"الجزيرة للإعلام" يتوج بجائزة الإبداع في الكويت

فاز معهد الجزيرة للإعلام بجائزة الكويت للإبداع 2024 في نسختها الـ11 في فئة خدمة المجتمع، ومنحت الجائزة لمدربة فئة النشء في المعهد الدكتورة رانيا الجمال خلال حفل نُظم بهذه المناسبة في العاصمة الكويتية مساء الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، وذلك بحضور وكيل وزارة الإعلام الكويتية الدكتور ناصر المحيسن والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي السيد ماضي الخميس.

وبعد تسلمها الجائزة، عبّرت المدربة رانيا الجمال عن سعادتها بهذا الفوز الذي يمثل تتويجا لعمل المعهد في مجال تطوير المواهب عموما، والعناية بفئة النشء خصوصا. وأردفت "شكرا لدولة الكويت الحبيبة ولشعبها المضياف، والشكر كذلك لإدارة معهد الجزيرة للإعلام التي كان لدعمها ومؤازرتها دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز".

ومن جانبها، أكدت مديرة معهد الجزيرة للإعلام السيدة إيمان العامري أن الفوز بهذه الجائزة يعد تكريما لجهود المعهد القيمة في مجال المسؤولية الاجتماعية والأدوار الهامة التي يؤديها في هذا الإطار، وأكدت أن هناك العديد من الجوائز القادمة في مجالات عمل المعهد المختلفة، التي تؤكد ريادته في مجال التدريب الإعلامي في المنطقة، وحرصه على المحافظة على هذه الريادة.

وأكد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي السيد ماضي الخميس أن الجهود الكبيرة التي يبذلها معهد الجزيرة للإعلام في سبيل التطوير الإعلامي جهود معروفة ومقدرة، مشيرا إلى أن هذه الجائزة تأتي تثمينا لهذه الجهود القيمة، خصوصا في مجال تدريب النشء على مختلف المهارات الإعلامية الحديثة.

يذكر أن معهد الجزيرة للإعلام فاز خلال العام الماضي بعدة جوائز، من بينها 4 من جوائز ماركوم المرموقة، تتمثل في ذهبيتين عن فئتي التسويق الرقمي والتفاعل، وجائزتين ضمن فئة التدريب وفئة مقاطع الفيديو الموجهة لجمهور منصات التواصل الاجتماعي، كما فاز ببرونزية جائزة "ستيفي" العالمية عن فئة المؤتمرات والفعاليات لتنظيمه مؤتمر الذكاء الاصطناعي في الإعلام.