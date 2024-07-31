بدء الدورة الثالثة لمعرض المدينة المنورة للكتاب

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية -أمس الثلاثاء- الدورة الثالثة لمعرض المدينة المنورة للكتاب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر ووكالة عربية ودولية موزعة على أكثر من 200 جناح.

يشمل برنامج المعرض الممتد حتى الخامس من أغسطس/آب المقبل سلسلة من الندوات واللقاءات الحوارية والأمسيات الشعرية وجلسات النقاش مع مفكرين وأدباء ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان من بين أنشطة البرنامج الثقافي لليوم الأول جلسة نقاش بعنوان "التقاء الخيال بالواقع" تناولت كيفية استخدام الخيال أداة للتفاهم والتأثير الاجتماعي عبر مزجه بالأحداث الواقعية والحقائق.

وتقام اليوم الأربعاء‭ ‬ندوة بعنوان "مستقبل الدراسات الأدبية والنقدية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، تتحدث فيها رانية العرضاوي أستاذة النقد والأدب بقسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الملك عبد العزيز.

كما ينظم المعرض ورش عمل في فن كتابة المحتوى، وتحليل رسوم الأطفال، والعلاج بالفن، ومهارات التعامل مع الصم، و"كتابة السيناريو: تحويل الحكايات إلى أفلام"، وفن مراجعة الكتب.

ويخصص المعرض برنامجا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و12 عاما يتضمن ألعابا ومسابقات تفاعلية بمجال الثقافة والمعرفة، إضافة إلى أنشطة مسرحية وتعريف بالحرف التقليدية.

ومعرض المدينة المنورة للكتاب هو من بين سلسلة معارض جديدة أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة لتضاف إلى معرض الرياض الدولي العريق، بهدف نشر وتعزيز القراءة ودعم قطاع النشر بالمملكة.