خرائط وأطالس.. الرحالة أوليا جلبي والتأليف العثماني في الجغرافيا والتاريخ

أنجبت الحياة الثقافية العثمانية في قرون ازدهارها عددا من أبرز المؤرخين، والجغرافيين، والرحالة الذين أثروا الحياة الثقافية العثمانية إجمالا، وأدبيات التاريخ والجغرافيا خاصة، إثراء متميزا. ويرى المستشرق برنارد لويس، مؤلف كتاب "ظهور تركيا الحديثة"، أن سجايا الأتراك تبدو بوضوح في مؤلفاتهم من الكتب التاريخية، فقد كان المؤرخون العثمانيون الكلاسيكيون رجالا قديرين وذوي معلومات متقدمة على عصرهم. وأن مؤلفاتهم من أنجح المؤلفات الثقافية العثمانية في فروعها.

أما يلماز أوزتونا، المؤرخ التركي المعاصر، صاحب العمل التاريخي الموسوعي "تاريخ الدولة العثمانية" (ترجمة: عدنان محمود سليمان، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، إسطنبول، 1988)، فيرى أنه ربما لم يصل المؤلفون العثمانيون في التاريخ إلى مستوى المؤرخين العرب، لكن يمكن اعتبارهم في الجغرافية على مستوى واحد مع العرب.

كروية الأرض

تميز الإنتاج المعرفي الجغرافي العثماني خلال القرن ال16 بطابعه العملي، أو التجريبي الاستكشافي الذي قام به أميرالات البحرية العثمانية، مثل سيدي علي رئيس (1498-1563) الذي كان جغرافيا، وعالما، ورياضيا، اشتهر بمؤلفاته المهمة.

ويفوقه أهمية الأميرال المشهور محيي الدين بيري رئيس (1474-1554) الذي كان جغرافيا، وراسما للخرائط، وقد احتوى مؤلفه المعروف: "كتاب بحرية" على مئات الخرائط، والمخطوطات التي صورت البحر الأبيض بصخوره، وخلجانه، وتياراته المختلفة.

وتبين خارطة العالم الملونة، التي رسمها بيري رئيس للسلطان سليم الأول (1513) قارتي أوروبا، وأميركا بتفاصيل على مستوى من الدقة تفوق ما كان معروفا في عصره لدى الجغرافيين الغربيين.

أما المجسم الكروي للأرض الذي صنع في القرن نفسه بإشراف تقي الدين أفندي، مدير مرصد إسطنبول، مبينا قارات أفريقيا، وأوروبا، وأميركا الجنوبية، وقسما من آسيا، فهو يؤكد على استقرار فكرة كروية الأرض لدى العثمانيين منذ أوائل القرن ال15، عندما ذكرها ركن الدين أحمد في كتابه: "عجائب المخلوقات" الذي ألفه في عهد السلطان محمد جلبي (1413-1421).

ونبغ من جغرافيي القرن ال16 نصوح بك مطرقجي (1480-1564)، وهو عميد بحري، ورسام، ومؤرخ، واشتهر برسم الخرائط الجغرافية التي تضمنتها مؤلفاته، وقام حاجي محمد أفندي التونسي في عام 1560 بتحرير كتاب "الجغرافية العالمية"، وقد ترجم، ونشر في أوروبا كذلك.

خرائط وأطالس

أما القرن ال17، فقد شهد قفزة أخرى في التأليف الجغرافي والتاريخي، وتميز بظهور مؤلفات أكثر شمولا، إذ جمعت الخرائط، والأطالس العثمانية والأوروبية قدرا جيدا من المعارف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

كما امتزجت المعلومات الجغرافية بالمعرفة التاريخية، وبمشاهدات الرحالة وملاحظاتهم القيمة، والتي تعكس التكوين الثقافي، والتجربة الحضارية للمؤلفين، وما تستند إليه من رؤية كونية، وتصور عن الذات، والعالم.

برز من مؤلفي القرن ال17 شيخ أحمد ده ده منجم باشي (1631-1702) صاحب كتاب: "جامع الدول" من 3 أجزاء في تاريخ العالم، وكتاب: "صحائف الأخبار في تاريخ آل عثمان"، وكلاهما باللغة العربية.

كما اشتهر من المؤلفين مصطفى أفندي (1609-1657) المعروف أيضا باسم "حاجي خليفة"، وكاتب جلبي صاحب "جهان نامه"، أي كتاب العالم، وهو كتاب في الجغرافية العالمية، وقد استفاد كاتب جلبي من المصادر، والأطالس الأوروبية، كما ترجم أطلس ماير من اللاتينية إلى اللغة التركية، وقد ترجم كتاب جلبي "جهان نامه" إلى اللغات الأوروبية لدى صدوره.

كما ألف كاتب جلبي كتاب:"فذلكة" من مجلدين في التاريخ العثماني، و"تحفة الكبار في أسفار البحار" حول تاريخ البحرية العثمانية، وموسوعة في السير باللغة العربية، بعنوان: "كشف الظنون"، وفي الفكر كتاب: "ميزان الحق".

ثقافة أوليا جلبي وعصره

وعلى العكس من أسلوب كاتب جلبي ذي الطابع الأكاديمي، والالتزام الموضوعي، فإن أولياء جلبي (1611-1684) قد كتب مؤلفه بأسلوب سهل التناول، ويتسم بسرده القصصي المشوق، الذي يضم المعلومة إلى جانب الحكاية، والتجربة الشخصية المباشرة.

أمضى أولياء جلبي حوالي 40 سنة من حياته مرتحلا في البلاد العثمانية، وغيرها من البلاد المجاورة، وقد قضى في القاهرة وحدها 10 سنوات، وزار الشام والسودان وبلاد الحبش، وزار الحجاز لأداء فريضة الحج.

سجل أولياء جلبي رحلاته، ومشاهداته في كتابه الشهير: "سياحتنامة"، أي كتاب السياحة، وهو من 10 مجلدات، تحتوي على 10 آلاف صفحة، فهو من أغزر المؤلفين العثمانيين إنتاجا.

ضم المجلد التاسع: رحلته إلى بلاد الشام، والحجاز. بينما خصص المجلد العاشر: لمشاهداته المفصلة، ورحلاته إلى مصر، وأفريقيا. لقد اعتمدت العديد من دراسات التاريخ العثماني على مشاهدات، وتسجيلات "أولياء جلبي" الغنية بالتفاصيل، والمعلومات، وترجمت أجزاء عديدة من كتابه إلى معظم لغات العالم.

لقد سبقت مشاهداته التي سجلها عن رحلته إلى بلاد السودان والحبش حتى منابع النيل وبحيرة فكتوريا، مشاهدات الرحالة الأوروبيين، التي لم تبدأ إلا في أواسط القرن ال19، وقد استفاد المؤرخ التركي المعاصر يلماز أوزتونا في كتابه "تاريخ الدولة العثمانية" كثيرا من كتاب أولياء جلبي في الجزء الخاص بالوصف الجغرافي للإمبراطورية العثمانية.

وساهمت الترجمة العربية لكتاب أوزتونا في تعريف القارئ العربي بهذا المؤلف والرحالة العثماني، وكتابه الذي هو سجل فريد لصفحات نادرة من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمشرق العربي الإسلامي، ويؤمل أن يحظى كتاب "سياحتنامة" بجهود المؤرخين والمترجمين للعناية به وإخراجه كاملا إلى لغة الضاد.

تقدم مشاهدات، وتسجيلات أولياء جلبي صورة للحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية للشرق العربي الإسلامي في مرحلة الذروة من صعود الدولة العثمانية كدولة عالمية، وازدهارها وقوتها، وامتدادها الهائل غير المسبوق، في تاريخ حضارات وإمبراطوريات العالم.

قراءة التاريخ الاجتماعي

قد لا تتفق هذه الصورة بشكل، أو بآخر مع الطريقة التي قدمت بها التجربة العثمانية للأجيال العربية والتركية، التي جاءت بعد انهيار الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. كما قد لا تتفق مع الرواية الرسمية في العالم العربي وتركيا حول تاريخ علاقات العرب والترك، أو حول تقويم نتائج التجربة العثمانية السياسية والحضارية ككل، وآثارها على العالم العربي.

فكثيرا ما يتم تحميل التاريخ السياسي ما لا يحتمل، لكي يخدم مقاصد الساسة، وأغراض المرحلة الراهنة، بما تحفل من توجهات وأيديولوجيات وعصبيات غالبا ما تلجأ إلى ساحة التاريخ، لحسم الصراع في ساحة عقل وضمير وذاكرة الأمة موضع الصراع، سعيا إلى امتلاك روح تلك الأمة، وتأسيس شرعية تاريخية تحاول تلك السياسات والعصبيات أن تتموضع من خلالها في السياق التاريخي العام للأمة، وأن ترسخ شرعيتها الخاصة: شرعية الانقلاب، أو شرعية الامتداد!

لذلك تصبح دراسة التاريخ الاجتماعي للأمة، وتناول موضوعاته المختلفة من مصادره الأصلية، منهجية صائبة في قدرتها على تجاوز الدخن والأدلجة التي شاعت في أدبيات التاريخ السياسي، وصولا إلى رسم صورة أكثر دقة وموضوعية لتجربة تاريخية معينة، ومحاولة لرؤيتها كما كانت فعلا.

ويكون ذلك عن طريق تتبع حياة مختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية، وكذلك همومها وقضاياها وأفكارها السائدة، ومكوناتها الثقافية والأخلاقية والوجدانية، وتكويناتها الإثنية ومناشطها الاقتصادية والمهنية، وطرائق معيشتها وتقاليدها، وأنماط العمران والمعمار، وبيئات الاجتماع البشري، وخطط المدن، وكافة مناحي الحراك الاجتماعي والإنساني.

وخير مصدر لمعارف هذه الموضوعات، هي المصادر الأولية: وثائق العصر ذاته من مشاهدات الرحالة، ومصنفات كتاب السّير والأخبار، وكتب الخطط، وأسفار أهل الحرف والصنائع (الأصناف)، وسجلات المحاكم الشرعية من عقود ووصايا إرث وطابو ومعاملات، وتواريخ الأعيان، ومذكرات المعاصرين للمرحلة، وأرشيف الدول، ومراسلات القناصل وممثلي الشركات الأوروبية، وما أنتجه أهل ذلك العصر من أدب، ومأثورات محكية ومدونة.