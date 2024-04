كتّاب ينسحبون من جوائز القلم الأميركي احتجاجا على "الفشل في مواجهة إبادة الفلسطينيين"

ألغى "نادي القلم الأميركي" (PEN America) حفل توزيع جوائزه الأدبية البالغ قيمتها 350 ألف دولار، والذي كان مقررا عقده بعد أيام في نيويورك، بعد انسحاب ما يقرب من نصف المتأهلين للتصفيات النهائية (28 مشاركا من إجمالي المشاركين البالغ عددهم 61 شخصا) احتجاجا على موقف المنظمة الضعيف تجاه القضية الفلسطينية.

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الانتقادات ورسائل استياء المؤلفين من المنظمة الأدبية المرموقة التي تتبنى الدفاع عن حرية التعبير.

وكتبت مجموعة من المرشحين في رسالة الأسبوع الماضي أنهم يحتجون على "الفشل في مواجهة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والدفاع عن زملائنا الكتاب في غزة"، وطالبوا العديد من قيادات المنظمة بالاستقالة فورا.

وأضاف المؤلفون: "نحن نرفض التستر على التحريض على الإبادة الجماعية بأموال ضرائبنا، ونحن نرفض المشاركة في أي شيء من شأنه أن يلقي بظلاله على تواطؤ منظمة القلم في تطبيع الإبادة الجماعية".

وقال الكتّاب المنسحبون إن نادي القلم الأميركي كان بطيئا في إدانة "الخسارة التي لا تعوض في أرواح الفلسطينيين"، وإنه عندما فعلت المنظمة ذلك أخيرا، كان بيانها يفتقر إلى "التعاطف المتناسب".

وانتقد العديد من كتاب النادي -في رسائل مفتوحة منشورة- "عدم دعم الكتّاب الفلسطينيين أو الخطاب الفلسطيني" معتبرين ذلك "خيانة لإلتزام المنظمة المعلن بالسلام والمساواة والحرية والأمن للجميع بشكل عام وللكتّاب في كل مكان بشكل خاص".

وفي بيان منفصل للمنظمة أكدت وقوفها "إلى جانب كُتّاب غزة"، ودعت لوقف فوري لإطلاق النار، وأشارت لتوسيع دعمها للكُتّاب الفلسطينيين من خلال صندوق مخصص للاستجابة للطوارئ.

I'm grateful my Iliad translation was long-listed for the PEN America poetry in translation award. If it wins, I will donate the prize money to https://t.co/xuqGkTQUDK . PEN America has not responded adequately to the horrific crisis in Gaza.

proud, inspired. thank you to all the authors who withdrew their work, to the PEN staff who supported our action, to the writers who withdrew from the WVF and charted a path forward, to Jean Stein for saying what PEN America refuses to––Gaza will be free https://t.co/13QKpFBR5P pic.twitter.com/c0YlBrHf0J

BREAKING: The 2024 PEN America Literary Awards ceremony has been canceled. Two juried prizes will still be conferred, and the $75,000 purse accompanying the PEN/Stein Book Award will be donated to the Palestine Children’s Relief Fund. https://t.co/tOsPWVSWe0

PEN America has canceled its 2024 Literary Awards, after months of criticism over the org’s response to the humanitarian crisis in Gaza

28 authors withdrew books from consideration. The $75K prize will be donated to the Palestine Children’s Relief Fundhttps://t.co/RUU4J4agRU

— philip lewis (@Phil_Lewis_) April 22, 2024