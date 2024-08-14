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عبر استهداف 6 آلاف موقع أثري.. هكذا تخطط إسرائيل لسلب الفلسطينيين أرضهم

عاطف دغلس- خربة سيلون التي سيطر عليها الاحتلال وحولها لمستوطنة شيلو جنوب نابلس واطلق عليهم اسم تل شيلو- الضفة الغربية - نابلس- جنوب المدينة
خربة سيلون التي سيطر عليها الاحتلال وحولها لمستوطنة شيلو جنوب نابلس واطلق عليهم اسم "تل شيلو" بجنوب نابلس بالضفة الغربية (الجزيرة)
عاطف دغلس
14/8/2024-|آخر تحديث: 14/8/202412:48 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

نابلس – في الأيام القليلة الماضية كثفت دائرة الآثار الإسرائيلية رفقة مختصين وتحت غطاء وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمنطقة المسعودية الأثرية قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وقضت بكل مرة ساعات طويلة عاينت خلالها الموقع ميدانيا وأجرت مسحا هندسيا له.

ولم تكن هذه الاقتحامات هي الأولى للمسعودية، إلا أنها أثارت قلقا كبيرا لدى الفلسطينيين، فهي لم تأت ضمن انتهاكات اعتادها جنود الاحتلال والمستوطنون، بل تنسجم وقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرا عبر القراءة التمهيدية الذي يمنح صلاحياتٍ لسلطة الآثار الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما يعني وجها آخر لضم الأرض.

المستوطنون يقومون بتوزيع منشورات تعريية بالمكان على السياح الاسرائيليين والمستوطنين المقتحمين لسبسطية- الضفة الغربية- نابلس- سبسطية- ا
المستوطنون يقومون بتوزيع منشورات بالعبرية على السياح والمستوطنين المقتحمين لسبسطية (الجزيرة)

وجاء في نص اقتراح القانون الإسرائيلي كما نشرت صحيفة هآرتس "لا جدال في أن هذه المناطق غارقة في التاريخ اليهودي، ولا يوجد حسب الادعاءات الإسرائيلية للمكتشفات والمواقع الأثرية أي علاقة تاريخية أو غيرها بالسلطة الفلسطينية. لذلك، فإن الحديث عن الوضع السياسي لمناطق الضفة الغربية ليس له أي صلة بمسؤولية إسرائيل عن الاكتشافات الأثرية التي يملكها شعبها اليهودي، ومن هنا جاء مشروع القانون هذا لتحديد الصلاحيات والمسؤولية الإسرائيلية على الآثار بالضفة".

ووفق هآرتس يأتي قرار الاحتلال بضم المواقع الأثرية بظل خطوات اتخذها المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي "كإجراءات عقابية" ضد السلطة الفلسطينية وتجريدها من صلاحياتها حول الآثار الموجودة بأراضيها بمناطق "ب"، وبالتالي السماح للإدارة المدنية التي يسيطر عليها الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش بإنفاذ القانون بتلك المواقع ومنع أي ترميم او بناء فيها بل وهدمها.

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إجراءات سبقت القرار وأخطار بعده

وثمة وقائع فرضها الاحتلال وسبقت إجراءاته الأخيرة الهادفة لتهويد المسعودية ووضع اليد عليها، تجلَّى أبرزها في الاقتحامات اليومية للجنود والمستوطنين بأعداد كبيرة تصل للآلاف خلال تنظيمهم للاحتفالات بمناسباتهم المختلفة.

المستوطنون خلال اقتحام سابق لسبسطية يقومون بتوزيع منشورات على السياح الاسرائيليين والمستوطنين المقتحمين- الضفة الغربية- نابلس- سبسطية-_
المستوطنون خلال اقتحام سابق لسبسطية يقومون بتوزيع منشورات على السياح الإسرائيليين والمستوطنين المقتحمين (الجزيرة)

ويقول ذياب مسعود منسق لجنة إعمار المسعودية إن مخططات الاحتلال لتهويد المسعودية ليست جديدة، بل تمتد إلى عام 1975، حين شيَّد المستوطنون بها أولى بؤرهم الاستيطانية شمال نابلس، ومكثوا أشهرا قبل أن يثور ضدهم الفلسطينيون في القرى المحيطة ويطردوهم.

من اقتحام سابق للمستوطنين - الصورة من ذياب مسعود منسق لجنة اعمار المسعودية- الضفة الغربية- نابلس- شمال المدينة- الجزيرة نت13
من اقتحام سابق للمستوطنين بشمال مدينة نابلس بالضفة الغربية (ذياب مسعود، الجزيرة)

لكن الاحتلال لم يسقط المسعودية من أجندة استهدافه، فواصل انتهاكاته ومنع أي ترميم للمنطقة، وهدم حمامات عامة أنشِئت لخدمة الزوار الفلسطينيين، وزوَّر الموقع الأثري بعد أن سرق حجارة من مبانيه، حسب مسعود.

وإضافة لما تقوم به دائرة الآثار يضيف مسعود أن حارس أمن مستوطنة شافي شمرون الجاثمة بالقرب من المسعودية يقوم بدوريات تفتيش يومية هناك وفي بلدة سبسطية الأثرية القريبة أيضا.

عاطف دغلس- موقع المسعودية الاثري احد المواقع الأثرية التي يتسهدفها الاحتلال بقرارته الاخيرة- الضفة الغربية- نابلس- منطقة المسعودية شمال
موقع المسعودية الاثري احد المواقع الأثرية التي يستهدفها الاحتلال بقرارته الاخيرة (الجزيرة)

وتصنف منطقة المسعودية كموقع أثري شغل أحد محطات سكة حديد الحجاز التي أنشاها العثمانيون عام 1905، وتشيد فوق 26 دونما (الدونم ألف متر مربع)، نصفها يصنفه الاحتلال بمناطق "ب" التابعة للسلطة الفلسطينية والنصف الآخر يخضعه الاحتلال لسيطرته الأمنية والإدارية عبر تصنيفه بمناطق "سي".

وثمة أخطار عديدة تتربض بالمسعودية إذا ما نفَّذ الاحتلال قراره بالسيطرة عليها، أهمها تطويق الحي السكني الذي يقطنه نحو 80 نسمة ومنع تنقلهم، وهجمات المستوطنين على المواطنين نتيجة الاحتكاك المباشر.

عاطف دغلس-حافلات داخل مستوطنة شافي شمرون الجاثمة بالقرب من المسعودية وسبسطية وتقل مستوطنين لزيارة المواقع الاثرية الفلسطينية باستمرار_
حافلات، داخل مستوطنة شافي شمرون قرب المسعودية وسبسطية، تقل مستوطنين لزيارة المواقع الأثرية الفلسطينية (الجزيرة)

إضافة لسيطرة الاحتلال على أكثر من 3 آلاف دونم من سهل المسعودية وبئر المياه الارتوازية الوحيدة التي تسقي مدينة نابلس وعددا من قراها الشمالية، فضلا عن شل الحركة السياحية للفلسطينيين بالمكان والمتعطلة أصلا منذ 3 سنوات جراء اعتداءات الاحتلال.

من اقتحام سابق للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال لموقع الاثار في سبسطية- الضفة الغربية- نابلس- سبسطية- الصورة من بلدية سبسطية للجزيرة نت-9
من اقتحام سابق للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال لموقع الاثار في سبسطية (بلدية سبسطية، الجزيرة)

ترجمة مباشرة في سبسطية

ويأتي كل ذلك يقول مسعود وسط "تقصير واضح من الجهات الفلسطينية الرسمية"، سواء بدعم موقع المسعودية وتنشيطه سياحيا أو حتى بالتصدي المباشر للاحتلال ومخططاته، عبر دعم المواطنين وخاصة المزارعين.

ومثل المسعودية تعيش بلدة سبسطية الأثرية شمال نابلس، يقول محمد عازم رئيس بلدية سبسطية للجزيرة نت: "ترجمة حقيقية" لقرار الكنيست الإسرائيلي بالسيطرة على الموقع الأثري وتهويده وبلع الأرض الفلسطينية بالكامل؛ فقبل أيام أصدر الاحتلال قرارا بمصادرة 1300 متر وسط المنطقة الأثرية.

عاطف دغلس- قبل ايام اخطر الاحتلال بمصادرة هذه المنطقة والمقدرة بـ1300 متر من الموقع الاثري في بلدة سبسطية- الضفة الغربية- نابلس- سبسطية شمال_
قبل ايام اخطر الاحتلال بمصادرة هذه المنطقة والمقدرة بـ1300 متر من الموقع الاثري في بلدة سبسطية (الجزيرة)

وسبق ذلك اقتحامات يومية وممنهجة للمستوطنين وجيش الاحتلال واعتداءات طالت كل شيء في القرية، تزامنا، وهدمُ منشآت سكنية وسياحية وإنذار أخرى بالهدم. ويضيف عازم أن قرار الكنيست الأخير معناه "تهويد الموقع الأثري عبر حفريات وعمليات تنقيب مباشرة، وإنهاء النشاطات السياحية الفلسطينية وتدمير الحركة الاقتصادية".

عاطف دغلس- من اقتحام سابق لجنود الاحتلال للمسعودية- الصورة من مجلس قروي برقة حيث تتبع له المسعودية- الضفة الغربية- نابلس- منطقة المسعودية_
من اقتحام سابق لجنود الاحتلال للمسعودية (مجلس قروي برقة، الجزيرة)

60 من المواقع تحت سيطرته

السلطة الفلسطينية ردت على قرار الاحتلال عبر جهاد ياسين مدير عام المتاحف والتنقيبات بوزارة السياسة الذي اعتبر أن قرار الكنيست الأخير يندرج تحت سلسلة إجراءات وخطة ممنهجة وضعتها إسرائيل منذ احتلالها للضفة الغربية للسيطرة على التراث الفلسطيني.

وأن هذا يعد مخالفا لكل القوانين الدولية التي تلزم إسرائيل كدولة محتلة بالحفاظ على هذه المواقع حتى إعادتها لحضانتها الشرعية الفلسطينية.

من اقتحام سابق لجنود الاحتلال للمسعودية- الصورة من مجلس قروي برقة حيث تتبع له المسعودية- الضفة الغربية- نابلس- منطقة المسعودية شمالا- الجز
من اقتحام سابق لجنود الاحتلال للمسعودية (مجلس قروي برقة، الجزيرة)

وأكد ياسين في حديثه للجزيرة نت أن كل ما هو موجود على الأرض الفلسطينية هو من التراث الثقافي الفلسطيني، ولا يجوز تقسيمه حسب توجهات دينية وسياسية وفئوية، ورفضَ ادعاءات الاحتلال "بيهودية" هذه الآثار وتقصير الفلسطينيين برعايتها، وقال إن حوالي 60% من المواقع الأثرية الفلسطينية تصنف ضمن مناطق "سي" التي يسيطر عليها الاحتلال ويمنع أي ترميم أو خدمة لها.

وباستيلائها على المواقع الأثرية تسعى إسرائيل حسب ياسين وبحجة حمايتها للسيطرة على الأرض الفلسطينية، وهو ما تفعله أيضا عبر الأوامر العسكرية وقوانين وضع اليد والمحميات الطبيعية وحماية الأرض.

عاطف دغلس- موقع المسعودية الاثري احد المواقع الأثرية التي يتسهدفها الاحتلال بقرارته الاخيرة- الضفة الغربية- نابلس- منطقة المسعودية شمال2
موقع المسعودية الأثري أحد المواقع التي يتسهدفها الاحتلال بقرارته الاخيرة (الجزيرة)

ولاحقا يضيف ياسين، يقيم الاحتلال مستوطناته حول هذه المواقع، مثلما حصل لموقع دير سمعان قرب سلفيت الذي طوَّقه الاحتلال بمستوطناته ويمنع الفلسطينيين وأصحاب الأرض من دخوله منذ 3 أعوام، وكذلك تل شيلون الذي ضمه الاحتلال لمستوطنة شيلو جنوب نابلس.

وتحوي الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر من 6 آلاف موقع أثري و50 ألف مبنى تاريخي بات القرار الأخير يهددها عبر منع أي ترميم أو بناء أو توسع فيها، بل والقيام بعمليات هدم في أراضي مناطق السلطة الفلسطينية على أساس أنها آثار، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.

المصدر : الجزيرة