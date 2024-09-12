"الأدب الفلسطيني بين المأساة والصمود".. ندوة ثقافية في إيطاليا تنقل معاناة وصمود غزة

أقيمت، الأربعاء، ندوة بعنوان "الأدب الفلسطيني بين المأساة والصمود" وذلك في مدينة ماتيرا التاريخية جنوب إيطاليا.

وشارك في الندوة الشاعر مراد السوداني الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، والكاتب والروائي عودة عمارنة الملحق الثقافي لسفارة دولة فلسطين في روما، والشاعرتان الإيطاليتان إليزابيتا بيترولاتي وجوليانا بيوفان.

‎وتناولت الندوة ما تتعرض له غزة من إبادة جماعية والمحو على كل المستويات وعلى وجه الخصوص الإبادة الثقافية واستهداف المكونات الثقافية، وما تتعرض له الضفة والقدس من استباحة وقتل يومي.

‎وقال مراد السوداني: تتعرض غزة وعموم فلسطين إلى إبادة ومجازر يومية وجرائم بشعة يقترفها الاحتلال وعصابات المستعمرين، وفي غزة تم استهداف كل البنى الثقافية والتربوية والجامعات والمدارس ودور النشر والمكتبات العامة والخاصة والمتاحف واستشهد ما يزيد على 48 كاتبا ومبدعا معظمهم أعضاء في اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين في حين تم اغتيال ما يزيد على 100 من رؤساء الجامعات والمعاهد من أكاديميين ومفكرين وعلماء، و175 صحفيا.

‎وتناول السوداني المشهد الثقافي المقاوم وإبداعات كتاب وأدباء غزة تحت سقف النار وصمودهم وبطولاتهم وهم يواجهون آلة الدمار والإجرام الاحتلالية، مؤكدا أن كتّاب غزة ينتجون أدبا جديدا ومختلفا في أشدّ اللحظات رعبا ودمارا غير مسبوقة في التاريخ القديم والحديث.

ودعا الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين إلى الانخراط في الجبهة الثقافية العالمية لدعم فلسطين بما يفضح جرائم الاحتلال وروايته المغلوطة المضلّلة ويؤكد الحق والحقيقة الفلسطينية الثابتة والراسخة.

‎بدوره، قدم الروائي عمارنة "ذاكرة فتى درجة ثانية" بطبعتها الثانية الصادرة عن "دار كلاموس للنشر" في روما، وهي رواية تتحدث عن حياة وتجربة الاعتقال قبل أكثر من 33 عاما عندما كان فتى بعمر 16 عاما.

واستعرضت الشاعرتان بيترولاتي وبيوفان رحلتهما ضمن وفد ثقافي إيطالي إلى فلسطين العام الماضي، وتأثير هذه الزيارة على نصّهما الإبداعي حيث أصدرتا ديوانين عن فلسطين ومعاناة شعبها وما تتعرض له من ويلات ومعاناة وعذابات، وصمود الشعب الفلسطيني وثبات الثقافة المقاومة التي تتصدى لمشاريع الاحتلال التدميرية وأكاذيبه الإعلامية.