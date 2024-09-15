شاهد.. "أيام الجزيرة الوثائقية" في سراييفو

سراييفو- أطلقت قناة الجزيرة الوثائقية، أمس السبت، النسخة الثالثة من "أيام الجزيرة الوثائقية" التي تحتفي بقوة وفن سرد القصص وتهدف لربط صناع القرار بأبرز المشاريع الوثائقية الواعدة.

وتعقد جلسات "أيام الجزيرة الوثائقية" بالتزامن مع مهرجان الجزيرة بلقان للأفلام الوثائقية (AJB DOC)، في الفترة بين 14-16 سبتمبر/أيلول 2024 بالعاصمة البوسنية سراييفو، وتهدف إلى تعزيز التعاون العالمي، ودعم المواهب الناشئة في مجال صناعة الأفلام الوثائقية.