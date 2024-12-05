بدء الدورة الخامسة لمعرض العراق الدولي للكتاب

انطلقت الدورة الخامسة لمعرض العراق الدولي للكتاب أمس الأربعاء في العاصمة بغداد بمشاركة أكثر من 350 دار نشر من نحو 17 دولة.

افتتح المعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يرافقه أمين العاصمة بغداد عمار موسى كاظم والسفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية وفخري كريم رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون المنظمة للمعرض.

وأكد السوداني في بيان دعم حكومته "للحراك الثقافي، ونتاجات المثقفين العراقيين، وكل ما يصب في تعزيز مناهل المعرفة والاطلاع لدى الجمهور العراقي".

تشارك في المعرض دور نشر ومؤسسات ثقافية وتعليمية من العراق ومصر وسوريا ولبنان والأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات والمغرب وتونس وغيرها.

ويتضامن المعرض هذا العام مع دولة لبنان من خلال شعار "من قلبي حروف لبيروت" كما ينظم سلسلة من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية عن لبنان بحضور شخصيات ثقافية وفنية لبنانية بارزة.

كما يستضيف المعرض مجموعة كبيرة من الكتاب والمثقفين العرب ضمن برنامجه الثقافي الذي يشمل ندوات ولقاءات وأمسيات شعرية وورش عمل إلى جانب فعاليات فنية موسيقية وغنائية.

ويمتد المعرض حتى الـ14 من ديسمبر/كانون الأول على أرض معرض بغداد الدولي في منطقة المنصور.