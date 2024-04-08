القدس المحتلة- يعد مسجد الخانقاه الصلاحية في القدس من أقدم مساجد المدينة بعد المسجدين الأقصى ومسجد عمر بن الخطاب، وبنيت هذه الخلوة داخل أسوار البلدة القديمة بمدينة القدس في حارة النصارى قرب كنيسة القيامة بعد فتح المدينة.

ويتكون الخانقاه من مجمع معماري متكامل يتألف من مسجد وغرف للسكن ومرافق عامة.

يقول إمام المسجد الشيخ أحمد الشلودي إن صلاح الدين أوقف المكان بعد أن حرر القدس من الصليبيين عام 1187.

وأضاف الشلودي أن هناك غرفة في المسجد يقال إن صلاح الدين كان يتخذ منها زاوية للعبادة، مشيرا إلى محلات تجارية يعود ريعها لخدمة المسجد.

ووفق إصدارات دائرة الأوقاف، فقد بنى شيخ الخانقاه الصلاحية برهان الدين بن غانم مئذنة للمسجد في سنة 840 هجرية/ 1436 ميلادية.

وكان للخانقاه دور ملموس في الحركة الفكرية بالقدس، إذ خصص لتعليم وقراءة القرآن الكريم والحديث الشريف.