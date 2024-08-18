شاهد.. قلعة الفتاة تحفة معمارية تتحدى الزمن في باكو

تعد قلعة الفتاة أحد أهم الرموز التاريخية للعاصمة الأذربيجانية باكو، إذ تتحدى الزمن بهندستها المعمارية الفريدة التي لا تزال تحافظ عليها حتى يومنا الحاضر.

القلعة التي يُعتقد أنها بنيت في العصور الوسطى تستقطب آلاف السياح وعشاق التاريخ على مدار العام.

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وتقع القلعة في المدينة القديمة على ضفة بحر قزوين، وكانت بمثابة منارة ومرصد وبرج مراقبة عبر التاريخ.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" قلعة الفتاة على قائمتها للتراث العالمي عام 2000.

القلعة التي تتكون من 9 طوابق ويصل ارتفاعها إلى 31 مترا، تتيح للزوار فرصة مشاهدة أحياء باكو القديمة مع إطلالة ساحرة على بحر قزوين.

وتستضيف القلعة احتفالات عيد النوروز الذي يوافق الحادي والعشرين من مارس/آذار كل عام.