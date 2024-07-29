اليونسكو تدرج مواقع أثرية عربية وعالمية على قائمة التراث العالمي
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، عن إدراج عدد من المواقع الأثرية في عدد من البلدان، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ46 للجنة التراث العالمي في العاصمة الهندية نيودلهي.
مواقع في بلدان عربية
ووافقت لجنة التراث العالمي على إدراج موقع "المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية" في السعودية على قائمة التراث العالمي، حيث تعد قرية الفاو الأثرية عاصمة "مملكة كندة" الأولى، إحدى الممالك العربية القديمة في نجد، ومن أهم المواقع الأثرية في شبه الجزيرة العربية التي تعبر عن تجسيد متكامل للمدن العربية ما قبل الإسلام.
المنظر الثقافي لـ #منطقة_الفاو_الأثرية في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، تجسيدًا لجهود المملكة المتواصلة في استكشاف وتسجيل مواقع التراث الثقافي؛ لتعزيز جهود الحفاظ عليها وحمايتها.#رؤية_السعودية_2030#هيئة_التراث pic.twitter.com/VoPsMckZvy
— هيئة التراث (@MOCHeritage) July 27, 2024
وتقع قرية الفاو الأثرية على أطراف الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، على بعد نحو 700 كيلومتر جنوب غربي العاصمة السعودية الرياض، وتعد من أكبر المواقع الأثرية وأشهرها في المملكة.
ووافقت لجنة التراث العالمي على إدراج موقع "أم الجمال" الأثري الواقع بأقصى شمال الأردن، والذي يضم هياكل يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي، وهي تحتضن مجموعة غنية من النقوش باليونانية والنبطية والصفاوية واللاتينية والعربية.
ويعود سبب التسمية "أم الجمال" إلى استخدام الجمال كوسيلة تنقل في القوافل التجارية.
وأدرج دير القديس هيلاريون (تل أم عامر) في قطاع غزة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وقائمة التراث المعرض للخطر، وقالت المنظمة في بيان "يعترف هذا القرار بالقيمة العالمية الاستثنائية لهذا الموقع وواجب حمايته من المخاطر الوشيكة".
🔴خبر عاجل
إدراج موقع جديد في قائمة #اليونسكو لـ #التراث_العالمي، وقائمة التراث العالمي المعرض للخطر، هو موقع: دير القديس هيلاريون / تل أم عامر #فلسطين 🇵🇸.https://t.co/uOPlfsrwpK #46WHC pic.twitter.com/K4u96YUibP
— اليونسكو (@UNESCOarabic) July 26, 2024
مواقع أوروبية
كما أدرجت "اليونسكو" مجموعة من المنحوتات المعروضة في الهواء الطلق في رومانيا، من إبداع فنان الحداثة كونستانتين برانكوشي، على قائمة مواقع التراث العالمي، للاحتفاء بمكانتها كواحدة من أبرز الأمثلة على الفن العام في القرن الـ20.
وتفنن برانكوشي في صنع مجموعة "منحوتات الهواء الطلق" في بلدة "تارجو جيو" الصغيرة جنوب غربي رومانيا في عامي 1937 و1938 تكريما للجنود القتلى في الحرب العالمية الأولى.
🔴 BREAKING!
New inscription on the @UNESCO #WorldHeritage List: Frontiers of the Roman Empire – Dacia, #Romania 🇷🇴.
➡️https://t.co/FfOspAHOlX #46WHC pic.twitter.com/7bFUl0qeh0
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) July 27, 2024
ومن ألمانيا، تم اختيار مجموعة مدينة شفيرين السكنية بشمال البلاد، لإدراجها في قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي، حيث تتألف هذه المجموعة السكنية من قصر شفيرين وأجزاء أخرى من وسط المدينة التاريخي، ولم تتعرض هذه المجموعة السكنية لأضرار القصف خلال الحرب العالمية الثانية، وتضم أيضا غرفة الأمراء التي كانت مخصصة للعائلة الحاكمة.
🔴 BREAKING!
New inscription on the @UNESCO #WorldHeritage List: Schwerin Residence Ensemble, #Germany 🇩🇪.
➡️https://t.co/FfOspAHgwp #46WHC pic.twitter.com/5bxwJMl1Sk
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) July 27, 2024
كما أدرجت اللجنة الطريق الإبياوي، الذي يعتبر أول طريق أساسي في روما القديمة، وأحد مناطق الجذب السياحي في روما بإيطاليا، في قائمتها للتراث الثقافي العالمي.
🔴 BREAKING!
New inscription on the @UNESCO #WorldHeritage List: Via Appia. Regina Viarum, #Italy 🇮🇹.
➡️https://t.co/FfOspAHOlX #46WHC pic.twitter.com/t1TFeAWALl
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) July 27, 2024
ويعرف هذا الطريق أيضا باسم "ريجينا فياروم" ويعني "ملك الطرق" أو "أم الطرق"، وربط في وقت من الأوقات بين عاصمة الدولة الرومانية القديمة بمدينة برينديزي الواقعة في جنوب شرق إيطاليا.
مواقع أفريقية
وأدرجت اللجنة أيضا على قائمة التراث العالمي، موقع مذبحة حدثت عام 1960 وتعود إلى حقبة الفصل العنصري، وقرية "مكهيكيزويني" الواقعة في مقاطعة "كيب" الشرقية والتي نشأ فيها نيلسون مانديلا، من بين مواقع في جنوب أفريقيا تعد معالم بارزة في النضال ضد العنصرية.
🔴 BREAKING!
New inscription on the @UNESCO #WorldHeritage List: Human Rights, Liberation and Reconciliation: Nelson Mandela Legacy Sites, #SouthAfrica 🇿🇦.
➡️https://t.co/FfOspAHOlX #46WHC pic.twitter.com/HzpT4qjrrP
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) July 27, 2024
ومن بين المواقع الـ14 المندرجة تحت عنوان "حقوق الإنسان والتحرير والمصالحة: المواقع التي تحمل إرث نيلسون مانديلا"، جامعة فورت هير (كيب الشرقية) حيث درس مانديلا، ومباني الاتحاد في العاصمة بريتوريا، حيث أدى اليمين الدستورية كأول رئيس ينتخب بالاقتراع العام عام 1994.
كما سجلت المنظمة الموقع الأثري وحفريات مرتفعات "ميلكا كونتور" و"بالشيت" بإثيوبيا على قائمة التراث العالمي، حيث إن هذا الموقع المتسلسل، الذي يقع في "وادي أواش" العلوي في "إثيوبيا"، هو عبارة عن مجموعة من المواقع التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ والتي تحافظ على السجلات الأثرية والحفريات، بما في ذلك آثار الأقدام، التي تشهد على احتلال المنطقة من قبل مجموعات البشر منذ مليوني عام.
مواقع آسيوية
وفي سياق متصل، أدرجت اليونسكو مناجم جزيرة سادو السابقة للذهب والفضة قبالة الساحل الشمالي الغربي لليابان ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.
ويعتقد أن تاريخ بدء العمل في أقدم هذه المناجم يعود إلى القرن الـ12، واستمرت عملياتها حتى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، لكنها أصبحت اليوم وجهة سياحية بارزة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
🔴 BREAKING!
New inscription on the @UNESCO #WorldHeritage List: Sado Island Gold Mines, #Japan 🇯🇵.
➡️https://t.co/FfOspAHOlX #46WHC pic.twitter.com/jERCh9udLH
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) July 27, 2024
كما أدرج في قائمة التراث العالمي ما يعرف بـ"المحور المركزي" (تشونغتشوشيان) في العاصمة الصينية بكين، والذي يمتد لمسافة 7.8 كيلومترات بين بوابة يونغدينغ جنوبا وبرج الطبل وبرج الجرس شمالا.
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New inscription on the @UNESCO #WorldHeritage List: Beijing Central Axis: A Building Ensemble Exhibiting the Ideal Order of the Chinese Capital, #China 🇨🇳.
➡️https://t.co/FfOspAHgwp #46WHC pic.twitter.com/uZSI85SAD8
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) July 27, 2024
وشيد هذا المحور أول مرة في عهد أسرة يوان المنغولية (1271 – 1368)، وتقع معظم قصور وبنايات المدينة القديمة الرئيسية في بكين على طول هذا المحور، إذ يبين الترتيب النموذجي للعاصمة الصينية.