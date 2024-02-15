مذكرة تعاون بين معهد الجزيرة ومجمع تلفزيون وإذاعة كازاخستان

زار وفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان معهد الجزيرة للإعلام، اطلع فيه على المرافق الحديثة وقد تم استعراض البرامج التدريبية في مجال الإعلام والاتصال التي يقدمها المعهد.

وتأتي الزيارة في إطار مذكرة تعاون إعلامية وُقّعت بين معهد الجزيرة للإعلام وتلفزيون كازاخستان تعنى بتعزيز التعاون الدولي في المجال الإعلامي.

وأبدى الوفد الكازاخستاني إعجابه بمستوى المعدات المتقدمة والمرافق التدريبية المميزة، شاكرين فريق المعهد على حسن الاستضافة.

وأكدت السيدة روشان كازيباييفا، المديرة العامة لمجمع التلفزيون والإذاعة الكازاخستاني على أهمية الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد، وتطلع الوفد للاستفادة من هذه البرامج في تطوير قطاع الإعلام في كازاخستان.

مضيفة أن الجانبين سينفذان عددا من المشاريع المشتركة، بما في ذلك "أسبوع مع الجزيرة"، المتضمن تدريبا لمدة أسبوع لأكثر من 100 طالب بكلية الصحافة الدولية بجامعة "مقصود ناريكباييف" في أستانا، وسيتم تنسيق مشروع "أسبوع مع الجزيرة" عبر معهد الجزيرة للإعلام.

من جانبه أبرز منتصر مرعي مدير إدارة التدريب بالمعهد، دور معهد الجزيرة للإعلام في تطوير صناعة الإعلام وتعزيز قدرات الكفاءات الإعلامية الشابة والتمكين من القدرات المهنية للصحفي والإعلامي في الميدان، مضيفا: نؤكد على أهمية تبادل الخبرات والأفكار بين الدول المختلفة في مجال الإعلام.

وتحدث السيد ذاكر عن البرامج والعناوين التدريبية التي يقدمها المعهد وشملت أكثر من 130 عنوانا تواكب احتياجات السوق، وقال: بشكل أسبوعي ندرب عشرات الدورات، كما أننا نقدم دورات لتطوير مهارات موظفي الشبكة.

وتشمل المذكرة إقامة أسبوع إعلامي وترجمة بعض إصدارات المعهد وأدلته للغة الكازاخستانية بالإضافة لتعاونات أخرى.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة مستمرة لتعزيز التعاون بين المعهد ومؤسسات الإعلام في العالم وخلق شراكات إستراتيجية تواكب تطورات القطاع الإعلامي على مستوى العالم.