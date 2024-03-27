من معالم القدس.. مسجد سلمان الفارسي

القدس المحتلة- يقع مسجد سلمان الفارسي في بلدة الطور، بمدينة القدس المحتلة، وتعود تسميته إلى الصحابي سلمان الفارسي، ويوجد بالمسجد مقام باسمه لكن دون دليل على أنه دفن في المكان.

يعد المسجد المطل على المسجد الأقصى، من بين أقدم مساجد القدس، وبني على عدة مراحل: الأولى في العهد العثماني، والثانية عام 1967، والثالثة عام 1990.

يقول إمام المسجد الشيخ خالد أبو جمعة إن كثيرا من الزوار القادمين من بلدان إسلامية يدرجون المسجد في جدول زياراتهم إلى جانب المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.