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فرنسا.. ذاكرة مصورة للكفاح الفلسطيني في مكتبة تولوز السينمائية

A frame from a film showing scenes of daily life in Palestine, part of a collection of 40 Palestinian films made between 1960 and 1980, is displayed at the Conservation and Research Center of the Toulouse Cinematheque, in Toulouse, southwestern France, on August 1, 2024. - In the early 1980s, the Palestinian Film Institute in Beirut, where around a hundred militant films were stored, was bombed by Israel during the Lebanon war. Its director, Khadijeh Habashneh, fled the country, leaving the reels behind. Almost 40 years later, the 79-year-old former director of the Institute has managed to collect 40 short and medium-length films, in 16 and 30 mm formats, which will be shown to the general public at the Cine Palestine festival in Toulouse. (Photo by Ed JONES / AFP)
إطار من فيلم يظهر مشاهد من الحياة اليومية في فلسطين، وهو جزء من مجموعة من 40 فيلمًا فلسطينيًا تم إنتاجها بين عامي 1960 و1980 (الفرنسية)
18/8/2024

أصبحت المكتبة السينمائية في مدينة تولوز الفرنسية مكانا لحفظ ذاكرة سينمائية فلسطينية من 40 فيلما أنجزت بين عامي 1960 و1980، وتتضمن مشاهد من الحياة اليومية ومن تدريبات عسكرية، ويتناول أحدها مثلا مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان عام 1976.

وهذه الأفلام القصيرة والمتوسطة المصورة بكاميرا 16 و30 مليمترا، التي تأثرت نوعية صورتها بفعل التقادم، رست في نهاية المطاف في المدينة الواقعة في جنوب غرب فرنسا بعد كثير من الصعوبات المرتبطة بالأحداث والتطورات.

ففي مطلع ثمانينيات القرن العشرين، قصفت إسرائيل مقر مؤسسة السينما الفلسطينية في بيروت، حيث كان يوجد نحو 100 من الأفلام الملتزمة. وغادرت مديرة المؤسسة خديجة حباشنة لبنان في حين بقيت بكرات الأفلام في مقر المؤسسة.

ومنذ ذلك الحين، لم تكف هذه المخرجة والناشطة النسوية عن بذل الجهود لإعادة تكوين هذا الأرشيف.

ورغم اختفاء النسخ الأصلية التي بقيت يومها في العاصمة اللبنانية بعد الاجتياح الإسرائيلي، فإن حباشنة تمكنت من إعادة بناء هذه الذاكرة المصورة مستعينة بنسخ متداولة في مختلف أنحاء العالم، ولا تزال إلى اليوم ماضية في عملها على هذا المشروع رغم بلوغها الـ79 من عمرها.

Archivist Matthieu Larroque inspects a reel of film showing scenes of daily life in Palestine, part of a collection of 40 Palestinian films made between 1960 and 1980, at the Conservation and Research Center of the Toulouse Cinematheque, in Toulouse, southwestern France, on August 1, 2024. - In the early 1980s, the Palestinian Film Institute in Beirut, where around a hundred militant films were stored, was bombed by Israel during the Lebanon war. Its director, Khadijeh Habashneh, fled the country, leaving the reels behind. Almost 40 years later, the 79-year-old former director of the Institute has managed to collect 40 short and medium-length films, in 16 and 30 mm formats, which will be shown to the general public at the Cine Palestine festival in Toulouse. (Photo by Ed JONES / AFP)
أمين الأرشيف ماثيو لاروك يتفحص بكرة فيلم تظهر مشاهد من الحياة اليومية في فلسطين(الفرنسية)

توثيق الثورة والذاكرة

وفي اتصال هاتفي لوكالة الصحافة الفرنسية معها، شرحت من مكان إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان ما تمثله هذه الأفلام، فذكرت بـ"حاجة الفلسطينيين الحيوية في الستينيات إلى توثيق الثورة، والحياة اليومية، ولترك آثار، ولتشكيل ذاكرة".

ولاحظ أوغو دارومان الذي أعد أطروحة عن "سينما الثورة الفلسطينية 1967-1982" أن "السينما الفلسطينية في ذلك الوقت كانت تتشابه مع مدارس سينمائية أخرى، وخصوصا في أميركا اللاتينية وآسيا، وكانت تتبع التوجه المتمثل في أن السينما ينبغي أن تواكب الثورة، وأن تكون لها غاية سياسية".

وأوضح أن هذه الأفلام، التي أنتجت غالبيتها العظمى منظمة التحرير الفلسطينية، كانت بمنزلة "استثمار نموذج أولي لدولة (فلسطينية) في السينما". وذكر بأن هذه السينما "كانت موجودة قبل ذلك، ولكن بأشكال فردية".

وتتأتى أجزاء هذه الذاكرة السينمائية، التي تمكنت حباشنة من جمعها بأفضل ما تيسر لها، من بكرات عرضها على مر الزمن متعاطفون مع القضية الفلسطينية، من كوبا إلى فيتنام مرورا بإيطاليا، وكانت محفوظة في المكاتب الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبالتالي، كان من شأن التداول المكثف لهذه البكرات الإضرار بجودتها "بفعل الاستخدام والوقت"، وفق فيكتور جوانو الذي عمل في مكتبة تولوز السينمائية على رقمنتها.

This photograph shows a reel of Palestinian film, part of a collection of 40 Palestinian films made between 1960 and 1980, is displayed at the Conservation and Research Center of the Toulouse Cinematheque, in Toulouse, southwestern France, on August 1, 2024. - In the early 1980s, the Palestinian Film Institute in Beirut, where around a hundred militant films were stored, was bombed by Israel during the Lebanon war. Its director, Khadijeh Habashneh, fled the country, leaving the reels behind. Almost 40 years later, the 79-year-old former director of the Institute has managed to collect 40 short and medium-length films, in 16 and 30 mm formats, which will be shown to the general public at the Cine Palestine festival in Toulouse. (Photo by Ed JONES / AFP)
بكرة لفيلم فلسطيني، وهي جزء من مجموعة تضم 40 فيلماً فلسطينياً تم إنتاجها بين عامي 1960 و1980 (الفرنسية)

وأضاف "ارتأينا عدم محو كل آثار تداولها التي تشكل جزءا من تاريخها".

وما كان من مكتبة تولوز السينمائية التي تمتلك الوسائل الفنية لإجراء مسح لبكرات الأفلام، إلا أن أبدت اهتماما عندما كانت حباشنة تبحث عام 2018 عن شركاء لحفظ الأفلام التي كانت مخزنة في القاهرة وفي البعثة الفلسطينية في عمّان.

This photograph shows a reel of film showing scenes of daily life in Palestine, part of a collection of 40 Palestinian films made between 1960 and 1980, is displayed under a magnifying glass at the Conservation and Research Center of the Toulouse Cinematheque, in Toulouse, southwestern France, on August 1, 2024. - In the early 1980s, the Palestinian Film Institute in Beirut, where around a hundred militant films were stored, was bombed by Israel during the Lebanon war. Its director, Khadijeh Habashneh, fled the country, leaving the reels behind. Almost 40 years later, the 79-year-old former director of the Institute has managed to collect 40 short and medium-length films, in 16 and 30 mm formats, which will be shown to the general public at the Cine Palestine festival in Toulouse. (Photo by Ed JONES / AFP)
بكرة لفيلم تظهر مشاهد من الحياة اليومية في فلسطين (الفرنسية)

وقال مدير المكتبة فرانك لواريه إن "هذه الأفلام توثق الكفاح الفلسطيني، وكان من المنطقي الموافقة على حفظها في تولوز، لأن مكتبة الأفلام لدينا تتمتع تاريخيا بخلفية نضالية جدا"، في إشارة خصوصا إلى المواد الأرشيفية المهمة عن إضرابات وتظاهرات مايو/أيار 1968 التاريخية في فرنسا.

وتطرق إلى القيمة التاريخية لهذه المجموعة من الأشرطة، قائلا "إنها المرة الأولى التي كان فيها الشعب الفلسطيني يصور نفسه". ورأى أن "السينما أصبحت في هذه الحالة وسيلة للوجود و(الحصول على) الاعتراف، إذ تُستخدم الكاميرا لتأكيد الوجود".

This photograph shows film equipment stacked on a desk at the Conservation and Research Center of the Toulouse Cinematheque, in Toulouse, southwestern France, on August 1, 2024. - In the early 1980s, the Palestinian Film Institute in Beirut, where around a hundred militant films were stored, was bombed by Israel during the Lebanon war. Its director, Khadijeh Habashneh, fled the country, leaving the reels behind. Almost 40 years later, the 79-year-old former director of the Institute has managed to collect 40 short and medium-length films, in 16 and 30 mm formats, which will be shown to the general public at the Cine Palestine festival in Toulouse. (Photo by Ed JONES / AFP)
معدات أفلام مكدسة على مكتب في مركز الحفظ والبحث نجت من قصف معهد السينما الفلسطيني في بيروت من قبل إسرائيل قبل 40 عاما (الفرنسية)

وستتولى المكتبة السينمائية حفظ هذه البكرات وإبرازها وعرضها. وتمكن الجمهور من اكتشافها في رابع أكبر مدينة في فرنسا خلال فصل الربيع، خلال مهرجان "سينما فلسطين".

وتُسهل رقمنة هذه الأفلام عرضها في أي مكان من العالم، وهو ما حدث بالفعل في باريس ومرسيليا (جنوب شرق فرنسا) ولندن، ومن المتوقع راهنا أن تُعرض في المغرب العربي والمملكة العربية السعودية.

Archivist Matthieu Larroque inspects a reel of film showing scenes of daily life in Palestine, part of a collection of 40 Palestinian films made between 1960 and 1980, at the Conservation and Research Center of the Toulouse Cinematheque, in Toulouse, southwestern France, on August 1, 2024. - In the early 1980s, the Palestinian Film Institute in Beirut, where around a hundred militant films were stored, was bombed by Israel during the Lebanon war. Its director, Khadijeh Habashneh, fled the country, leaving the reels behind. Almost 40 years later, the 79-year-old former director of the Institute has managed to collect 40 short and medium-length films, in 16 and 30 mm formats, which will be shown to the general public at the Cine Palestine festival in Toulouse. (Photo by Ed JONES / AFP)
تم قصف معهد السينما الفلسطيني في بيروت، حيث كانت تُخزن حوالي مئة فيلم نضالي، من قبل إسرائيل قبل 4 عقود (الفرنسية)

لكن الطموح يتمثل في أن تكون لهذه الأفلام ذات يوم، عندما يسمح الوضع بذلك، مؤسسة مخصصة لها تحضنها بصورة دائمة، وأن تعود إلى حيث صُوِر معظمها، أي إلى الأراضي الفلسطينية.

Archivist Matthieu Larroque inspects a reel of film showing scenes of daily life in Palestine, part of a collection of 40 Palestinian films made between 1960 and 1980, at the Conservation and Research Center of the Toulouse Cinematheque in Toulouse, southwestern France, on August 1, 2024. - In the early 1980s, the Palestinian Film Institute in Beirut, where around a hundred militant films were stored, was bombed by Israel during the Lebanon war. Its director, Khadijeh Habashneh, fled the country, leaving the reels behind. Almost 40 years later, the 79-year-old former director of the Institute has managed to collect 40 short and medium-length films, in 16 and 30 mm formats, which will be shown to the general public at the Cine Palestine festival in Toulouse. (Photo by Ed JONES / AFP)
أمين الأرشيف ماثيو لاروك يتفحص بكرة فيلم تظهر مشاهد من الحياة اليومية في فلسطين (الفرنسية)
A frame from a film showing scenes of daily life in Palestine, part of a collection of 40 Palestinian films made between 1960 and 1980, is displayed at the Conservation and Research Center of the Toulouse Cinematheque, in Toulouse, southwestern France, on August 1, 2024. - In the early 1980s, the Palestinian Film Institute in Beirut, where around a hundred militant films were stored, was bombed by Israel during the Lebanon war. Its director, Khadijeh Habashneh, fled the country, leaving the reels behind. Almost 40 years later, the 79-year-old former director of the Institute has managed to collect 40 short and medium-length films, in 16 and 30 mm formats, which will be shown to the general public at the Cine Palestine festival in Toulouse. (Photo by Ed JONES / AFP)
في أوائل الثمانينيات قصفت إسرائيل معهد السينما الفلسطيني في بيروت، حيث كانت تُخزن حوالي مئة فيلم نضالي (الفرنسية)
Archivist Matthieu Larroque poses during a photo session at the Conservation and Research Center of the Toulouse Cinematheque, in Toulouse, southwestern France, on August 1, 2024. - In the early 1980s, the Palestinian Film Institute in Beirut, where around a hundred militant films were stored, was bombed by Israel during the Lebanon war. Its director, Khadijeh Habashneh, fled the country, leaving the reels behind. Almost 40 years later, the 79-year-old former director of the Institute has managed to collect 40 short and medium-length films, in 16 and 30 mm formats, which will be shown to the general public at the Cine Palestine festival in Toulouse. (Photo by Ed JONES / AFP)
بعد حوالي 40 عاماً، تمكنت المديرة السابقة البالغة من العمر 79 عاماً من جمع 40 فيلماً قصيراً ومتوسط الطول (الفرنسية)
Archivist Matthieu Larroque inspects a reel of Palestinian film, part of a collection of 40 Palestinian films made between 1960 and 1980, at the Conservation and Research Center of the Toulouse Cinematheque, in Toulouse, southwestern France, on August 1, 2024. - In the early 1980s, the Palestinian Film Institute in Beirut, where around a hundred militant films were stored, was bombed by Israel during the Lebanon war. Its director, Khadijeh Habashneh, fled the country, leaving the reels behind. Almost 40 years later, the 79-year-old former director of the Institute has managed to collect 40 short and medium-length films, in 16 and 30 mm formats, which will be shown to the general public at the Cine Palestine festival in Toulouse. (Photo by Ed JONES / AFP)
بكرة فيلم فلسطيني قديم نجت من قصف بيروت ومحفوظة الآن بتولوز الفرنسية (الفرنسية)
المصدر : الفرنسية