الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني في "الجانب الآخر" على الجزيرة

تستضيف قناة الجزيرة مساء غد الجمعة على منصة "الجزيرة 360".في حلقة جديدة من برنامج "الجانب الآخر" سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، والتي تحاورها الإعلامية علا الفارس.

تتحدث الشيخة المياسة في "الجانب الآخر" عن نشأتها وطفولتها وعلاقتها العائلية المميزة التي تربطها بالأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووالدتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند وشقيقها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

كما تسترجع الشيخة المياسة هواياتها المبكرة في حياتها، وكيف ساهم الأمير الوالد في تعزيز تعلقها بالبيئة القطرية ودفعها للاهتمام بمجالات متعددة كحب الفروسية وركوب الخيل والسفر، ودوره في التأكيد على أن تعيش هي وأشقاؤها حياة طبيعية بعيدا عن الأطر الرسمية "البروتوكولات"، الأمر الذي عزز خصلة التواضع لدى أفراد العائلة.

وتسرد الشيخة المياسة في الحلقة رحلتها في الحياة العملية بعد التخرج في جامعة ديوك بالولايات المتحدة، لتلتحق مباشرة بالعمل في السلك الدبلوماسي الذي افترقت عنه لتتخذ مسارا آخر لاحقا في العمل الثقافي.

وتطرقت الشيخة المياسة في الحوار إلى أهمية المتاحف والاستثمار فيها ودور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في تبني ودعم مشروع المتاحف ومتابعته بشكل شخصي لها، وأن مشاريع المتاحف في الـ10 سنوات القادمة كانت بأمر ودعم منه.

وفي ختام الحلقة تحدثت الشيخة المياسة عن "الجانب الآخر" في حياتها العائلية، وكيف تمكنت من تحقيق التوازن بين مهامها المتعددة في العمل الثقافي، ودورها كأم وزوجة.