددا على ضرورة أن يساهم الفنان في إلقاء الضوء على قضايا وطنه من خلال أعماله الفنية المختلفة.

دلالة فنية

وأشار المالكي إلى أنه حرص على أن تكون لوحته في المعرض باللون الأبيض والأسود دون استخدام الألوان حتى تعبر عما نعيشه حاليا من مأساة نراها يوميا في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن الهيكل العظمي يدل على أعداد الشهداء في القطاع.

وأوضح أن الثور الموجود في اللوحة وحجم الزجاج المتناثر يرمز للعدوان الإسرائيلي على القطاع ويصوره كثور هائج دخل في غرف مكونة من الزجاج؛ مما يدلّ على حجم الدمار الموجود حاليا في القطاع.

ودعا المالكي الأسر القطرية والعربية المقيمة في قطر إلى الحضور إلى المعرض واصطحاب أطفالهم لتعريفهم بقضيتهم المركزية فلسطين من خلال هذا المعرض الذي يجمع القضية بشكل كامل في أعمال فنية.

من جهته، قال الفنان التشكيلي إسماعيل الرفاعي إن المعرض بلوحاته ومنحوتاته المتنوعة ومدارسه المختلفة يظهر كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل حقه المشروع في استعادة أرضه والدفاع عن حقوقه في البقاء وفي الوجود.

بدوره أكد الفنان التشكيلي عمار داوود أن المعرض مساهمة نبيلة وضرورية لمؤازرة أناس لهم الحق في الحرية والحياة الكريمة، مشيرا إلى أن لغة الفن تتجاوز الأسوار والجغرافيا وحدودها.

والفنانون المشاركون من قطر هم ابتسام الصفار، هنادي الدرويش، سلمان المالك، يوسف أحمد، إلى جانب فنانين من الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان ، ليبيا، المغرب، سلطنة عمان، فلسطين، السعودية، السودان، سوريا، تونس، الإمارات، واليمن.