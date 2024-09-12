انطلاق معرض بغداد الدولي للكتاب تحت شعار "العراق يقرأ"

تحت شعار "العراق يقرأ" انطلقت اليوم الخميس الدورة الـ25 لمعرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة 600 دار نشر محلية وعربية وأجنبية من نحو 20 دولة من بينها الإمارات (ضيف شرف) الدورة.

ويستضيف المعرض الممتد حتى 22 سبتمبر/أيلول مجموعة كبيرة من الأدباء والشعراء والمفكرين العرب من بينهم الفلسطيني تميم البرغوثي والأردني أيمن العتوم والمغربي عبد الإله بن عرفة واللبنانية حنين الصايغ والمصري عبد الرحيم كمال.

وشهد الافتتاح وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني ووزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع ومحافظ بغداد عبد المطلب العلوي ورئيس اتحاد الناشرين العراقيين عبد الوهاب الراضي.

وقال محافظ بغداد في تصريحات تلفزيونية عقب الافتتاح "أنا مواكب للمعارض في بغداد، لا يوجد معرض قبل عام 2003 في بغداد لم أحضره، ولا بعد 2003، ميزة هذا المعرض والمعارض بعد عام 2003 أنه لا يوجد تقييد ولا تحديد على اسم كاتب أو عنوان كتاب أو مؤسسة نشر، وإنما الكل متاح".

وتابع "ميزة المعرض في هذا العام، حُسن التنظيم، وعدد الدور المشاركة"، مشيرا إلى أن محافظة بغداد تشارك في المعرض بجناح خاص تعرض فيه كتبا تاريخية نادرة من محتويات المكتبات العامة التابعة للمحافظة، إضافة إلى مبادرة بعنوان (اقرأ) موجهة للأطفال واليافعين تمكنهم من الحصول على بعض الكتب بالمجان.