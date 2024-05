السويد.. سفينة "حنظلة" ترسو في مالمو عشية الاحتجاج على مشاركة إسرائيل في يوروفيجن

رست سفينة "حنظلة" التابعة لمنظمة "سفينة إلى غزة" (Ship to Gaza) غير الحكومية في ميناء مالمو في السويد -أمس الأربعاء- عشية مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن التي تُقام في المدينة.

واندلعت مظاهرات مناهضة للحرب في غزة شهدتها مالمو المعروفة بالعديد من سكّانها من أصل فلسطيني والتي تستضيف الدورة رقم 68 للمسابقة السنوية في موسيقى البوب والديسكو.

وتوقّفت السفينة -التي تحمل مساعدات والمتوجّهة إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بعد ظهر الأربعاء في مالمو- لإظهار تضامنها مع حوالي 30 ألف شخص يتوقّع أن يتظاهروا اليوم الخميس للاحتجاج على مشاركة إسرائيل في المسابقة التي يقام حفلها الختامي السبت.

وتحمل هذه السفينة لوازم إنسانية تأمل منظمة "سفينة إلى غزة" في أن تتمكّن من إيصالها إلى سكّان غزة.

