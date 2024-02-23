ضمت أول فتاة.. الداخلية السعودية تطلق فرقة هجانة لترسيخ الموروث الثقافي

أطلقت وزارة الداخلية السعودية فرقة هجانة بمحافظة الدرعية (جنوبي البلاد)، في خطوة تستهدف ترسيخ الموروث الثقافي للإبل والهجن، وذلك على هامش فعاليات واحتفالات المملكة بـ"يوم التأسيس".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي أمس الخميس- قوله إن إطلاق فرقة هجانة وزارة الداخلية "إحياء للإرث ومواكبة للتزامن مع عام الإبل 2024، إضافة إلى دورها المميز إبان نشأة الدولة السعودية من خلال المحافظة على أمن الحدود وتأمينها".

وأشار البسامي إلى أن "فرقة الهجانة ستعمل إلى جانب دوريات الأمن الأخرى للحفاظ على الأمن بمحافظة الدرعية"، مشيرا إلى أن "تاريخ الهجانة في المملكة يعود إلى أكثر من 90 عاما"، وبيّن أنها إحدى أبرز محطات وزارة الداخلية المعنية بمراقبة الحدود وتأمينها.

وأكد أن إعادة إطلاقها تهدف إلى ترسيخ الموروث الثقافي الخاص بالهجانة والتعريف به، إلى جانب المساهمة في تعزيز وتأصيل الموروث الثقافي للإبل والهجن من خلال المشاركات المحلية والدولية.

وفي هذا الإطار، نشرت الداخلية السعودية مقطع فيديو على منصاتها بشبكات التواصل الاجتماعي لموكب هجانة خلال فعاليات يوم التأسيس، حيث ظهرت فتاة في فرقة الهجانة على ظهر جمل.

اول فتاه تمثل الهجانه بوزارة الداخليه وتشارك ب #يوم_التاسيس

وسرية (الهجانة الملكية ) هي سرية أطلقت بتوجيه من وزير الداخلية وبالشراكة مع نادي الابل والحرس الملكي لتخليد وترسيخ الموروث الثقافي للهجانة وتاريخهم الذي يعود لحراسة الحدود منذ أكثر من ٩٠ عاما pic.twitter.com/79uqzXMHKO — وريف🇸🇦 (@wareefET) February 22, 2024

يشار إلى أن السعوديين يحتفلون في 22 فبراير/شباط من كل عام بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الملك المؤسس محمد بن سعود عام 1727، وهي مناسبة تختلف عن اليوم الوطني للمملكة الذي يصادف 23 سبتمبر/أيلول من كل عام.