أكبر جدارية وسط خيام النازحين.. فنان فلسطيني يجسّد بريشته مآسي غزة

في جدارية فنية تجمع أبرز مآسي الفلسطينيين بقطاع غزة، دشن الفنان الفلسطيني عصام مخيمر لوحته الفنية وسط خيام النازحين في دير البلح بقطاع غزة.

وقد جسّد مخيمر حال غزة بوجه سيدة شاحب وحزين، وبجانبها بنايات تحوّلت إلى ركام بفعل القصف، وعلى الجانب الآخر خيمة باتت مسكن مئات الفلسطينيين في قطاع غزة بفعل النزوح القسري منذ ما يزيد على 9 أشهر من الحرب الإسرائيلية.

عصام من سكان مدينة غزة لجأ إلى شاطئ بحر دير البلح قبل نحو 7 أشهر، حيث أقام خيمته مع عائلته وقرر تجسيد الحالة الفلسطينية بريشته.

وقال مخيمر في لقاء مع وكالة "سند"، التابعة لشبكة الجزيرة، إن لوحته الممتدة على جدار يصل إلى شاطئ البحر، جسّد فيها شرقا حالة تدمير المباني، وتتوسطها السيدة الفلسطينية التي تُجسد حال غزة المكلومة والمضطهدة وبجانبها نحو الشاطئ خيمة النزوح التي تملأ الشواطئ نتيجة النزوح القسري.

وأضاف أنه يهدف إلى ربط الواقع الفلسطيني بالفن، مشيرا إلى حالة القبول التي وجدها من النازحين المحيطين بالجدارية.

وتحدث نازحون عن إعجابهم بالجدارية الفنية، وقال النازح الفلسطيني أحمد أبو حصيرة "هذه اللوحة تجسّد الحالة الفلسطينية ومآسيها، من البحر إلى الخيمة التي تمثل حالة النزوح في الشاطئ، وحال غزة الحزين الذي تجسده السيدة الفلسطينية".