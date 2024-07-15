77 دار نشر ونحو 600 ضيف في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

يبدأ اليوم الاثنين معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ19 بمشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية وببرنامج يضم 160 فعالية متنوعة بين ندوات ومحاضرات وورش عمل.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية أحمد زايد، في بيان أمس السبت، إن المعرض يستضيف أكثر من 600 مثقف ومفكر وأديب من أبرزهم محمد سلماوي وإبراهيم عبد المجيد ويوسف القعيد وسمير الفيل وكذلك عادل عصمت ومنصورة عز الدين ورشا سمير.

وأضاف أن البرنامج الثقافي للمعرض يتناول محاور عدة من بينها الترجمة والنشر والشعر والسرد الروائي والذكاء الاصطناعي، كما يتناول صناعة المحتوى الرقمي والدراما التلفزيونية والإعلام الرياضي والتغير المناخي.

وأشار زايد إلى أن المعرض سيسلط الضوء على إبداعات أبناء محافظة الإسكندرية من كتاب وفنانين من خلال سلسلة من الندوات التفاعلية بعنوان (للإبداع السكندري وجوه كثيرة).

كما يخصص المعرض ندوة عن الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة بعنوان (الحرب على غزة ومستقبل التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط) يوم السبت 20 يوليو/تموز.

ويكرّم المعرض الفائزين بجوائز الدولة ممن رشحتهم مكتبة الإسكندرية هذا العام أمثال وزير الثقافة السابق محمد صابر عرب والناقد الأدبي حسين حمودة ومصمم الديكور أنسي أبو سيف.

ويشهد المعرض في دورته الجديدة تدشين مجموعة من المشروعات الثقافية من بينها إطلاق "جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة" بالإضافة إلى تدشين سلسلة (عارف) الإلكترونية، وهي سلسلة فيديوهات تعريفية عن أبرز الأماكن والأحداث التاريخية المصرية في شكل تشويقي. كما سيتم تدشين (منتدى مكتبة الإسكندرية للشعر العربي).

وقال رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محمد سليمان، لرويترز إن المعرض يولي اهتماما كبيرا بالطفل إذ يخصص جناحا كاملا لكتب الأطفال يضم 14 دار نشر.

ويمتد المعرض الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين حتى 28 يوليو/تموز الجاري.

ويكرّم المعرض في الختام المخرج محمد فاضل والسيناريست كمال عبد الرحيم.