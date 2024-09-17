شاهد.. مشاركون دوليون يشيدون بالنسخة الثالثة من "أيام الجزيرة الوثائقية"

سراييفو- نظمت قناة الجزيرة الوثائقية، في العاصمة البوسنية، النسخة الثالثة من "أيام الجزيرة الوثائقية" التي تحتفي بقوة وفن سرد القصص بهدف ربط صناع القرار بأبرز المشاريع الوثائقية الواعدة.

وعقدت جلسات "أيام الجزيرة الوثائقية" بالتزامن مع مهرجان الجزيرة بلقان للأفلام الوثائقية (AJB DOC) بهدف تعزيز التعاون العالمي، ودعم المواهب الناشئة في مجال صناعة الأفلام الوثائقية. وقال منسق الجلسات رودي باتيغينول إن النسخة الأولى كانت رائعة للغاية لأنها كانت جديدة، وأضاف مستدركا "لكن مع كل نسخة كنت أرى اهتماما متزايدا على المستوى الدولي من صناع القرار والمشاريع الدولية بجودة أفضل وأقوى".

وأشار مدير قناة الجزيرة الوثائقية أحمد محفوظ إلى عدد مشروعات غير مسبوق بالدورة الحالية، بالإضافة لمشاركة 80 خبيرا في تقييم ودعم المشروعات الوثائقية، وقال مدير "أيام الجزيرة الوثائقية" عادل كسيكسي إن المشاريع المقدمة تعكس تنوع وإبداع وتفاني صناع الأفلام الوثائقية حول العالم الذين يواصلون تجاوز الحدود ورواية القصص الملهمة.

ومن جانبها قالت آسيا ماكارفيتش من مهرجان برلين الدولي للأفلام إنها تقدر الأجواء الدافئة التي وجدتها في "أيام الجزيرة الوثائقية" التي لا تستطيع العديد من المهرجانات الكبرى مواكبتها، وقال مدير مهرجان الجزيرة بلقان للأفلام الوثائقية أدهم فوتشو إن مؤسسات أوروبية ودولية مرموقة حضرت "أيام الجزيرة الوثائقية".

وتنظم قناة الجزيرة الوثائقية فعاليات "أيام الجزيرة الوثائقية" سنويا منذ إطلاقها عام 2021، وتعقد للمرة الثالثة بالتزامن مع مهرجان الجزيرة بلقان السابع للأفلام الوثائقية الذي يقدم 24 فيلما وثائقيا تتناول العنف ضد الفلسطينيين وكذلك الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في العالم، تحت شعار "العدالة".