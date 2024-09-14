سراييفو.. "أيام الجزيرة الوثائقية" تطلق النسخة الثالثة لصناع الفيلم الوثائقي

سراييفو – أطلقت قناة الجزيرة الوثائقية، اليوم السبت، النسخة الثالثة من "أيام الجزيرة الوثائقية"، التي تعقد خلال مهرجان الجزيرة بلقان للأفلام الوثائقية، في الفترة بين 14-16 سبتمبر/أيلول 2024 في العاصمة البوسنية سراييفو.

وتحتفي "أيام الجزيرة الوثائقية" بقوة وفن سرد القصص وتهدف لربط صناع القرار بأبرز المشاريع الوثائقية الواعدة.

وتركز هذه النسخة على الأفلام الوثائقية التي تروي قصصًا إنسانية ملهمة، وتعالج قضايا اجتماعية ملحة، وتعزز القيم الإنسانية العالمية، مع تسليط الضوء على المناطق التي لم تنل حظًا كافيًا من الاهتمام في صناعة الأفلام الوثائقية. ومن خلال تعزيز التبادل الثقافي، تهدف الفعالية إلى تعزيز فهم أعمق لوجهات النظر المختلفة.

وقال مدير قناة الجزيرة الوثائقية أحمد محفوظ، إن "أيام الجزيرة الوثائقية" تمثل التزام الجزيرة بدعم صناعة الوثائقيات، مشيرا لعدد مشروعات غير مسبوق في الدورة الحالية، بالإضافة لمشاركة 80 خبيرا في تقييم ودعم المشروعات الوثائقية والعديد من الشركاء.

وأكد مدير القناة الوثائقية إيمانه بقدرة الأفلام الوثائقية على إحداث التغيير، وأضاف "تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز التعاون الدولي لعرض أعمال صناع الأفلام على مستوى عالمي".

من جانبه قال مدير "أيام الجزيرة الوثائقية" عادل كسيكسي إن النسخة الحالية مميزة بحجم مشاريعها الذي تجاوز الـ270 مشروعا وثائقيا بمواضيع مختلفة، ما جعل المهمة صعبة أمام لجنة اختيار المشاريع التي ستختار 29 مشروعا فقط من صناع الأفلام المتحمسين والمنتجين المستقلين، وهذه المشروعات تمثل أفضل ما قُدّم من شمال أفريقيا والعالم العربي وكذلك جنوب شرق أوروبا (البلقان) ومنطقة القوقاز.

وتوفر "أيام الوثائقية" فرصة لصناع الأفلام الوثائقية للتواصل مع صناع القرار والمهنيين البارزين في صناعة الأفلام الوثائقية والتلفزيونية الإقليمية والدولية للمساعدة في تأمين التمويل لإنتاج الأفلام الوثائقية ودعم البث والتوزيع والعرض والمبيعات في جميع أنحاء العالم، "وتعكس هذه المشاريع تنوع وإبداع وتفاني صناع الأفلام الوثائقية حول العالم الذين يواصلون تجاوز الحدود ورواية القصص الملهمة، كما يقول كسيكسي.

وأضاف مدير أيام الجزيرة الوثائقية أن المشاريع المشاركة تعرض على مجموعة من صناع القرار أتوا من كل أنحاء العالم، وهم يمثلون العديد من المحطات التلفزيونية العالمية والمهرجانات العالمية، متوجها بالشكر للمدينة الإعلامية القطرية التي دعمت النسخة الثالثة من البرنامج والداعمين الذين شاركوا بدعم الجوائز المالية للأفلام المميزة.

وتُقسم هذه المشاريع الـ29 المختارة إلى 4 فئات: المسابقة الرئيسية (10 مشاريع)، مشاريع قيد الإنجاز (9 مشاريع)، نجوم البلقان (6 مشاريع)، مشاريع خارج المسابقة (4 مشاريع).

وتُقيّم المشاريع المتنافسة بناءً على موضوعها، وأهميتها، وأصالتها، وجودة العرض التقديمي، والمهارات الإنتاجية، وقدرتها على التنافس على مستوى العالم. وستُقدَّم جوائز مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 120 ألف يورو للمشاريع الفائزة.

وفيما يلي قائمة بالمشاريع التي ستعرض:

المسابقة الرئيسية

حرب أبي، خالد زياري

كبير في غازي بابا، بولين بلانشيه

K67 فيليب فيلكوفيتش فيلاتز

الطاقة، إلين، ميلا تورايليتش

الصورة العائلية للمصور الهاوي، نورلان حسنلي

فترة الجفاف، نهال أطاسوي

البارون الأخير، أولغا لوكوفنيكوفا وآنابل فيربك

غزة الأخرى، وفاء جميل

لعبة الذئب، باتريشيا إتشيفيريا ليراس

أنت ملكي، فاريز أحمدوف

مشاريع قيد الإنجاز

3PHRALA- 3BROTHERS، كاتالين بارشوني

32 مترا، مرتضى أتاباكي (تركيا)

قريب من الجنة – زاريما وعائلتها المتمردة، تاتسيانا خامليوك

DOM، ماسيميليانو باتيستيلا

أحلام البلوط البري، مرجان خوسرافي

إدوارد، صوفي شيفرنادزه

غوداري مينو، جمال الخنجي

ماغما، ميا بندريمييا

SLAV(E)S، روبرت توميتش زوبر

نجوم البلقان

"لمن تقرع الأجراس؟"، دينيس كرام، زلاتكو إيفانيسيفيتش

بيوت على الرمال، فيد بيجيتش

الطرف الوهمي، كاثرين نورمان طاهيروفيتش

الشخص الثالث، دراغان غمزيك

البيوت الباكية، سردجان بيركيتش

زانكي، مارسيلا زانكي

مشاريع خارج المسابقة

من وثائق الصفر الأرضي، أحمد حسونة، ريما محمود، مصطفى النبيه وخميس مشاروي

داخل غزة، هيلين لام ترونغ

"هل كل شيء متعلق بالمال؟"، أمير نوهانوفيتش

المسار، رايان سيدهو

وتنظم قناة الجزيرة الوثائقية فعالية "أيام الجزيرة الوثائقية" سنويا منذ إطلاقها في عام 2021. وتُعقد هذه الفعالية بالتزامن مع مهرجان الجزيرة بلقان للأفلام الوثائقية (AJB DOC)، وتهدف إلى تعزيز التعاون العالمي، ودعم المواهب الناشئة في مجال صناعة الأفلام الوثائقية.

وانطلقت، أمس الجمعة، فعاليات مهرجان الجزيرة بلقان السابع للأفلام الوثائقية (AJB DOC) بالتزامن مع البرنامج المهني لصناعة الوثائقيات "أيام الجزيرة الوثائقية"، ويعرض المهرجان 24 فيلما وثائقيا تتناول العنف ضد الفلسطينيين وتتناول أيضا الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في العالم، تحت شعار "العدالة؟"، وبالإضافة إلى ذلك سيعقد برنامج مصاحب يشتمل على عروض خاصة وحلقات نقاش وجلسات تدريب لصانعي الأفلام الشباب.