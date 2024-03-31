ثقافة

تركيا.. جامع أدرنة القديم يزدان بلوحات خطية متنوعة

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31/3/2024

يزدان "جامع أدرنة القديم" (أقصى شمال غرب تركيا) بلوحات خطية جميلة، تضيف جمالا على المسجد الذي يمتد عمره إلى أكثر من 6 قرون.

بدأت أعمال تشييد الجامع بولاية أدرنة عام 1403 ميلادي بتوجيه من الأمير سليمان ابن السلطان العثماني يلدرم بيازيد، الملقب بالصاعقة.

صورة للجامع من الخارج (الأناضول)
صورة للجامع من الخارج (الأناضول)

وانتهى بناء المسجد في فترة السلطان محمد جلبي (الأول) عام 1414 ميلادي، ليواصل شموخه منذ نحو 610 أعوام.

الجامع الذي صممه المعمار قونيالي (نسبة لولاية قونيا) حاج علاء الدين يتربع على 4 أعمدة ضخمة، ويعتلي سقفه 9 قباب.

لفظ الجلالة وكلمة التوحيد (الأناضول)
لفظ الجلالة وكلمة التوحيد (الأناضول)

لوحات عملاقة

من أهم ما يميز الجامع التاريخي بهندسته المعمارية الأصيلة اللوحات الخطية المعلقة على جدرانه الداخلية والخارجية.

وما يضيف الجمال على تلك الخطوط أنها رسمت بخط الثلث ذي الانحناءات الجميلة.

يشتهر الجامع بلوحاته التي تعد كل واحدة منها عملا فنيا بذاته، وكتبت كل كتابة منها في فترات مختلفة من القرن الـ18 إلى القرن الـ20.

كتابات متنوعة على جدران الجامع وأعمدته (الأناضول)
كتابات متنوعة على جدران الجامع وأعمدته (الأناضول)

وفي حديث لوكالة الأناضول، وصف إمام الجامع إسماعيل شن جامع أدرنة القديم بأنه "شقيق" الجامع الكبير بولاية بورصة الذي يشتهر بتاريخه العتيق بلوحاته ورسوماته الخطية.

الطغراء العثمانية الشهيرة (الأناضول)
الطغراء العثمانية الشهيرة (الأناضول)

وأوضح شن أن المسجد يتضمن لوحات فريدة، ما أن يدخل المصلي حتى تلفت نظره، ويزيد من خشوعه أمام الله، بعد قراءة مختلف الآيات الكريمة المرسومة في تلك اللوحات.

5 خطاطين

وأضاف إمام المسجد أن الكتابات الموجودة في الجامع تحمل توقيع 5 خطاطين، وتتألف من 50 لوحة كتبت بمختلف أنماط الخط العربي.

وأشار إلى أن بعض اللوحات تتضمن آيات كريمة، وأخرى كتبت عليها أسماء الله الحسنى، وبعضها كتبت عليها أحاديث شريفة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أسماء الخلفاء الراشدين تزين العديد من الجوامع التركية القديمة (الأناضول)
أسماء الخلفاء الراشدين تزين عديدا من الجوامع التركية القديمة (الأناضول)

وأكد شن أن جميع من زار المسجد أعجب إعجابا كبيرا بلوحات الخط في الجامع.

مدخل الجامع (الأناضول)
مدخل الجامع (الأناضول)

وقال إن لوحات ضخمة تستقبل زائري المسجد، موضحا أن بعض الكتابات يطلق عليها الناس اسم "معكوسة" و"متماثلة" وذلك بسبب إمكانية قراءتها من اليمين واليسار على حد سواء.

مشهد داخلي للجامع (الأناضول)
مشهد داخلي للجامع (الأناضول)

وأفاد بأن زائري الجامع من خارج المنطقة يثيرهم الفضول حول اللوحات الخطية، فيتوجهون إلى إمام الجامع أو القائمين عليه، للسؤال عن اللوحات من قبيل تاريخها وكاتبها وعما كتب عليها.

لوحة "العلماء ورثة الأنبياء" تعود للقرن الثالث عشر الميلادي (الأناضول)
لوحة "العلماء ورثة الأنبياء" تعود كتابتها الأصلية للقرن الـ13 الميلادي (الأناضول)

رسائل عميقة

يقول إمام جامع أدرنة القديم: "في مسجدنا يبرز لفظ الجلالة الله، واسم النبي محمد بأحرف كبيرة، ومن بين الكتابات المثيرة للاهتمام حرفا واو رُسما بشكل متقابل ليعطيا رمز القلب، وبينهما كتبت عبارة ما شاء الله تعالى".

أحد أعمدة الجامع وقد كتب عليه اسم "علي" كرم الله وجهه (الأناضول)
أحد أعمدة الجامع وقد كتب عليه اسم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كرم الله وجهه (الأناضول)

واسترسل الإمام أكثر في تبيان معاني حرفي الواو، وقال إنه بمثابة رسالة إلى الناس ليراعوا حق الوالدين في أنفسهما، وأن يخفضا لهما جناح الذل من الرحمة كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك.

لفظ الجلالة بجوار المنبر تجاه القبلة (الأناضول)
لفظ الجلالة بجوار المنبر تجاه القبلة (الأناضول)

وأوضح شن أن الجدار المقابل للوحة، علقت عليها لوحات بها أحاديث نبوية شريفة، ومنها لوحتان عن الحديثين الشريفين "الدنيا مزرعة الآخرة" و"العلماء ورثة الأنبياء"، وغيرهما.

المصدر : وكالة الأناضول