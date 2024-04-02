من معالم المسجد الأقصى.. تعرف على الزاوية الفخرية

القدس المحتلة- تقع الزاوية الفخرية في الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى، وتستخدم اليوم كجزء من المتحف الإسلامي.

يتحدث مدير المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى عرفات عمرو للجزيرة نت عن تاريخ الزاوية وتأسيسها في العهد المملوكي بواسطة القاضي فخر الدين أبو عبد الله محمد بن فضل الله سنة 1332م تقريبا، لتكون حاضنة ومدرسة لرواد الصوفية.

وكانت تتكون الزاوية من مسجد و21 منزلا ومكتبة وأرض زراعية، ومع احتلال القدس عام 1967 هدم الاحتلال عددا من البيوت التي كانت تتبعها.