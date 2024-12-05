السعودية ومصر تسجلان "السمسمية" بقائمة اليونسكو للتراث غير المادي

في ملف مشترك بين السعودية ومصر تم تسجيل "صناعة وعزف آلة السمسمية" بالقائمة التمثيلية للتراث غير المادي للبشرية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وجاء إدراج العنصر الجديد بالقائمة خلال الدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي المنعقدة حاليا في أسونسيون عاصمة باراغواي.

وقال وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أمس الأربعاء إن إدراج السمسمية بالقائمة كان ثمرة "ملف ترشيح قادته جمهورية مصر العربية، وبمشاركة بارزة من المملكة ممثلة في هيئة التراث، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، والوفد الدائم للملكة لدى اليونسكو".

والسمسمية آلة موسيقية وترية تستخدم في المناسبات الاجتماعية وفي المقاهي الشعبية والاحتفالات بالمناطق الساحلية، حيث تتردد على أنغامها الحكايات التاريخية والبطولات وقصص المقاومة والخصال العربية الأصيلة.

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وتنتشر السمسمية في مصر بمدن القناة والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، في حين تتركز في السعودية في المدن الساحلية ومنطقة تبوك بشمالي غربي المملكة.

وكتبت مستشارة وزير الثقافة المصري لشؤون التراث غير المادي نهلة إمام في منشور على فيسبوك "أشد على أياد مخلصة كثيرة من وزارة الثقافة، ما ادخرت جهدا لتزويد الملف بالوثائق، قطاعات كثيرة تكاتفت جهودها، المجلس الأعلى للثقافة، ولجنة التراث الثقافي غير المادي، وبخبرة الأستاذ الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية، والفريق الذي عمل على مدار عامين لإنجاز المهمة".

كما وجهت الشكر إلى "هيئة قصور الثقافة ودعمها لرحلات الفريق الميدانية في مدن القناة، وصندوق التنمية الثقافية والمركز القومي للسينما".

وختمت بالقول "عازفو السمسمية وصناعها في القلب، ولهم الفضل الأول، فتحوا لنا قلوبهم، وعلنا نكون حققنا حلمهم بالتسجيل".