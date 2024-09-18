فوز العرض الكويتي (غصة عبور) بجائزة مهرجان المسرح الخليجي

فاز عرض "غصة عبور" لفرقة المسرح الكويتي بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان المسرح الخليجي بدورته الـ14 التي أسدل الستار عليها أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.

كما حصل العرض على جائزة أفضل نص مسرحي لكاتبته تغريد الداود مناصفة مع عرض "أشوفك" من الإمارات، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل في دور ثان للفنان عبد الله التركماني.

ونال السعودي سلطان النوه جائزة أفضل إخراج عن عرض "بحر"، كما حصل العرض ذاته على جوائز أفضل موسيقى وأفضل ممثل في دور أول للفنان شهاب الشهاب وأفضل ممثلة في دور ثان للفنانة فجر اليامي.

وحصلت العمانية أسماء العوفي على جائزة أفضل ممثلة في دور أول عن عرض "الروع" لفرقة تواصل المسرحية.

وحصد العرض القطري "الخيمة" جائزتي أفضل إضاءة وأفضل أزياء، وفاز العرض البحريني "عند الضفة الأخرى" بجائزة أفضل ديكور.

وكان المهرجان الذي انطلق أول مرة في الكويت عام 1988، ويقام كل عامين في إحدى دول الخليج، قد توقف في 2014 ثم عاد من جديد هذا الشهر في السعودية التي تستضيفه لأول مرة بمشاركة 6 فرق مسرحية.

وأقيمت على هامش المهرجان ورشة تدريبية على مدى 4 أيام بعنوان "الإدارة الثقافية في الفرق المسرحية" وندوة فكرية بعنوان "البنية الأساسية للمسرح في دول مجلس التعاون الخليجي".