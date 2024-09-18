شاهد.. "أيام الجزيرة الوثائقية" تعلن الفائزين بنسختها الثالثة في سراييفو

سراييفو- أعلنت "أيام الجزيرة الوثائقية" أسماء الأفلام الفائزة بجوائزها بعد 3 أيام من فعاليات النسخة الثالثة التي تحتفي بقوة وفن سرد القصص عُرض خلالها 29 من مشاريع الأفلام في 4 فئات: المسابقة الرئيسية، مشاريع قيد الإنجاز، نجوم البلقان، مشاريع خارج المسابقة.

وأشاد مدير قناة الجزيرة الوثائقية أحمد محفوظ بعدد مشروعات غير مسبوق بالدورة الحالية، في حين أشار مدير "أيام الجزيرة الوثائقية" عادل كسيكسي إلى تنوع وإبداع صناع الأفلام الوثائقية الدوليين الذين "يواصلون تجاوز الحدود ورواية القصص الملهمة".

وعبرت ليلى ديديتش، التي تحضر الحدث للمرة الثالثة وتمثل قناة الجزيرة الإنجليزية، عن تفاؤلها بمستقبل "أيام الجزيرة الوثائقية"، وقالت "إنها نسخة جديدة نسبيا ولكنها معروفة بالفعل في دوائر المهرجانات. وقد أعجب بها العديد من صناع القرار الذين حضروا لأول مرة، وسيساعدون في نشر الكلمة. وأنا واثقة من أن النسخة الرابعة ستكون أكبر وأفضل".

وشارك منتجون ومخرجون عالميون في "أيام الجزيرة الوثائقية" لأول مرة، ومنهم تاتسيانا خامليوك، التي قدمت مشروعها "قريب من الجنة- زاريما وعائلتها المتمردة" خلال النسخة الأولية من المسابقة، وقالت إن التجربة كانت ثرية ومفيدة للغاية، على الرغم من شعورها بالتوتر والقلق قبل العرض.

وعقدت جلسات "أيام الجزيرة الوثائقية" بالتزامن مع مهرجان الجزيرة بلقان للأفلام الوثائقية (AJB DOC) بهدف تعزيز التعاون العالمي، وربط صناع القرار بأبرز المشاريع الوثائقية الواعدة، وجاءت أبرز الجوائز كالتالي:

جائزة بيت الوثائق تونس: دعوة لعرض مشروع الفيلم في Point Doc 2025- "حرب أبي"، للمخرج يونس جداد.

جائزة بيلدوكس (BELDOCS AWARD): دعوة لعرض مشروع الفيلم في منتدى بيلدوكس لعرض المشاريع، مع توفير الاعتماد والإقامة- "لمن تدق الأجراس"، من إخراج يوينس كرم وزلاتكو إيفانيشيفيتش.

مهرجان شيفيلد للوثائقيات (SHEFFIELD DOC FEST NETWORKING AWARD ): دعم المواهب الصاعدة من خلال تسهيل التواصل مع رواد صناعة الوثائقيات في المملكة المتحدة والعالم- "البورتريه العائلي للمصور الهاوي"، للمخرج نورلان حسنلي.

جائزة مهرجان الوثائقيات ذات الأثر (MOVIES THAT MATTER IMPACT AWARD): مشروع واحد لحضور مهرجان صناعة الوثائقيات ذات الأثر. وسيتضمن ذلك الاعتماد والإقامة- "3 أخوة"، للمخرج كاتالين بارشوني.

جائزة معمل المنتجين لمعهد الدوحة السينمائي: المشاركة في مختبر المنتجين لمعهد الدوحة السينمائي- "البورتريه العائلي للمصور الهاوي"، للمخرج نورلان حسنلي.

السوق الدولي للوسائط السمعية والبصرية (MIA-DOC & FACTUAL AWARD): حضور سوق الإنتاج المشترك للوثائقيات ومنتدى عرض مشاريع الأفلام- "غزة الأخرى"، للمخرجة وفاء جميل.

صني سايد أوف دوكس (Sunny Side of the Doc Awards): تقديم شهادتي اعتماد لمشروع واحد، ومنحة بقيمة 500 يورو بالإضافة إلى اعتماد لمشروع آخر- "غزة الأخرى"، للمخرجة وفاء جميل.

كان دوكس، مارشيه دو فيلم (CANNES DOCS – MARCHE DU FILM AWARD): دعوة مشاريع فيلمين للمشاركة في سوق الأفلام لمهرجان كان الوثائقي 2025 في فئة "مشاريع مميزة"، بالإضافة إلى رعاية توجيهية من قبل خبير- "شهير في غازي بابا"، للمخرجة بولين بلانشيت، وفيلم "وقت الجفاف"، للمخرجة نهال أتاسوي.

جائزة إيست سيلفر كارافان لمهرجان الأفلام الوثائقية الدولية (IDF- EAST SILVER CARAVAN AWARD): خدمة توزيع مشروع الفيلم لمدة عام للمهرجانات الدولية لتقييمه- "شهير في غازي بابا"، إخراج بولين بلانشيه.

جائزة التقدم من تلفزيون لوكس (LOOKS TV – PROGRESS FILM AWARD): جائزة مواد أرشيفية بقيمة 3 آلاف يورو- "ماغما"، إخراج ميا بندريما.

جائزة يورودوك لأفضل عرض تقديمي (EURODOC AWARD FOR THE BEST PITCH): رسوم التعليم الكاملة لجلسة تدريب يورودوك واحدة بالإضافة إلى عضوية يورودوك لمدة عام واحد (بقيمة 1900 يورو). للمشاريع التي ينتمي مخرجوها لأي من دول الاتحاد الأوروبي أو من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكنها مشاركة في برنامج كريتيف يوروب- "كبير في غازي بابا"، إخراج بولين بلانشيه.

جائزة إذاعة وتلفزيون البوسنة والهرسك: جائزة عينية للاستفادة من مواد أرشيفية بقيمة 5 آلاف يورو- "بيوت البكاء"، من إخراج سردجان بيركيك.

جائزة تطوير تلفزيون التشيك (CZECH TELEVISION DEVELOPMENT AWARD): تشمل هذه الجائزة الدعم التحريري ومواد أرشيفية/دعم مالي للإنتاج المشترك/موارد عينية، اعتمادا على طبيعة المشروع)- "قريبة من الجنة- زريما وعائلتها المتمردة"، إخراج تاتيانا خامليوك.

جائزة رم بيكتشرز والمدينة الإعلامية قطر (RUM PICTURES & MCQ AWARD FULL POST-PRODUCTION PACKAGE) بالتعاون مع ميديا سيتي قطر، سيتم منح حزمة ما بعد الإنتاج بقيمة 30 ألف دولار. تشمل الحزمة تحرير الفيديو، مزج الصوت، تصحيح الألوان، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية) "32 مترا"، إخراج مرتضى أتاباكي.

جائزة نجوم البلقان لمركز السينما في الجبل الأسود (FILM CENTER OF MONTENEGRO BALKAN STAR AWARD ): جائزة نقدية بقيمة ألفي يورو- "بيوت البكاء"، إخراج سردجان بيركيك.

جائزة بي إتش تيليكوم (BH TELECOM AWARD): جائزة نقدية بقيمة 2500 يورو- "بيوت البكاء"، إخراج سردجان بيركيك.

جائزة تلفزيون الراديو الكرواتي (HRT TV Award): جائزة نقدية بقيمة 5 آلاف يورو- "بيوت على الرمال"، إخراج فيد بيجيتش.

جوائز قناة الجزيرة الوثائقية

المسابقة الرئيسية: جائزة الإنتاج المشترك بقيمة 25 ألف دولار- "البورتريه العائلي للمصور الهاوي"، إخراج نورلان حسنلي.

مشاريع قيد الإنجاز: جائزة الإنتاج المشترك بقيمة 15 ألف دولار- "32 مترا"، إخراج مرتضى أتاباكي.

نجوم البلقان: جائزة الإنتاج المشترك بقيمة 10 آلاف دولار- "بيوت البكاء"، إخراج سردجان بيركيك.

جوائز الجزيرة البلقان

المسابقة الرئيسية: جائزة الإنتاج المشترك بقيمة 8 آلاف يورو- "شهير في غازي بابا"، إخراج بولين بلانشيه.

مشاريع قيد الإنجاز: جائزة الإنتاج المشترك بقيمة 7 آلاف يورو- "أحلام البلوط البري"، إخراج مارجان خوسرافي.

نجوم البلقان: جائزة الإنتاج المشترك بقيمة 5 آلاف- "الشخص الثالث"، إخراج دراغان غميزيتش.

وتم تقديم ما مجموعه 29 مشروعا على مدى 3 أيام. تنافست المشاريع على جوائز الإنتاج المشترك والنقدية التي تزيد قيمتها عن 120 ألف يورو قدمتها قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة البلقان، وشركاء آخرون.

وأشار مدير قناة الجزيرة الوثائقية أحمد محفوظ إلى أن الدورة الثالثة شهدت مشاركة 80 خبيرا في تقييم ودعم المشروعات الوثائقية.

وعبر مدير "أيام الجزيرة الوثائقية" عادل كسيكسي عن امتنانه للشركاء، والرعاة، والأصدقاء، والداعمين. وقد شارك في رعاية هذه النسخة الثالثة من "أيام الجزيرة الوثائقية": ميديا سيتي قطر، بي إتش تيليكوم، تلفزيون الراديو الكرواتي، تلفزيون التشيك، تلفزيون وإذاعة البوسنة والهرسك، يورودوك، تلفزيون لوكس، معهد الفيلم الوثائقي، كان دوكس، بيلدوكس، شيفيلد دوكفست، مهرجان الوثائقيات ذات الأثر، مؤسسة الدوحة للأفلام والسوق الدولي للوسائط السمعية والبصرية، رم بيكتشرز، وبوينت دوك.

وقدم كسيكسي شكره الخاص للشركاء الإعلاميين: سينوروبا، بيزنس دوك يوروب، دوكومنتارني نت، مودرن تايمز ريفيو، وكالة الأناضول، راديو وتليفزيون البوسنة والهرسك، وتي آر تي البلقان.

وتنظم قناة الجزيرة الوثائقية فعاليات "أيام الجزيرة الوثائقية" سنويا منذ إطلاقها عام 2021، وتعقد للمرة الثالثة بالتزامن مع مهرجان الجزيرة بلقان السابع للأفلام الوثائقية الذي يقدم 24 فيلما وثائقيا تتناول العنف ضد الفلسطينيين وكذلك الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في العالم، تحت شعار "العدالة".