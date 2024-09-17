الجزيرة 360 تطلق برنامجها الساخر "الشبكة"

أطلقت منصة الجزيرة 360 برنامجها الساخر "الشبكة" الذي يتناول العديد من المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بقالب ساخر يستهدف الجيل الشاب.

ويقدم البرنامج سابقة في العالم العربي من حيث تقديمه كونه أول برنامج عربي ساخر يقدمه مذيعان هما آمنة خندقجي وزياد الشريف، وتعتبر خندقجي أول مذيعة تقدم هذا النوع من البرامج عربيا.

ونجح الشابان آمنة وزياد في استقطاب شرائح عمرية جديدة لهذا النوع من البرامج حيث تؤكد الأرقام أن أغلب المتفاعلين مع البرنامج على منصات التواصل الاجتماعي تحت سن العشرين.

كما يقدم البرنامج في كل حلقة عرضا كوميديا ساخرا لإحدى القضايا ذات التفاعل الواسع في المنطقة، لتسليط الضوء عليها.

وبدأ البرنامج في بث حلقاته على منصة يوتيوب بشكل أسبوعي منذ مارس/آذار الماضي محققا 99 مليون تفاعل على مختلف المنصات، من خلال 23 حلقة.

ويؤكد مقدما البرنامج أنه سيبدأ بث حلقات البرنامج حصريا على منصة الجزيرة 360 ابتداء من غد الأربعاء الموافق 18 سبتمبر/أيلول.