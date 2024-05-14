فنون الزخرفة الإسلامية والخط العربي تزين معرض الدوحة الدولي للكتاب

تزدان الدورة الـ33 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، بأكثر من 65 عملا إبداعيا في رواق فنون الزخرفة الإسلامية والخط العربي، لفنانين ومزخرفين من قطر والوطن العربي، يمثلون مختلف اتجاهات هذه الفنون وجمالياتها.

وتلقي الأعمال الضوء على التنوع الهائل في توظيف هذه الفنون في العالم الإسلامي وارتباطها بالأسس الجمالية للعمارة الإسلامية في الماضي والحاضر، وانفتاح المبدعين على الاتجاهات الجديدة والمعاصرة في المشهد الثقافي.

وبهذا الصدد، أوضح الفنان التشكيلي علي دسمال الكواري، عضو اللجنة المنظمة لمعرض الزخرفة الإسلامية والخط العربي، أن وزارة الثقافة احتفت بالمبدعين من الخطاطين والمزخرفين، لارتباط هذه الفنون وهذا الإبداع بالكتاب كمصدر أصيل للمعرفة وبتراث العمارة العربية والإسلامية وجمالياتها.

ولفت إلى أن الأعمال تعكس التنوع في الأساليب والمعالجات في العالم العربي والإسلامي من خلال إبراز جماليات الخط العربي وفنونه في بعضها، وجماليات الزخرفة في أخرى، وامتزاج الخط العربي والزخرفة الإسلامية في بعضها.

وشدد الكواري، لوكالة الأنباء القطرية، على أن الجمهور تفاعل مع الأعمال التي تميزت بجمالها، ومع الفنانين الذين استخدموا في تنفيذها ألوانا ومواد صديقة للبيئة من الورق والألوان انسجاما مع توجه قطر للاستدامة وصون البيئة.

يشار إلى أن معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الـ33 يشهد مشاركة 515 ناشرا من 42 دولة، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف المعرض الذي يتضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة، ويستمر حتى 18 مايو/أيار الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.