مسنّون تشيكيون يساهمون في "ويكيبيديا" لكسر الرتابة بالكتابة

لا تشبه جيرينا كادنيروفا ذات الأعوام الـ80، الصورة المتداولة عن مستخدمي الإنترنت المولعين بالتكنولوجيا، لكنها مع ذلك تخصص حيزا كبيرا من وقتها لكتابة مقالات عبر موسوعة "ويكيبيديا" الحرة، بعد تلقيها حصة تدريب للأشخاص المسنين، في إطار مشروع تشيكي انطلق سنة 2013.

وفي صباح يوم أحد مشمس، تلتقط أمينة المكتبة السابقة هذه، النحيلة القوام، صورا بهاتفها في قرية سوبيردي، إلى الجنوب من براغ.

تنظر كادنيروفا بفضول إلى الكنيسة البروتستانتية المحلية، وتتحدث مع السكان المحليين الخارجين من القداس، وتجمع معلومات لاستخدامها في مقالها المقبل.

وتكتب كادنيروفا للموسوعة الحرة منذ التحقت بدورة تدريبية لكبار السن ضمن جزء من مشروع "كبار السن يكتبون لويكيبيديا".

وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية "بالطبع، استخدمت ويكيبيديا لسنوات عدة، لأن أمناء المكتبات يعملون بها، لكنني لم أفكر قط في أنني أرغب في المساهمة فيها".

وحرصا على البقاء نشطة بعد تقاعدها، التحقت أولا بجامعة مخصصة لكبار السن، وشغلت وظيفة اختصاصية ببليوغرافيا في الأكاديمية التشيكية للعلوم، وعملت أحيانا مرشدة سياحية.

وقبل 7 سنوات، اقترح عليها حفيدها المساهمة في موسوعة "ويكيبيديا".

وتروي "أخبرني أنه لدي خبرة، وأنني أكتب بشكل جيد، وقبل كل شيء، أنني أعرف كيف أبحث في قواعد البيانات والفهارس".

كان مقالها الأول في الموسوعة عن الكنيسة القوطية في المدينة الجنوبية الصغيرة التي تعمل فيها مرشدة سياحية.

ومنذ ذاك الوقت، نشرت نحو 100 مقالة، ركزت خصوصا على المواقع التاريخية.

كذلك تولّت تعديل أكثر من 1500 مقالة موجودة، وغالبا ما كانت تضيف معلومات حول المكتبات الموجودة في المنطقة المحيطة بمسقطها براغ.

مساهمون في الموسوعة

وتسجّل "ويكيبيديا" التشيكية أكثر من نصف مليون إدخال معلومات، وتضم نحو 600 مساهم منتظم وآلاف المساهمين الظرفيين، من بينهم عدد متزايد من كبار السن.

ويقول الطالب في جامعة الكيمياء يان ميساك الذي أدار ورشة عمل في أحد المراكز المخصصة لكبار السن في براغ، إن كبار السن المساهمين في الموسوعة يشكلون "مجموعة واعدة".

ويوضح لوكالة الصحافة الفرنسية بعد إعطائه جيرينا كادنيروفا إرشاداته في شأن إدراج جدول يلخص البيانات في أحد المقالات، أن كبار السن "يملكون وقتا"، من جهة أولى.

ومن جهة ثانية، "لديهم أيضا خبرة حياتية (…) ويعرفون ما يريدون كتابته"، بحسب ميساك.

وشارك نحو 700 شخص إلى اليوم في الدورات المجانية الموجهة لكبار السن، وفقا لمؤسسة "ويكيميديا" التي تدير الموسوعة.

الموسوعة الأكبر

وتجتذب "ويكيبيديا" أكثر من مليار مستخدم من مختلف أنحاء العالم شهريا، وتتيح ما يفوق 62 مليون مقالة بأكثر من 300 لغة.

وتلاحظ مديرة الوحدة التشيكية في مؤسسة "ويكيميديا" كلارا يوكلوفا لوكالة الصحافة الفرنسية أن "كثيرا من أمناء المكتبات السابقين أصبحوا مساهمين فاعلين في ويكيبيديا".

وتشير إلى أن محرري "ويكيبيديا" التشيكية هم في الغالب "ذكور تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاما، وخضعوا لتدريب تقني".

وهذه المواصفات بعيدة كل البعد من تلك التي تتمتع بها كادنيروفا، لكنّ هذا الأمر لا يزعج هذه المتقاعدة إطلاقا.

وتقول كادنيروفا الشغوفة بالسياحة "أستقل الحافلة أو القطار باستمرار وأزور المدن".

وتضيف بلغة تشيكية شديدة الأناقة "عندما أكتب عن شيء ما، أريد أن ألمسه لمس اليد".

لا تحتفظ بشغفها لنفسها فقط، بل تُشرك الآخرين به، إذ وظفت في الآونة الأخيرة صديقة لها، هي أيضا أمينة مكتبة متقاعدة، للمساهمة بمقالات في "ويكيبيديا".

وتقول كادنيروفا "أشعر بالسعادة عندما أتمكن من إلقاء نظرة على صفحة مقال تاريخي (على ويكيبيديا) وأجد أن شخصا ما أثنى على الإدخال، أو حتى أضاف شيئا ما".

وتضيف "هذا ما يجعلني سعيدة. قال لي أحد الأصدقاء مرة إنني لم أفعل ما يكفي من أجل الإنسانية. وها أنا، أخيرا، أفعل ذلك".