في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، قال أغنى رجل في العالم إيلون ماسك "أصبحت المسيحية بلا أنياب. وما لم يكن هناك المزيد من الشجاعة للدفاع عما هو عادل وصحيح، فإن المسيحية ستهلك".

ووصف نفسه، في حوار مع المفكر الكندي المحافظ جوردان بيترسون، بأنه "مسيحي ثقافي"، مشيرا إلى أن أسباب إيمانه أخلاقية وسياسية؛ فهو يعتقد أن المسيحية يمكن أن تعزز السعادة ومعدلات الولادة.

