قطر.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي والعلمي التاسع للجامعات الخليجية

انطلقت أمس الأحد فعاليات الأسبوع الثقافي والعلمي التاسع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه جامعة قطر.

ويقام الأسبوع الثقافي تحت شعار "نحو اقتصاد معرفي خليجي واعد"، وتشارك فيه وفود طلابية من 18 جامعة من الدول الخليجية، ويأتي هذا الملتقى الثقافي والعلمي لطلاب مجلس التعاون الخليجي كفرصة لتبادل الخبرات التعليمية والعلمية والثقافية بين طلاب الجامعات في دول الخليج.

ويركز الملتقى -الذي يشارك فيه عدد من الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي- على الاهتمام بالموهبة كمدخل للاقتصاد المعرفي لدعم وإبراز مواهب طلاب الجامعات.

وقالت الدكتورة إيمان مصطفوي نائبة رئيس جامعة قطر، خلال كلمتها الافتتاحية إن الأسبوع الثقافي العلمي في غاية الأهمية؛ لما له من أثر كبير في تحقيق التفاعل بين الطلاب بالجامعات الخليجية، وتبادل الأفكار والخبرات، وخلق أجواء التنافس بإيجابية بينهم، وتسليط الأضواء على أعمالهم البحثية وإبداعاتهم لتحفيزهم على مزيد من الإبداع والابتكار.

وأشارت مصطفوي إلى أهمية اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها وتنميتها وتوجيهها نحو المشاركة في بناء اقتصاد يقوم على أساس المعرفة، "بما تمتلكه تلك المواهب من قدرة على توظيف معطيات العصر من تكنولوجيا ومعرفة، وما تطرحه من أفكار خلاقة ومشاريع جديدة يمكن أن ترتقي ببلداننا واقتصاداتنا، وتحقق مزيدا من التكامل بين دول مجلس التعاون خاصة والعالم العربي والإسلامي عامة".

وأضافت: "نتطلع في جامعة قطر إلى أن يكون هذا الأسبوع الثقافي العلمي غنيا بإبداعات المشاركين ثريا ما يقدمونه فيه، ملهما لجموع الطلاب والأجيال القادمة في تعزيز التعاون والتكامل الثقافي والمعرفي، ليكون هذا الحدث مشجعا على الإبداع والتميز؛ كونه يقوم على 3 مرتكزات أساسية هي: الابتكار، والموهبة، والقيم الإنسانية".

في سياق متصل، قال السيد عبد الله حامد الملا مدير إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن هذه الفعالية تقام للمرة الأولى في جامعة قطر، ويشارك فيها 171 طالبا من 18 جامعة في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع الثقافي أن هناك 5 محاور يتنافس فيها الطلاب خلال الأسبوع الثقافي؛ وهي المحور الديني ويشمل مسابقتي القرآن الكريم والحديث الشريف، والمحور الثقافي ويشمل مسابقتي الخطابة والشعر، والمحور العلمي ويشمل المسابقات البحثية في المجال العلمي، والمسابقات البحثية في المجال الثقافي.

وتابع الملا: "أما المحور الفني فتضمن 3 مسابقات هي: مسابقة الخط العربي، ومسابقة التصوير الضوئي، ومسابقة الرسم الزيتي"، بالإضافة إلى محور الابتكار "الذي احتوى مسابقة الابتكار العملي والروبوتات والمدن الذكية"، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم 3 مراكز في كل مسابقة، حيث يحصل صاحب المركز الأول على ميدالية ذهبية والثاني على ميدالية فضية، ثم الثالث على ميدالية برونزية، مع مبالغ مالية لكل مستوى من الفائزين.

وفي إطار فعاليات الأسبوع الثقافي للجامعات الخليجية، تم تنظيم ورشتي عمل للمشاركين في الملتقى، حيث جاءت ورشة العمل الأولى حول إستراتيجية تطوير المهارات الشخصية في القيادة، أما الورشة الثانية فقدمها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر وجاءت تحت عنوان "الريادة والابتكار".

ويقام على هامش فعاليات الأسبوع الثقافي للجامعات ومؤسسات التعليم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية معرض مصاحب، يضم إبداعات الطلاب من أعمال فنية في الرسم والتصوير والخط العربي إلى جانب المشاريع البحثية والابتكارية التي أبدعها طلاب الجامعات.

وتضمن الافتتاح عرضا فنيا للتراث البحري في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عرض فيلم قصير عن جامعة قطر.