في دورتها الـ10.. إعلان أفضل الأعمال المشاركة في جائزة كتارا للرواية العربية

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، عن قائمة أفضل الأعمال المشاركة في الدورة العاشرة لجائزة كتارا للرواية العربية، والبالغ مجموعها 36 رواية ودراسة نقدية مؤهلة للفوز بالجائزة.

وتشمل القائمة 9 روايات في كل فئة من فئات الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، وروايات الفتيان غير المنشورة، والدراسات النقدية غير المنشورة.

وتضم القائمة الروايات المنشورة لروائيين من 6 دول عربية، تصدرت مصر القائمة بـ4 روايات، ورواية واحدة من السعودية، وسلطنة عمان، وسوريا، وفلسطين، ولبنان.

وفيما يخص فئة الروايات غير المنشورة، فقد اشتملت على روائيين من 7 دول عربية، وتصدر المغرب القائمة بـ3 روايات، ورواية واحدة لكل من مصر، وسوريا، واليمن، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا.

وتضم القائمة 9 لفئة روايات الفتيان غير المنشورة روائيين من 7 دول عربية، منها 3 روايات لمصر، ورواية واحدة من كل من الكويت والإمارات والجزائر والأردن وسوريا والمغرب.

كما تضم فئة الدراسات النقدية غير المنشورة نقادا من 7 دول عربية، حيث يشارك المغرب بـ3 دراسات نقدية، ودراسة واحدة لكل من مصر والأردن والسودان والعراق والجزائر وتونس.

وبالنسبة لفئة الروايات التاريخية فهي تضم روائيين من 4 دول عربية، تصدرت مصر القائمة بـ4 روايات، تلاها العراق والمغرب بروايتين لكل بلد، ثم رواية واحدة من الأردن.

وكانت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي 2024 عن تعديل في نظام نشر قائمات ترشيح بأفضل الأعمال المشاركة في جائزة كتارا للرواية العربية اعتبارا من الدورة العاشرة للجائزة، حيث يتم نشر قائمة أولى في يونيو/حزيران من كل عام بعدد 18 عملا مرشحا لفئات "الرواية المنشورة، وغير المنشورة، والرواية التاريخية غير المنشورة، وروايات الفتيان، والدراسات غير المنشورة"، والقائمة الثانية تنشر في أغسطس/آب من كل عام بـ9 أعمال المرشحة في فئات الجائزة المذكورة، وذلك نزولا عند رغبة العديد من المشاركين والمهتمين بتطور الرواية العربية.

وتستثنى فئة الرواية القطرية المنشورة من القوائم، ويتم الإعلان مباشرة عن الفائزين.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها العاشرة للعام 2024، بلغ 1697 مشاركة، وتصدر عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة بـ886 رواية، في حين بلغ عدد الروايات المنشورة 437 رواية، نشرت في عام 2023، و177 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و91 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى 7 روايات قطرية منشورة، و99 رواية تاريخية غير منشورة في الفئة السادسة للجائزة.