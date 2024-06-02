فيديو.. تعرف على المكان الذي شهد إحياء اليعازر بالقدس

القدس المحتلة- إلى الشرق من مدينة القدس، تقع بلدة العيزرية التي أخذت اسمها وقيمتها التاريخية والأثرية من قصة مهمّة وردت في القرآن الكريم، وفق الباحث في شؤون القدس موسى فرعون.

يقول فرعون إن تسمية البلدة تعود إلى قصة إحياء النبي عيسى بن مريم عليهما السلام لصديقه اليعازر الذي كان يمر به خلال تنقله بين مدينتي بيت لحم والقدس.

الجزيرة نت تصحبكم في جولة مع فرعون للتعرف على "قبر اليعازر" ومسجد "العزير" وكنيسة محاذية لهما.