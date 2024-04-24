منح أرفع وسام جيبوتي للجزيرة الوثائقية عن فيلمها "الملا العاقل"

منحت جمهورية جيبوتي قناة الجزيرة الوثائقية وسام "27 من يونيو/تموز" تقديرا لجهودها في إظهار الهوية الوطنية لجيبوتي، عبر وثائقي "الملا العاقل.. محمد عبد الله الحسن" وهي المرة الأولى التي يمنح فيها الوسام الرفيع لمؤسسة إعلامية.

كما تم منح شهادة تقديرية موقعة من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله بالإضافة إلى الوسام.. وذلك من قبل رئيس وزراء جيبوتي (عبدالقادر كامل) ، الذي أشاد -في بيان رسمي- بدور قناة الجزيرة الوثائقية، في توثيقها واهتمامها بالمنطقة ومساهمتها الإعلامية القيمة.

ويتناول الفيلم الوثائقي سيرة الزعيم محمد عبد الله الحسن أحد أهم الشخصيات النضالية في منطقة القرن الأفريقي التي حاربت الاحتلال الإيطالي والإنجليزي والإثيوبي.

وقلد رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كام، الوسام للزميل محمد توكل مدير مكتب إثيوبيا نيابة عن قناة الجزيرة الوثائقية، وقد أشاد رئيس الوزراء الجيبوتي بدور شبكة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية في مساندة قضايا الإنسان أينما وجد، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي.

وقال ماهر جاموس منتج الفيلم إن الفيلم يأتي لتسليط الضوء على شخصية نضالية رفيعة، تضاهي في نضالها أسماء تاريخية كالمجاهد عمر المختار في ليبيا وعبد الكريم الخطابي في المغرب، لكن غياب الإعلام عن منطقة الشرق الأفريقي حالت دون وصول صدى المناضل محمد عبد الله الحسن لأبعد نقطة، وهذا ما يحاول الفيلم الوثائقي القيام به.

وأضاف ماهر جاموس -للجزيرة الوثائقية- أن عنوان الفيلم يأتي ردة فعل على التشويه الإعلامي الذي قام به المستعمر بإطلاق لقب الملا المجنون على المناضل محمد عبد الله الحسن، لذلك تقرر اختيار عنوان "الملا العاقل"

وعن هذا التتويج يقول ماهر إن "دولة جيبوتي تحس بالانتماء النضالي وفضل المناضل الصومالي محمد عبد الله الحسن في طرد المستعمر وشراسة دفاعه عن المنطقة".

كما قال ماهر جاموس إن المنطقة استقبلت الفيلم بحفاوة، وعُرض في أكثر من عشر قنوات محلية في المنطقة.