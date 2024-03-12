كتاب "اسمحوا لي بالتلصص".. عين القارئ تنبش وتسأل

عشر مفردات وعدد لا نهائي من الأسئلة يطرحها الكاتب المصري محمد زاهر في كتابه "اسمحوا لي بالتلصص" الذي يقدم رؤية خاصة ومتفردة للأدب والتاريخ يسميها المؤلف التلصص.

يقول المؤلف في المقدمة "في هذا الكتاب تلصصت على 10 مفردات، التلصص، الانتظار، الذاكرة، الثوب، الانتقام، الخريطة، اللعب، الطيران، البطء، والنوم. وبرغم عشقي للتلصص لم أسع إلى أن أحيط بالمفهوم من أبعاده كافة، فلكل منا تلصصه وإنما اقتربت من معانيه كما أفهمها ومارستها في القراءة الأولى".

ويعد الكتاب الصادر عن دار صفصافة للنشر في 315 صفحة عملا ذاتيا من بؤرة العين التي يقول المؤلف إنها، في التلصص، "تشم وتسمع وتلمس وتسع كل الحواس".

ويقول الكاتب إن "كل روائي هو متلصص كبير. والتلصص في مداره الأوسع أداة الأديب التي يستبطن من خلالها أحوال البشر والأمكنة من حوله".

ويطرح سؤالا ماذا لو تلصصنا على الأدب؟ وهو ما يفعله في جانب كبير من كتابه، وهو الثاني لمؤلفه بعد كتابه "أزمة الوعي العربي بين الحملة الفرنسية والحملة الأميركية" عام 2004.

التلصص والتحديق

في القراءة الأولى أو الفصل الأول، يقدم الكتاب فلسفته في التلصص فيقول "كل تلصص هو نظرة مختلسة إلى الذات قبل الآخر والعالم، وكل تلصص ينحو إلى الداخل لا إلى الخارج كما يبدو للوهلة الأولى. كل تلصص رغبة صامتة في التفاعل مع البشر يعجز عن تحقيقها بطل متوحد لا يستطيع التعامل بأريحية مع المحيطين به".

وبدءا بالمقدمة، يطرح المؤلف أسئلته قائلا "هل يسعى المتلصص عن عمد وراء هتك كل مستور ومخبوء؟ هل يقتصر التلصص على الأماكن المغلقة أم يمكننا أن نتلصص في الشارع والزحام؟" وهكذا يسترسل في وابل من الأسئلة يترك القارئ ليفكر فيها.

ويفرق في المقدمة أيضا بين التلصص والمحدق فيقول "التحديق فعل جارح، فالعين هنا لا تتسلل، بل تقتحم. وذلك بخلاف المتلصص حيث النظرة المنزوية والمخطط لها والتي يحاول صاحبها حجبها وإحاطتها بالكتمان شغوفا بأسرار يكتشفها على مهل وتؤدة. المتلصص متوحد، أما المحدق فشخص اجتماعي جريء".

ويصف التلصص بأنه اللااكتمال وليس حالة إبداعية فقط لكنه تطلع في الكون بأكمله وهو فعل طفولي، وصفات أخرى كثيرة يلحقها الكاتب بالمتلصص المتوحد الذي يفرد له اهتماما خاصا بالكتاب.

كل روائي متلصص

في المفردات الـ9، بخلاف فلسفته عن التلصص، يطرح الكاتب مفرداته التي اختارها محورا لتلصصه ويتناولها بالقراءة من خلال تعريفه للتلصص. وينتقل الكاتب بالفكرة، ومعه القارئ، في نصوص مختلفة من الأدب والتاريخ إلى النصوص الدينية، ومن الكلاسيكيات القديمة إلى نصوص معاصرة، عبر عدسة واسعة وشهية نهمة لقارئ استثنائي يعيد قراءة النصوص من خلال تصور ينبش في النصوص ليستخرج، عبر تلصصه، معاني جديدة ينسجها مع نصوص أخرى من ثقافات وأزمنة مختلفة.

ولنأخذ مثال فصل مفردة "اللعب.. الحياة في قبضة الدمى" الذي يستهله بالآية القرآنية الكريمة "وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب". وبعد سطور قليلة، يؤرقنا الكاتب بوابل من الأسئلة: "هل يمكن المماهاة بين الحياة واللعبة؟" ويسترسل في طرح الأسئلة على مساحة تزيد على نصف صفحة. وهنا أيضا ترشده الأسئلة في القراءة التي يقدمها للقارئ في السطور التالية.

ومثل باقي فصول الكتاب يقدم لنا في هذا الفصل نصا أدبيا وهو قصة "مغامرات بنوكيو" لكارلو كولودي، ثم قصص "الإخوان جريم". ويطرح أسئلته حول معاني الكتب التي يقدمها لنا في تصوره عن التلصص على الحياة والأدب.

ولا يلبث بعد ذلك أن يحيلنا إلى كتاب جوناثان جوتشل "الحيوان الحكاء" ثم كتاب أحمد تيمور باشا "لعب العرب" وكتاب ألبرتو مانغويل "شخصيات مذهلة من عالم الأدب" بل ينقلنا إلى مسلسل "لوسيفر" على شبكة نتفليكس، وقصة "الشهيد" لتوفيق الحكيم.

ويمضي الكاتب متلصصا على مفرداته الخاصة ويتعقبها ويتجول باحثا عنها في صفحات الأدب والدراما والتاريخ والعلوم الاجتماعية وعلوم الطبيعة وواقع الحياة المعاصرة.

نقد وأسئلة

وتذكرنا الأسئلة التي يطاردنا بها المؤلف دون إجابة غالبا بمقولة الشاعر السوري أدونيس "لماذا لا تتوقف الأسئلة عن التهام رأسي؟"

ويطرح الكاتب أسئلة لا ليجيب عنها بل لحمل القارئ في رحلة شيقة. وفي أحيان كثيرة يعذبنا بما اكتشفه من مرارات التاريخ وعذابات الفرد المتوحد لكن تظل رحلة المشقة ممتعة.

ويعد كل فصل في الكتاب بطرافة الرؤية التي تبقي القارئ في تشوق، خاصة إذا كان ممن قرؤوا النصوص التي يتلصص عليها الكاتب، فكل نص يتناوله الكاتب بالتلصص يجعل القارئ متحفزا ليعرف، كيف سيستخرج الكاتب، بتلصصه، هذه المفردة من النصوص التي يتناولها بالنقد وإعادة القراءة؟