من معالم القدس.. تعرّف على مقام رابعة العدوية

القدس المحتلة- يقع مقام رابعة العدوية على جبل الزيتون بمدينة القدس، وينسب إلى متصوفة من مدينة البصرة في العراق تحمل الاسم ذاته.

يقول المحامي نزيه العلمي، الذي يتولى شؤون المقام، إن رابعة العدوية أول امرأة متصوفة في الإسلام، ومن المؤكد أنها زارت القدس وأقامت فيها بعض الوقت، ولا دليل إن كان قبرها في المقام.

ويتكون المقام من مغارة صغيرة وقبور وأروقة ومبنى أثري يتكون من طابقين.