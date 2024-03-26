شاهد.. المصحف الكوفي نسخة نادرة من القرآن بالمسجد الأقصى

القدس المحتلة- يحتوي المتحف الإسلامي، بالمسجد الأقصى، في المدينة المقدسة المحتلة، على الكثير من الموجودات والمخطوطات النادرة بينها نسخة نادرة من المصحف الكوفي، يقول خبير الآثار إسماعيل شراونة إنها "الأقدم في المتحف الإسلامي وربما في العالم".

ويقول شراونة للجزيرة نت إن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو من خطّ النسخة بيده.

ويروي خبير الآثار تفاصيل عن كتابة النسخة وترقيمها وتنقيطها، ودور حساب الجُمّل في ذلك.