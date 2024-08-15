حمادي الوهايبي: "عطيل وبعد" تستحضر مسرح شكسبير على وقع مأساة غزة

بعد نحو 60 سنة من عرض مسرحية "عطيل" للمخرج التونسي الراحل علي بن عياد، عادت المسرحية من جديد إلى مهرجان الحمامات الدولي الذي نظم في الفترة بين الخامس من يوليو/تموز الماضي حتى الثالث من أغسطس/آب الجاري، باسم "عطيل وبعد" للمخرج حمادي الوهايبي.

وفي مدينة القيروان التاريخية، التقت الأناضول الوهايبي الذي اعتبر أن مسرحيته الجديدة "عطيل وبعد" تتمة لنهاية مغايرة للمسرحية المعروفة للكاتب البريطاني وليام شكسبير وأن مأساة أحداث غزة كانت حاضرة في هذا العمل الدرامي الذي أعاد طرح أسئلة علاقة العرب بالغرب.

درس الوهايبي في المعهد العالي للفن المسرحي بتونس ودرّس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، وعمل "كاتبا عاما" لاتحاد الممثلين المحترفين، كما كان رئيسا لجمعية مهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان، إلى جانب تجربته مخرجا ومنتجا وممثلا في أكثر من عمل مسرحي وسينمائي وتلفزيوني.

وقال الوهايبي إن مأساة غزة خيمت على مسرحيته، مؤكدا أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة كشفت عن مواقف مفكرين غربيين تجاه القضية الفلسطينية وقضايا العرب والمسلمين.

إعادة قراءة

اعتبر الوهايبي أنه أعاد قراءة مسرحية "عطيل" التي كتبها التونسي ابن عياد بهدف قراءة الإرث الشكسبيري الذي يمهد لقراءة الفكر الغربي.

ومتسائلا عن كيفية القراءة المختلفة للعقل الغربي من خلال الفن، يعتقد الوهايبي أن أعمال شكسبير لم تكن فقط انطباعية إنما وراءها فكر ومعرفة وواقع يعيشه الكاتب.

وأشار الوهايبي إلى أن قراءة شكسبير لشخصية المغربي "عطيل" فيها كثير من الحيف، لذلك عمد لتقديم الشخصية بشكل مختلف بما يشبه فكرة إعادة النظر في المسلمات.

المسكوت عنه

وما إن كانت مسرحيته مقارعة لأفكار شكسبير والغرب أو إعادة ترتيب للحكاية من جديد، قال الوهايبي: "هذا مرتبط برؤيتنا للعالم ورؤيتنا لشكل إقامتنا في العالم".

وأضاف: "هناك مسار وسياق معرفي وقتي وجمالي نشتغل عليه منذ أعمالنا السابقة، وهو الاشتغال على المسكوت عنه ويظهر ذلك في مسرحياتي صبرا وجويف والروبة وابن رشد .. العلاقة مع الآخر والانطلاق من أشياء قائمة على معرفة".

وأوضح الوهايبي أن "الفن ليس بالصدفة، هناك فنون تقليدية أسميها الفن المقلد؛ وهو الذي يقلد أعمال الآخرين ليظهر فقط شيئا يحاول أن يكون جميلا، بالنسبة لي في تعاملي مع الفن لا بد أن ننطلق من معرفة، لذلك فليست مهمتي مقارعة شكسبير، ولكن التحاور مع الغرب الآخر من خلال أعمال شكسبير".

إعمال العقل

وقال الوهايبي: "عندما نتحاور مع شخصية عطيل ننبه إلى بعد الشخصية العاطفي وإلى ابتعادها عن إعمال العقل، فلا يكفي أن تشك في زوجتك لتقتلها".

وفي مسرحية شكسبير تنتهي حالة الغيرة بعطيل إلى قتل زوجته ديدمونة قبل أن ينتحر بعد اكتشاف خطئه الذي أوقعه فيه الرمز الشرير في المسرحية "ياغو".

وأردف الوهايبي: "كانت هناك دعوة للتريث، هناك جملة كان يقولها ياغو لعطيل وهي: أنا فقط أخبرتك ولم أكن متأكدا من المعلومة وكان عليك أن تتريث".

وتابع: كان عليك أن تتريث.. هي كلمة موجهة للفكر العربي الإسلامي أن يتريث ولا ينظر للآخر كعدو في المطلق وأن يعود لمسلماته ليناقشها ويصلح ما بها".

عطيل جديد

انطلق الوهايبي في مسرحيته من نهاية عمل شكسبير عندما جاء عطيل ليقتل زوجته ديدمونة حين شك أنها على علاقة مع أحد جنوده كاسيو، وحاول أن يظهر شخصية الأم التي ابتكرها وأضافها للعمل الأصلي.

قال الوهايبي: "ابتكرنا شخصية الأم التي ترمز إلى ماضي عطيل الأفريقي وارتباطه بالأرض التي جاء منها بكل ثقافتها وكل حضارتها وهي التي تمنعه وتقول له نحن لا نقتل النساء".

وتابع: "شكسبير قدم عطيل على أنه قتل امرأة بشكل عنيف مبالغ فيه وخنقها ثم قتل نفسه".

وجوه حقيقية

برأي الوهايبي فإن نسخته من عطيل إنما هي "تفاعل مع ما يقع الآن.. الحرب على غزة ومأساتها كشفتا عن وجوه حقيقية لبعض المفكرين الغربيين وموقفهم من القضية الفلسطينية وموقفهم من الشرق والعرب والمسلمين ومن الآخر عموما وهدفي تعرية تلك المواقف".

وأضاف: "هذه المواقف الغربية كانت سببا رئيسيا لتناول مثل هذه الأعمال وعلى المثقفين العرب التفاعل مع ما طرحه الغرب".

إلا أن الوهايبي استدرك: "صحيح ليس كل الغرب يفكر هكذا لأن الذين يناصرون القضية الفلسطينية الآن هم من الغرب ونحن نشاهد حشود الطلبة ومواقف بعض الفنانين في مهرجانات كبيرة".

وأردف: "أنت تعلم ما معنى أن يكون فنان في مهرجان كان السينمائي بفرنسا أو هوليود معاديا لإسرائيل، فهذا ثمنه كبير وهناك من قاسى الأمرّين من هذه المسألة، لآن الآلة الصهيونية تمسك بمفاصل الإنتاج الفني عالميا وخاصة السينمائي".

وتابع: "أن يكون هناك فنانون بهذا التعاطف مع القضية الفلسطينية فهذا شيء محمود، لذلك لا يجب أن ننظر للغرب على أنه عدو مطلق".

وبدعم أميركي، أسفرت الحرب على غزة عن نحو 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وحولت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصر القطاع للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

الفن والحياد

واعتبر الوهايبي أن "الفن ليس محايدا بل يجب أن تكون له قصدية، لذلك نقول إننا ننطلق في تجربتنا من معرفة وثقافة الاطلاع على الآخر".

وقال: "أن تذهب إلى أوروبا وتشاهد ما قدمته المسارح الغربية وأن تشاهد مسارح روسيا والصين واليابان والهند وأميركا اللاتينية وأفريقيا أيضا، فهذا يعني أن تتصالح مع الإنسان في المطلق".

وأضاف: "نحن أيضا ننتمي إلى الإنسانية ويجب أن نتخلص من فكرة أننا سادة الكون، وهذه الفكرة تحتاج إلى مراجعات، هناك آخر يعيش معنا لا نقبله في كليته ولا نرفضه في كليته.. هناك دائما العقل يحكم بيننا".​​​​​​​