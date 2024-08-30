أسرار بلاد الرافدين.. كيف تمكن الذكاء الاصطناعي من قراءة النصوص المسمارية القديمة؟

مقدمة الترجمة

في هذه المادة المترجمة من موقع نيو ساينتست، يُسلَّط الضوء على الكتابة المسمارية التي تعود لحضارة بلاد الرافدين، العراق حاليا. وتحكي المادة جهود الباحثين في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لقراءة نصوص إحدى أقدم حقب التاريخ الإنساني، أما كيفية حدوث ذلك، هو ما تستعرضه هذا المادة.

نص الترجمة

وراء باب مغلق في المتحف البريطاني بلندن، تقع مكتبة جميلة ذات أسقف مرتفعة ومقوّسة مستترة داخل غرفة سرية، هناك حيث يفتح الدكتور إيرفينغ فينكل، مساعد أمين المتحف البريطاني للنصوص ولغات وثقافات بلاد الرافدين القديمة، أحد الأدراج ليُخرج لوحًا من الطين مُحترقًا ومتصدعًا يحمل أحرفًا صغيرة تنتمي لأقدم لغة في العالم، يتضح أنها قائمة بالتنبؤات المستقبلية، أو نصوصا تحمل دلالة على حدوث شيء ما في المستقبل. بعدها يفتح درجًا آخر ليكشف عن لوح ثانٍ. يقول فينكل الذي يُعتبر من عدد قليل جدًّا من المختصين الذين يمكنهم قراءة هذا النص المندثر منذ زمن طويل والمعروف باسم الكتابة المسمارية: "إن هذه النصوص عبارة عن دعاء للإله مردوخ" (كبير آلهة قدماء البابليين*).

من خلفنا، يبذل مصور جهدًا مُضنيًا لالتقاط صور دقيقة لهذه الكتابة من خلال تسليط الأضواء بعناية لإبراز النقوش المنحوتة بعمق على الألواح. يُجسِّد هذا العمل جهودًا ثورية لاستخدام القدرة الحاسوبية الحالية لإعادة إحياء هذه السجلات التي تعود إلى ما يقرب من 5000 عام، وإزاحة الستار عن أسرار جديدة لأولى حضارات العالم. وعلى الرغم من فك شفرة نظام الكتابة القديمة هذا قبل 165 عامًا، فإن أغلب النصوص التي استخدمت هذا النظام لم تُترجم قط إلى اللغات الحديثة، لأن مهمة كهذه معقدة للغاية وتعتمد على خبراء مثل فينكل لترجمتها وتحليلها.

غير أن الوضع تغيّر الآن بفضل التطورات التي طرأت على مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تُدرَّب الحواسيب على قراءة وترجمة الكتابة المسمارية، وجمع الألواح القديمة المتناثرة والمُحطَّمة معًا على نحوٍ مبتكر لإعادة إنشاء مجموعات من النصوص والوثائق التي تعود إلى المكتبات القديمة، وحتى القدرة على التنبؤ بأجزاء من النصوص المفقودة. ولأول مرة منذ العصور القديمة، ستساعد هذه الأدوات في قراءة أقدم الأعمال الأدبية كاملة، وهو ما سيكشف النقاب عما كانت عليه الحضارات منذ فجر التاريخ.

تبدأ قصة الكتابة المسمارية التي يعود تاريخها إلى 6000 عام في بلاد الرافدين، تلك المنطقة الخصبة الواقعة بين نهري دجلة والفرات، التي هي العراق حاليا. تبدأ القصة مع تحول شكل حياة الناس بانتقالهم من العيش في مستوطنات زراعية صغيرة إلى مراكز حضرية كبيرة. وانطلاقًا من هذا المكان، بنى السومريون أولى مدن العالم، وكانت أوروك من أهمها. وبفضل المعابد والنظام المائي في القنوات، كانت المدينة موطنًا لما يصل إلى 50 ألف شخص بحلول عام 3000 قبل الميلاد، كما كانت المركز الإداري للمنطقة ببنية بيروقراطية لإدارة نظام العمل المعقد الذي تطور مع الوقت.

على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص تحدثوا بلغة تُدعى السومرية، تختلف تمامًا عن أي لغة أخرى نعرفها، فضلًا عن أنها انقرضت منذ فترة طويلة، فإننا مع ذلك نملك سجلًّا مدهشًا عن حياتهم، فعلى ما يبدو قد اشتعل أول فتيل للكتابة من هنا. في ذلك الوقت، كانوا يستخدمون نهاية قصبة لضغطها في الطين الرطب لصنع أشكال تشبه المثلثات أو الإسفين (أداة بسيطة مثلثة الشكل تستخدم في البناء والنجارة للفصل بين جسمين*)، وهو ما أعطى هذه الكتابة اسمها الحديث: الكتابة المسمارية (Cuneiform)، المشتق من الكلمة اللاتينية (Cuneus)، التي تعني الإسفين. صحيح أننا نربط الآن الكتابة بالشعر والأدب، إلا أن الكتابات المبكرة لم تكن لأغراض كهذه، بل تمحورت حول أغراض إدارية مثل تتبع نقل العبيد، على سبيل المثال، أو تسلُّم الحيوانات. بمعنى آخر، تمحور هدفها الرئيسي في تسجيل المعاملات الاقتصادية والإدارية.

لقد استغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى تحولت الكتابة المسمارية من كونها مجرد وسيلة للتسجيل الإداري إلى أداة للتعبير اللغوي. ظهرت أولى النقوش الملكية نحو 2700 قبل الميلاد، ثم ظهر أقدم النصوص الأدبية بعد ذلك بـ100 عام تقريبًا. كانت إنهدوانا من أوائل الكتّاب المعروفين، وهي أميرة وكاهنة وشاعرة عاشت قبل نحو 4300 عام. إذ كتبت العديد من الترانيم والأساطير، وأشهر نصوصها "ملحمة جلجامش"، التي تتحدث عن سعي ملك إلى الحياة الأبدية أو الخلود، وتتضمن قسمًا كان في الغالب مقدمة لقصة الطوفان الدينية. ولا يزال تأثير الثقافة السومرية حاضرًا في حياتنا اليومية إلى الآن ويشكِّل أساسًا للأنظمة والمفاهيم الحديثة، ليس من خلال القصص الدينية فقط، ولكن أيضًا في نظامنا الزمني. وذلك لأن نظامهم في العد الستيني القائم في الأساس على العدد 60 هو السبب وراء وجود 60 ثانية في الدقيقة و360 درجة في الدائرة.

فك شفرات الماضي

الكتابة المسمارية هي في الأساس نظام كتابة وليست لغة في حد ذاتها، بمعنى أنها أشبه بكيفية استخدام الحروف الإنجليزية في كتابة الفرنسية أو الألمانية. وعلى الرغم من اندثار اللغة السومرية فيما بعد، فإن الكتابة المسمارية واصلت سعيها متلمسة طريقها إلى هذا الشكل الذي كُتبتْ به العديد من اللغات الأخرى، مثل الأكادية والحثية والفارسية القديمة. واستُخدمت هذه الكتابة مدة 3000 عام قبل أن تندثر مخلِّفةً وراءها سجلات لمواليد ووفيات الممالك القديمة. وفي النهاية، تمكنا من التوصل إلى هذا التاريخ بفضل الطين الذي نُقشت عليه هذه الكتابة، وهو مادة رخيصة الثمن ومتوفرة بسهولة.

ومن جانبه، يقول فينكل: "إننا محظوظون جدًّا لأن أي لوح منقوشة عليه هذه الكتابة يبقى على حاله ما لم يُلقَ في النهر أو يُحطَّم تماما". واليوم ما زالت آلاف من هذه الألواح الطينية موجودة هناك، وتشكِّل جزءًا أساسيًّا من التراث الثقافي العالمي. وهي عبارة عن سجلات لأولى الإمبراطوريات العظمى في العالم، إضافة إلى ترانيم ورسائل وقوائم تسوق وحتى شكاوى العملاء. وعن ذلك، يقول إنريكي خيمينيز أستاذ الآداب القديمة والشرقية في جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ بألمانيا: "يقولون إن النصف الأول من تاريخ البشرية لم يسُجِّل إلا على هذه الألواح المسمارية".

حتى يومنا هذا، لا يزال العلماء يكتشفون العديد من الأسرار الجديدة عن الألواح المسمارية. في عام 2017، توصل الباحثون إلى لوح صغير عمره 3700 عام يُعرَف باسم بليمبتون 322، ومن المفترض أنه أقدم جدول لحساب المثلثات في العالم، وهو ما أظهر أن البابليين -الشعب الناطق باللغة الأكادية الذي يعيش في وسط وجنوب بلاد الرافدين- هم أول من درس علم المثلثات، وليس الإغريق. وفي العام الماضي، أظهر تحليل جديد لأحد الألواح -التي عُثر عليها في العراق عام 1894- أن البابليين تعاملوا مع حساب المثلثات قبل قرون من فيثاغورس.

ومع وجود نحو 75 شخصًا فقط يمكنهم قراءة الكتابة المسمارية بطلاقة، فإن الغالبية العظمى من الألواح تظل مستترة خلف الغرف الخلفية للمتاحف متراكمًا عليها التراب. وتكمن إحدى التحديات الرئيسية في أن الكتابة المسمارية غاية في التعقيد كما يؤكد خيمينيز بقوله: "المشكلة أن النص مبهم للغاية، فلا توجد طريقة واحدة لكتابة كلمة معنية بصورة ثابتة"، فضلًا عن أن الغالبية العظمى من الألواح غير مكتملة، فمعظمها مكسور أو مشوّه أو مُفتّت إلى شظايا. وفي كثير من الأحيان، تكون الحواف متآكلة تاركة القصص ضائعة بلا بدايات أو نهايات، أو بثغرات في السرد".

وهذا هو الحال بالنسبة لأقدم مكتبة ملكية في العالم نجت من عواصف الزمن، وهي مكتبة الملك آشور بانيبال ملك الإمبراطورية الآشورية. جمع هذا الملك في مدينة نينوى التي تقع بالقرب من مدينة الموصل الحديثة في شمال العراق، مكتبة ضخمة من الأعمال المكتوبة من جميع أنحاء بلاد الرافدين، وبلغ عدد الألواح في المكتبة حوالي 30 ألف لوح تحوي كل شيء بدءًا من الطقوس والموسوعات الطبية مرورًا بالأرصاد الفلكية ووصولًا إلى إنجازات العائلات الملكية. وقد وصفها الكاتب إتش جي ويلز بأنها "أثمن مصدر للمواد التاريخية في العالم"، لكنها دُمرت وأُحرقت وكان السبب الرئيسي المسؤول عما حاق بها هو غزو المدينة عام 612 قبل الميلاد. والأدلة الملموسة على ذلك تقبع في المتحف البريطاني حيث تُخزّن بقايا هذه المكتبة، ولا تزال آثار الحروق السوداء بادية على هذه الألواح.

في السياق ذاته، يقول خيمينيز إن تجميع هذه الأجزاء معًا يشبه تجميع عدد من ألغاز الصور المعقدة المبعثرة مع عدم وجود صورة على الصناديق يمكنك الرجوع إليها لتخبرك بما ينبغي أن تبحث عنه فيها، ومما قد يزيد الأمور تعقيدًا أنه يمكن لأجزاء من لوح واحد أن تكون متناثرة في أنحاء العالم. ومن جانبه، يقول فينكل: "قد تتناثر أجزاء من اللوح نفسه في معظم أنحاء العالم. فربما تجد قطعة منه في شيكاغو، وقطعة أخرى في برلين وقطعة ثالثة هنا". واستنادًا إلى ذلك، تبدو عملية إعادة تجميع اللغز عملية شاقة تعتمد على الحظ والذاكرة. فمثلًا استغرق الأمر أكثر من 100 عام للتعرف على بداية ملحمة جلجامش عن طريق تحليل قطعة صغيرة مخزنة في درج متحف. إلا أننا آنسنا رياحًا جديدة تهب مؤخّرًا على هذا المجال بفضل الحواسيب.

في عام 2018، أنشأ خيمينيز مشروع الأدب البابلي الإلكتروني، الذي يشمل جزءًا يُسمى Fragmentarium""، وهو جزء من المشروع يستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة تجميع مكتبة آشور بانيبال وغيرها من المجموعات الرائعة المكتوبة بالخط المسماري، وذلك من خلال تحديد الأجزاء التي يتناسب بعضها مع بعض لترجمتها. ولتنفيذ ذلك، يستخدم خيمينيز خوارزميات مطورة لمقارنة نسخ مختلفة من النصوص ذاتها بدقة، باعتبار أن ثمة نسخًا متعددة من النص نفسه مع اختلافات بسيطة في الغالب.

كما يمكن تدريب الذكاء الاصطناعي على الترجمات الحرفية لهذه النصوص بكتابة الأحرف المسمارية بالأبجدية اللاتينية وفقًا للطريقة التي تُنطق بها (وهو أشبه بكتابة الأحرف الصينية بنظام البينين، أي الاعتماد في نطقها على لغة الماندرين). بتبني هذا النهج، يمكن للذكاء الاصطناعي بعد ذلك التنبؤ بالرموز المسمارية التي قد تكون ضمن الأجزاء المفقودة، كما يمكنه أيضًا البحث عن رموز مسمارية معينة في قاعدة بيانات ضخمة من الشظايا المتناثرة.

في عام 2019، ساعد هذا النهج في التعرف على العديد من الأجزاء المفقودة من ملحمة جلجامش. وبجانب ذلك، تمكن أيضا من الكشف عن نوع جديد من الأدب القديم، وهو نص يتكون من محاكاة ساخرة (بما في ذلك نكات حول روث الحمير) استخدمها أطفال المدارس لتعلم الكتابة. وللتوسع أكثر، قرر خيمينيز التعاون مع أنمار فاضل من جامعة بغداد في العراق لتجميع نوع آخر من النصوص لم يكن معروفا من قبل، وهو ترانيم لتمجيد مدينة معنية، وما عثروا عليه كان ترانيم مخصصة لمدينة بابل، تتضمن تفاصيل عن حياة المعبد. وفي العام الماضي، تمكن الذكاء الاصطناعي لأول مرة بصورة مستقلة من التعرف على قطعة مفقودة من قصيدة الصالح المتألم الشهيرة (التي تتساءل عن سبب شقاء الأبرار). يقول خيمينيز: "لولا الذكاء الاصطناعي لما تمكن البشر من سبر أغوار مثل هذه الجوانب".

على الجانب الآخر، صب بعض الباحثين جلّ اهتمامهم على الألواح المنقوشة عليها تفاصيل إدارية، وهي تفاصيل قد تبدو للوهلة الأولى عادية لكنها لم تكن كذلك في الحقيقة. وتقول إميلي باغيه بيرون من جامعة أكسفورد: "اتضح أن هذه الألواح تحمل الكثير من النصوص المتعلِّقة بإيصالات توثيق المعاملات التي تحدث بين مؤسسات مختلفة مثل المعابد وقصر الحاكم المحلي، أو بين الأفراد مثل التجار". وتضم هذه النصوص في كنفها ثروة من المعلومات التي تمس قلب الحضارات القديمة في بلاد الرافدين. فالنصوص السومرية على سبيل المثال غالبا ما تضم أسماء الأفراد والتواريخ، وهو ما يسهِّل تتبع الدور الذي يؤديه الفرد في المجتمع. اكتشف الباحثون على سبيل المثال مجموعة مكونة من 80 لوحا تُعرف باسم أرشيف ماما -أُمّي Mama-ummi، يعود تاريخه إلى حوالي 2300 قبل الميلاد، وتشير هذه الألواح إلى مشرفة تُدعى ماما -أُمي كانت مسؤولة عن فريق يضم 180 نساجًا، والمثير للدهشة هو وجود فرص عمل متنوعة للنساء في ذلك الوقت.

إن مشروع الترجمة الآلية والتحليل الآلي للنصوص المسمارية الذي أنشأته هيذر بيكر من جامعة تورنتو عام 2017، بالتعاون مع باغيه-بيرون لتنسيقه، يُعتبر خير وسيلة للتعامل مع الكميات الهائلة من المعلومات الإدارية المنقوشة على هذه الألواح. في التجارب الأخيرة، اختُبرتْ خوارزميات مختلفة مُدربة على 45.500 عبارة مترجمة حرفيا، تتألف كل منها مما يصل إلى 19 كلمة لتحديد قدرتها على ترجمة الكلمات من السومرية إلى الإنجليزية. أظهرت النتائج التي نُشرت في 2021 أن خوارزمية معينة يمكنها ترجمة هذه النصوص بدقة تصل إلى 95%. كما يمكن لهذا النظام أيضًا استخراج معلومات رئيسية من النصوص وتحديد فئات معينة مثل الأشخاص والأماكن.

في العام الماضي، وجد عالم الحاسوب غابرييل ستانوفسكي وزملاؤه طريقة للتنبؤ بالنص المفقود على الألواح بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة في التنبُّؤ بالكلمات تلقائيًّا على الهواتف المحمولة، واستعانوا بالذكاء الاصطناعي للتعلم العميق، وزوّدوه بترجمات حرفية مكونة من 10,000 لوح مسماري مكتوب باللغة الأكادية، ومن بعدها اكتشفوا أن بإمكانه اقتراح كلمات صحيحة سياقيًّا لملء الثغرات بدقة تصل إلى 89%. لا يقتصر الأمر على هذا الحد، بل يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا في تحديد تاريخ الألواح السومرية المجهولة المصدر، وهو ما يشير إليه ستانوفسكي بقوله: "إذا تمكنا من معرفة بعض الوثائق، فيمكننا تدريب الخوارزمية للتنبؤ بالتواريخ المفقودة للوثائق الأخرى". بمعنى آخر، يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام البيانات الموجودة لتقدير تواريخ الوثائق الأخرى التي لا نعرف عنها شيئا.

وبالفعل بدأت أجهزة الكمبيوتر في إحراز تقدم نحو قراءة الرموز المسمارية، وذلك باستخدام نوع أنظمة الرؤية الحاسوبية نفسها المستخدمة في التعرف على النص. وفقا لذلك، بدأ ميلر بروسر من جامعة شيكاغو هو وزملاؤه -على سبيل المثال- في تدريب نظام للتعلم الآلي يُسمى "Deepscribe" لاكتشاف الرموز الموجودة على آلاف الألواح من أرشيف تحصين برسيبوليس -وهو أرشيف عبارة كنز من النصوص الإدارية المكتوبة باللغة العيلامية (اللغة الأساسية في الإمبراطورية الفارسية*) حوالي 500 سنة قبل الميلاد. في الوقت ذاته، تقول سوزان باولوس، وهي أحد أعضاء الفريق الذي نفذ هذا العمل في جامعة شيكاغو أيضًا: "إن قدرة جهاز الكمبيوتر على التعرف على حدود الرموز المسمارية ورسم مربع حولها، تُعدّ إنجازًا عظيمًا، فعادة لا يعرف أحد أين تنتهي إحدى العلامة لتبدأ الأخرى".

ترجمة فورية

في نهاية المطاف، يتمثل الأمل في ربط أنظمة التعرف على الرموز المسمارية بأنظمة ترجمة اللغات الحديثة. وهو ما يعني أن بإمكاننا التقاط صورة باستخدام هاتفنا المحمول لأي نص موجود على لوح طيني والحصول على قراءة فورية لما يشير إليه النص بالضبط. غير أن هذه الجهود قد تذهب سدى إن لم تتوافر قواعد بيانات رقمية ضخمة من النصوص لتدريب الخوارزميات حتى تتمكن من التنبؤ بالكلمات التي من المحتمل أن تُكتب بجوار بعضها. ومع ذلك، لم يُترجم من بين نصف مليون نص مسماري يقبع في متاحف العالم سوى ربع مليون فقط. أما النصوص المتاحة رقميًّا فيصل عددها إلى 100 ألف فحسب. وهو ما يجعل الجهود المبذولة في سبيل فهم الكتابة المسمارية على غرار مبادرة المكتبة الرقمية المسمارية، ومشروع الأدب البابلي الإلكتروني، شديدة الأهمية لقدرتها على إحراز تقدم كبير في تعزيز هذه الأرشيفات الرقمية.

يرى الخبراء أن امتلاك الأدوات اللازمة لتحويل كميات كبيرة من النصوص إلى صيغة رقمية يجلب الكثير من المعلومات الجديدة والاتصالات الجديدة للباحثين. وبهذه الطريقة، يمكننا إنشاء مجموعة من الوثائق أو المعلومات التي تصف حياة الشعوب القديمة. إلا أن عملية كهذه تحتاج إلى جهود شاقة لالتقاط صور عالية الجودة لجميع الألواح القابعة في المتاحف والأماكن الأخرى في أنحاء العالم. وهذا بالضبط ما يحدث حاليا في المتحف البريطاني، إذ تُلتَقط صور لجميع القطع المحطمة البالغ عددها 40 ألف قطعة من مكتبة آشور بانيبال باعتبارها جزءا من مشروع الأدب البابلي الإلكتروني.

في إحدى الاستوديوهات الخاصة، يلتقط المصور ألبرتو جيانيز ست صور لكل لوح مسماري، بداية من الوجه الأمامي، والخلفي، ثم الجزء العلوي، والسفلي، ومن بعده الجوانب. في السياق ذاته، يقول جيانيزي إن النصوص المكتوبة على الألواح لا تنتهي عادة عند الحواف الظاهرة من اللوح (بمعنى أنها قد تمتد إلى الجوانب الخفية للألواح أو ربما إلى أعلى أو أسفل)، بل حتى التمييز بين الجهة الأمامية والخلفية والجزء العلوي والسفلي قد يكون صعبًا. تُدمَج بعد ذلك الصور الست معًا تلقائيًّا بواسطة برامج الكمبيوتر، ثم يحين دور خبراء الكتابة المسمارية مثل خيمينيز لفك شفرتها وترجمتها. صحيح أنه لا يمكن لأي شخص زيارة الغرف الخلفية السرية للمتاحف، إلا أننا سنتمكن جميعا في القريب العاجل من مشاهدة مكتبة آشور بانيبال والعديد من النصوص المسمارية الأخرى المفقودة منذ زمن طويل من منازلنا المريحة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان.

مع انتهاء زيارتي لمكتبة المتحف البريطاني المميزة بأسقفها المقوسة، وانضمامي إلى الحشود التي تتدفق إلى المعارض في المتحف، تساورني دهشة اتجاه ما خضت غماره للتوّ، وهو سفري عبر الزمن لمشاهدة الأفكار المكتوبة لأشخاص عاشوا منذ آلاف السنين، ومن ثَم العودة إلى الحاضر لرؤية هذه النصوص القديمة المتصدعة التي أُعيد تجميعها مرة أخرى وفك تشفيرها في العالم الرقمي. أعتقد أن آشور بانيبال لو كان موجودًا لبدا فخورًا بالجهود التي تُبذل اليوم لإحياء تراثه.

نقش بيستون

ربما كان سيتعذر على الخبراء فك رموز الكتابة المسمارية لولا نقش بيستون. ويُعد هذا النصب المنقوش بثلاث لغات والقابع بأعلى جبل يتعذر الوصول إليه في إيران، المفتاح الرئيسي لفك شفرة الكتابة المسمارية. إنه أشبه بحجر رشيد الذي كان مفتاحًا أساسيا أيضا لفهم الهيروغليفية المصرية. يعود النقش المنحوت إلى حوالي 520 قبل الميلاد لتخليد ذكرى تمرد أخمده الملك الفارسي داريوس. ويتضمن النقش ثلاث نسخ من النص نفسه كُتبت بثلاث لغات مختلفة من الكتابة المسمارية التي لم تكن سوى ألغاز في ذلك الوقت الذي تسلق فيه المستكشفون الغربيون لأول مرة سلالم متأرجحة لنسخ النصوص من أعلى الجبل عام 1764.

كانت أول اللغات الواردة في نقش بيستون وتمكن المختصون من فك شفرتها هي اللغة الفارسية القديمة. ومن خلال الطريقة التي كُتبت بها أسماء مثل داريوس، تمكن الباحثون من فك رموز نص آخر منقوش. وقد اتضح فيما بعد أنها لغة أكادية، وهي لغة مندثرة كانت تُستخدم قديما في بلاد الرافدين. وعن ذلك، يقول إيرفينغ فينكل من المتحف البريطاني في لندن: "لقد كشفت اللغة الأكادية تدريجيًّا عن أسرارها، وبدون هذا المفتاح، لا أعتقد أن أي شخص كان بإمكانه قراءتها". ومن هناك، كان من السهل نسبيًّا فك شفرة اللغة المسمارية الأصلية باستخدام العديد من النصوص الثنائية اللغة حيث كتب النُّساخ النصوص باللغة الأكادية ثم أضافوا تحتها ترجمة سومرية.

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*إضافة من المترجم

هذه المادة مترجمة عن موقع نيوساينتست ولا تعبر بالضرورة عن الجزيرة نت.