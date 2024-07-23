عمره 3500 عام.. اكتشاف لوح أثري "أكادي" في هاتاي التركية

قال وزير الثقافة والسياحة في تركيا محمد نوري أرصوي إنه تم اكتشاف لوح يبلغ عمره 3500 عام خلال أعمال التنقيب والترميم في "تل عطشانة" المعروف باسم "ألالاخ" في منطقة ريحانلي بولاية هاتاي.

وذكر أرصوي، في منشور على منصة إكس، الاثنين، أنه بحسب القراءات الأولى، فإن اللوح المسماري الأكادي (المكتوب باللغة الأكدية) الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ15 قبل الميلاد، يحتوي على سجلات لكميات كبيرة من مشتريات الأثاث.

وأضاف: "نعتقد أن هذا اللوح الذي يزن 28 غراما، سيقدم منظورا جديدا لفهم الهيكل الاقتصادي ونظام الدولة في العصر البرونزي المتأخر".

والأكدية هي لغة عاربة (سامية) قديمة، ظهرت في بلاد الرافدين الواقعة بين نهري دجلة والفرات، منذ قرابة 3 آلاف سنة قبل الميلاد وانتشرت لتصبح اللغة الرسمية في الهلال الخصيب، وتعد من أقرب اللغات القديمة إلى اللغة العربية.

وهنأ الوزير فرق إدارة التنقيبات التابعة لوزارة الثقافة والسياحة على "عملهم المتفاني" في العثور على التراث التاريخي.

وأكد أنهم يعملون بدقة لنقل تراث منطقة الأناضول الغني إلى الأجيال المقبلة.

ويلقي اللوح الذي عُثر عليه أثناء عمليات الترميم بعد زلزال فبراير/شباط 2023 ضمن نطاق أعمال التنقيب في تل عشطانة، الضوء على العهد الذي كانت فيه الكتابة المسمارية الأكادية.

من جانبه، أشار عضو هيئة التدريس بجامعة جونز هوبكنز الأميركية جاكوب لاوينغر وطالبة الدكتوراه زينب توركر، إلى أن أبعاد اللوح المكتشف 4.2 إلى 3.5 سنتيمترات، وسمكه 1.6 سنتيمتر، ووزنه 27.85 غراما.

ويواصل اللغويون دراساتهم لفهم الأرقام الموجودة في اللوح الذي كُتبَ على السطور الأولى منه شراء كمية كبيرة من الطاولات والكراسي والمقاعد، ومعرفة مَن اشتراها أو لمن تم تسليمها.