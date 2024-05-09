بأكبر مشاركة دولية في تاريخه.. انطلاق معرض الدوحة للكتاب بدورته الـ33

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ33 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب تحت شعار "بالمعرفة تبنى الحضارات"، ويستمر حتى 18 مايو/أيار الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ويشهد المعرض هذا العام أكبر مشاركة دولية في تاريخه، إذ يستقطب أكثر من 515 دار نشر من 42 دولة، وهو ما يتيح عرض أكثر من 180 ألف عنوان جديد في مجالات المعرفة والعلوم المختلفة، إضافة إلى مشاركة ثقافية أوسع لسفارات الدول الشقيقة والصديقة.

تحت شعار "#بالمعرفة_تُبنى_الحضارات " يُقام #معرض_الدوحة_الدولي_للكتاب33، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة أكثر من 180 ألف عنوان،و 515 دار نشر من 42 دولة، حيثُ تحل سلطنة عُمان ضيف شرف المعرض؛ كما يضم العديد من الندوات الثقافية والأدبية، وجلسات نقاشية، ومساحة تفاعلية للأطفال. pic.twitter.com/WQGz3mgosx — معرض الدوحة الدولي للكتاب (@DIbookfair) May 5, 2024

وتحل سلطنة عمان ضيف الشرف لهذه الدورة، وتشارك بجناح خاص وبرنامج ثقافي منوع يبرز التراث العماني الأصيل والإنتاج الفكري والأدبي، ويقدم مجموعة من العروض الشعبية والفنية، وشارك في الافتتاح وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد.

ويأتي المعرض هذا العام بمشاركة كبيرة من دور النشر القطرية ضمن جهود دعم صناعة الكتاب والنشر والإبداع في الدولة، حيث يشارك في فعالياتها: دار روزا للنشر، ودار الوتد، ودار نشر جامعة قطر، ودار كتارا للنشر، ودار جامعة حمد بن خليفة للنشر، ودار الشرق، ودار الثقافة، ودار نبجة، ودار نوى، إضافة إلى دار نشر جامعة لوسيل، فضلا عن مشاركة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومتاحف قطر؛ وكل هذه الجهات تشارك بإصداراتها.

تحل سلطنة عُمان ضيفَ شرفٍ في النسخة الثالثة والثلاثين من#معرض_الدوحة_الدولي_للكتاب33#بالمعرفة_تُبنى_الحضارات pic.twitter.com/ROl370kxHf — معرض الدوحة الدولي للكتاب (@DIbookfair) April 30, 2024

كما يحظى المعرض، بمشاركة خليجية وعربية ودولية مميزة، تتمثل في: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، ووزارة التراث والثقافة في سلطنة عمان، وهيئة الشارقة للكتاب، ومركز أبو ظبي للغة العربية، ومعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، وجامعة طيبة السعودية، بالإضافة إلى وزارات الثقافة في كل من المملكة المغربية والجزائر واليمن ومصر ممثلة في الهيئة العامة للكتاب، والصين وأذربيجان، ومشاركة عدد من اتحادات الناشرين في موريتانيا والأردن وتركيا، ودور نشر أميركية وبريطانية.

كما تشارك في فعاليات المعرض 8 مكتبات من سور الأزبكية التاريخي لبيع الكتب القديمة في مصر، وذلك في إطار اهتمام المعرض بإبراز التنوع الثقافي واستقطاب أسواق الكتب التاريخية مثلما استضافت الدورة السابقة شارع المتنبي من العراق.

وقال السيد جاسم أحمد البوعينين مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب: يحتوي المعرض هذا العام على تصاميم جديدة، حيث تتوسطه "المنطقة المركزية" التي تبرز فيها شخصيات تاريخية وعلماء لهم بصمة في العلم والثقافة والمعرفة.

وأضاف البوعينين: يعرض جناح وزارة الثقافة كتبا متنوعة للمؤلفين، إلى جانب إصدارات الوزارة، كما سيشهد الجناح أيضا تدشين إصدارات خاصة للوزارة، لافتا إلى أن المعرض يحتوي على طابعة رقمية تقوم بطباعة الكتب من إصدارات وزارة الثقافة بشكل مباشر أمام الجمهور.

دوحة الأطفال

ولفت إلى أن فعالية دوحة الأطفال التي تقام في خيمة بمساحة 2400 متر مربع، تحتضن ورش وفعاليات للأطفال، إضافة إلى مسرح تقام على خشبته مسرحيات وبرامج ثقافية لهم، وكذلك مشاركة دور نشر مختصة بكتب الأطفال في ذات المكان.

وأوضح مدير المعرض: تحتوي المنطقة المركزية على معرضين لمركز قطر للتصوير، الأول لدولة قطر ويبرز أهمية القراءة بصورة فنية للجمهور، والمعرض الثاني لضيف الشرف سلطنة عمان، ويبرز جمال الطبيعة في عمان ومناطقها.

تطلق #وزارة_الثقافة أولى فعاليات #معرض_الدوحة_الدولي_للكتاب33، الذي يُقام تحت شعار #بالمعرفة_تُبنى_الحضارات، نموذجًا مصغرًا لما يقدمه المعرض عبر حافلة تستعرض كُتبًا للأطفال ومواد مرئية بداخلها، لتزويدهم بتجربة معرفية منوعة. pic.twitter.com/FKajuJXWWe — وزارة الثقافة (@MOCQatar) May 5, 2024

ويضم المسرح الرئيسي المقام ضمن فعاليات المعرض، باقة منوعة من الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية، إضافة إلى عروض مسرحية مثل مسرحية "جميل وبثينة" لفرقة كركلا من لبنان، وستقام على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ومسرحية يومية ينظمها مركز شؤون المسرح.

كما يتضمن البرنامج المصاحب، مجموعة من ورش العمل في مجالات متنوعة ثقافية واجتماعية ومهنية، إضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان (اقرأ) في جناح مركز قطر للتصوير.

ويقدم المعرض كذلك خدمة مرشد القراءة للأشخاص المبتدئين في القراءة أو الأشخاص الذين ليست لهم تجارب مع القراءة، هؤلاء الأشخاص بجميع فئاتهم العمرية، حيث يساعدهم المختصون في اختيار الكتاب المناسب طبقا لمعارفهم .

يشار إلى أن المعرض يفتح أبوابه للزوار من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساء، عدا يوم الجمعة من الساعة الثالثة عصرا إلى العاشرة مساء.