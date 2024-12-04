ملف "القندورة والملحفة" الجزائري بقائمة اليونسكو للتراث غير المادي

قالت الجزائر إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أدرجت ملف "الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير: معارف ومهارات متعلقة بخياطة وصناعة حلي التزين – القندورة والملحفة" بالقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وذكرت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية أمس الثلاثاء إن اللجنة الحكومية الدولية لحماية التراث غير المادي اعتمدت القرار خلال دورتها الـ19 المنعقدة حاليا في أسونسيون عاصمة باراغواي.

وقالت الوزارة في بيان "يأتي نجاح بلادنا في كسب رهان تسجيل هذا الملف تتويجا للعمل الدؤوب لوزارة الثقافة والفنون في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة لحماية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي الذي تزخر به بلادنا، والذي يعد جزءًا من ذاكرة وتراث الإنسانية جمعاء".

وأضافت أنه باعتماد هذا الملف "أصبح رصيد الجزائر المسجل على قائمة التراث الثقافي غير المادي ثمانية عناصر، تمثل جزءا لا يتجزأ من موروثنا الثقافي، إلى جانب العديد من عناصر تراثية مشتركة مع دول عربية وأفريقية".

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تحضير العديد من الملفات لتسجيل عناصر أخرى لدى اليونسكو.